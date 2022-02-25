Что делать, если в классе учится ребенок с трудным поведением: рассказывает директор школы

Дети должны понимать, что люди с ограниченными возможностями здоровья живут среди нас и обладают теми же правами, что и все остальные. Игнорировать их невозможно. Наличие такого ребенка в классе или нахождение такого человека, скажем, в кинотеатре, магазине или офисе – это норма! Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (или, как говорят, дети с поведенческими особенностями) – это некоторый признак, за которым обычно стоит недуг.

И особенности поведения таких людей (мы не берем здесь так называемых педагогически запущенных детей ) связаны именно с их ограничениями.

У родителей возникает закономерный вопрос: что делать, если в классе появляется такой ребенок? Стоит отметить, что это уже далеко не редкость.

Во-первых, родителям очень важно объяснить своему ребенку, что все люди очень разные и что у некоторых есть свои особенности, с которыми нужно считаться.