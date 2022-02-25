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Что делать, если в классе учится ребенок с трудным поведением: рассказывает директор школы

 Придется запастись терпением

Хотя инклюзия пришла в российские школы уже пять лет назад, потребуется еще много времени, чтобы образовательная система адаптировалась под новые стандарты и могла действительно учитывать потребности разных детей, не ущемляя ничьих интересов.
Что делать, если в классе учится ребенок с трудным поведением: рассказывает директор школы

Одна из распространенных проблем в младшем и среднем звене — появление в классе ребенка с трудным поведением. Какая бы причина ни была у такого поведения, последствия от него ощущают все. Что делать, если в вашем классе появился такой ребенок, как найти к нему подход (и главное — почему делать это важно), «Летидору» рассказал Александр Ездов, директор школы № 1788 (Москва), куратор кластера «Инклюзия» на ММСО 2021 (Московском международном салоне образования).

Дети должны понимать, что люди с ограниченными возможностями здоровья живут среди нас и обладают теми же правами, что и все остальные. Игнорировать их невозможно. Наличие такого ребенка в классе или нахождение такого человека, скажем, в кинотеатре, магазине или офисе – это норма! Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (или, как говорят, дети с поведенческими особенностями) – это некоторый признак, за которым обычно стоит недуг.

И особенности поведения таких людей (мы не берем здесь так называемых педагогически запущенных детей) связаны именно с их ограничениями.

У родителей возникает закономерный вопрос: что делать, если в классе появляется такой ребенок? Стоит отметить, что это уже далеко не редкость.

Во-первых, родителям очень важно объяснить своему ребенку, что все люди очень разные и что у некоторых есть свои особенности, с которыми нужно считаться.

Важно проговорить с детьми, как относиться к такому ребенку и реагировать на него.

Что делать, если в классе учится ребенок с трудным поведением: рассказывает директор школы

Depositphotos

Во-вторых, что делать, если в классе произошел конфликт? Родители могут обратиться к классному руководителю или в администрацию школы, чтобы понять, что образовательная организация предпринимает для обучения и интеграции в социум этого ребенка (какие созданы специальные условия, а они должны быть созданы) и что делается для остальных детей, которые обучаются вместе с этим ребенком в классе.

Какие условия?

  1. Детям с поведенческими особенностями может быть назначен ассистент или тьютор.
  2. Проводятся индивидуальные коррекционные занятия со специалистами (с психологом, дефектологом, логопедом, нейропсихологом, и т.д.).
  3. Разрабатывается адаптированная программа обучения, которая может предусматривать другой режим и модель обучения (какое-то время он может обучаться в классе, какое-то время – отдельно от всех и т.д.).

Важно, что для такого ребенка и для детей, которые вместе с ним обучаются, должны быть созданы специальные условия. Родители могут поинтересоваться, в чем эти условия заключаются, то есть что школа уже сделала и планирует сделать.

Главное, дети должны понимать, что «завтра» этот ребенок не станет таким же, как все остальные, несмотря на все корректирующие занятия.

Занятия направлены на то, чтобы человек лучше осваивал образовательную программу, корректировал свое поведение, но полностью поменять его они не смогут.

Фото: Depositphotos

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