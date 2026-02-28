Весна без простуд: 5 обязательных покупок для защиты ребенка

Родители знают: межсезонье — это битва с сыростью. Обувь намокает через час, куртка не спасает от косого дождя, а ветер продувает даже под теплым слоем одежды. Для ребенка, с формрующимся иммунитетом, такие условия — прямой риск заболеть.
1. Легкая непромокаемая куртка-дождевик
2. Резиновые сапоги с флисовым вкладышем
Весной обувь мокнет каждый день, а батареи уже не такие горячие. Эта сушилка решает проблему за 2 часа: теплый воздух просушивает даже самые плотные кроссовки и сапоги, а ультрафиолет убивает бактерии, из-за которых появляется запах сырости. Таймер автоматически отключает прибор — можно ставить на ночь и не переживать.
4. Универсальная водоотталкивающая пропитка для одежды и обуви
Весенняя химия на дорогах и грязные лужи быстро убивают внешний вид курток и ботинок. Одна обработка этой пропиткой — и вода скатывается с ткани, а соль и реагенты не въедаются в поверхность. Состав подходит даже для мембраны: он не забивает поры, и одежда продолжает дышать. Бесцветный, безопасный и без фтора.
5. Компактный автоматический зонт с защитой от ветра
Весенние ливни часто застают врасплох прямо по дороге в школу или на прогулке. Этот зонт всегда поместится в детский рюкзак — он легкий, складной и открывается одной кнопкой. Светоотражающая полоса по краю купола делает ребенка заметным на дороге в пасмурную погоду или сумерках. Прочный каркас не выворачивается наизнанку от порывов ветра.
Фото на обложке: Freepik.com
