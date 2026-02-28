РЕБЁНОК.РУ
Весна без простуд: 5 обязательных покупок для защиты ребенка

Собрали топ-5 находок, которые уберегут ноги от слякоти, одежду от влаги, а ребенка — от насморка.

Автор Дети Mail

Родители знают: межсезонье — это битва с сыростью. Обувь намокает через час, куртка не спасает от косого дождя, а ветер продувает даже под теплым слоем одежды. Для ребенка, с формрующимся иммунитетом, такие условия — прямой риск заболеть.

Собрали 5 самых нужных и важных покупок на весну, которые должны быть в гардеробе и хозяйстве каждого родителя. С ними никакая слякоть не отменит долгожданную прогулку.

1. Легкая непромокаемая куртка-дождевик

Идеальный вариант для переменчивой погоды, когда солнце сменяется ливнем за пять минут. Куртка из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой не промокает, не продувается и при этом занимает минимум места в рюкзаке. Капюшон с регулировкой защищает голову и шею даже при сильном ветре. 

2. Резиновые сапоги с флисовым вкладышем

Из легкого и водонепроницаемого материала EVA. Внутри — съемный флисовый сапожок, который греет даже при околонулевой температуре и быстро сохнет, если его намочить. Антискользящая подошва не дает поскользнуться на мокром асфальте или глине. Одна пара — и на прохладную весну, и на дождливое лето.
3. Сушилка-фен для обуви с ультрафиолетом

Весной обувь мокнет каждый день, а батареи уже не такие горячие. Эта сушилка решает проблему за 2 часа: теплый воздух просушивает даже самые плотные кроссовки и сапоги, а ультрафиолет убивает бактерии, из-за которых появляется запах сырости. Таймер автоматически отключает прибор — можно ставить на ночь и не переживать.

 

4. Универсальная водоотталкивающая пропитка для одежды и обуви

Весенняя химия на дорогах и грязные лужи быстро убивают внешний вид курток и ботинок. Одна обработка этой пропиткой — и вода скатывается с ткани, а соль и реагенты не въедаются в поверхность. Состав подходит даже для мембраны: он не забивает поры, и одежда продолжает дышать. Бесцветный, безопасный и без фтора. 

5. Компактный автоматический зонт с защитой от ветра

Весенние ливни часто застают врасплох прямо по дороге в школу или на прогулке. Этот зонт всегда поместится в детский рюкзак — он легкий, складной и открывается одной кнопкой. Светоотражающая полоса по краю купола делает ребенка заметным на дороге в пасмурную погоду или сумерках. Прочный каркас не выворачивается наизнанку от порывов ветра. 

Фото на обложке: Freepik.com

