Весна без простуд: 5 обязательных покупок для защиты ребенка

Родители знают: межсезонье — это битва с сыростью. Обувь намокает через час, куртка не спасает от косого дождя, а ветер продувает даже под теплым слоем одежды. Для ребенка, с формрующимся иммунитетом, такие условия — прямой риск заболеть.

Собрали 5 самых нужных и важных покупок на весну, которые должны быть в гардеробе и хозяйстве каждого родителя. С ними никакая слякоть не отменит долгожданную прогулку.