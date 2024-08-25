Не пей, Иванушка! Энергетики доводят детей до инсульта

В Свердловской области произошел жуткий случай, после двух баночек энергетика у 12-летнего мальчика возникли явные симптомы инсульта. К счастью, все обошлось. Но гарантии, что такое не повторится, нет.

Ребенок выпил две банки энергетика и сразу почувствовал себя плохо.

Кофеин — детям не игрушка!

«Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища, — рассказывает историю болезни юного пациента пресс-служба областного Минздрава. — Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка».

Невольно задаешься вопросом: возможно ли такое? Ответ aif.ru дали два ведущих эксперта в области энергетиков из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии — заведующий лабораторией биохимии пищевых продуктов, доктор биологических наук Владимир Бессонов и врач-педиатр, диетолог, руководитель лаборатории возрастной нутрициологии, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева.

Они комментировали новый закон, принятый Госдумой и запрещающий с 1 марта 2025 года продажу энергетиков детям до 18 лет. Эксперты подчеркнули, что главная проблема в потреблении таких напитков детьми заключается в том, что если для взрослых предельная доза кофеина известна, то для детского организма она не установлена нигде в мире. Этот вопрос пока обсуждается, но однозначно — доза для них ниже, чем для взрослого. Поэтому в какой момент может наступить негативный эффект от избыточного потребления ребенком или подростком кофеина, пока неизвестно.

Пить энергетики — ставить эксперимент на себе

Одним словом, влияние энергетиков на детей не изучено и оно может быть парадоксальным. Однозначно, что у ребенка из Свердловской области оказалась гиперчувствительность к кофеину, об этом говорит возбуждение и длительная бессонница. Предынсультное состояние связано, скорее всего, с гипертонией — это типичное осложнение от кофеина. Нельзя исключить, что у ребенка была и какая-то патология сосудов, предрасполагающая к такому осложнению.

Самое главное, что подобные проблемы могут быть и у других детей, о которых они ничего не знают: они просто еще не пробовали энергетики или другие напитки с большим количеством кофеина. И если дети начнут их потреблять, это будет самый настоящий эксперимент на себе. Так что новый закон о запрете продажи энергетиков детям можно только приветствовать. А знакомиться с кофеином нужно в более взрослом возрасте, начиная с мизерных доз.