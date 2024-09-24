Инсектофобам приготовиться! Ребенок чуть не оглох из-за насекомого в ухе

Юная жительница Подмосковья едва не оглохла накануне учебного года. Врачи Видновской КБ вовремя спасли слух девочки, удалив залетевшую в ухо муху. Как оказалось, этот случай далеко не единственный. Подробности — в материале aif.ru.

На днях восьмилетняя Маша Н. (имя изменено — прим.

ред.) перепугала родителей странными симптомами. Девочка внезапно оглохла на одно ухо. Родители решили, что эффект связан с недавно перенесенной простудой, но все же решили показать ребенка врачу.

«Девочка поступила с жалобами на заложенность уха и ухудшение слуха. Ничего внутри у нее не жужжало, и вообще никаких звуков, свойственных для насекомого, не было. Поэтому, когда я достала инородный предмет, даже вначале не поняла, что это», — рассказывает врач-отоларинголог Мария Шушина.

Поняв, что внутри уха ребенка была самая настоящая муха, врач промыла слуховой проход. Так наружу выскользнули и крылья, которые цокотуха растеряла в попытках получше устроиться.

«Муха находилась прямо возле барабанной перепонки и была уже мертва. В моей практике это не первый случай. Насекомых я доставала часто. Но, чтобы человек не подозревал, что внутри у него незваный гость, — такое в первый раз», — поясняет врач.

Таракан не завалялся

Помимо мух и крохотных мушек, Мария Шушина неоднократно вылавливала из ушей пациентов живых тараканов.

«Примечательно, что это были тараканы-женщины. Они забирались в уши не просто так, а чтобы отложить потомство», — говорит отоларинголог.

Как правило, пациенты прибывали к врачу в панике. Сложно не потерять голову от ужаса, если в ухе у тебя кто-то шуршит, ворочается и поскрипывает.

В подобных случаях врач настоятельно рекомендует как можно раньше обращаться к врачу. И ни в коем случае не пытаться самостоятельно достать насекомое или закапывать что-либо в ухо. Так можно травмировать барабанную перепонку.

Также не стоит ждать, что насекомое покинет вашу часть тела само. Промедление чревато воспалением и проблемами со слухом.

Родителям маленьких детей отоларинголог советует тщательно прятать от них небольшие предметы. По опыту Шушиной, дети обожают засовывать в уши бусинки, кнопки и ватные палочки. Впрочем, и здесь случаются «эксклюзивы».

«Однажды достала из уха ребенка резинового прилипалу — маленькую игрушку, которую часто раздают в магазинах у дома. Этот вытянутый предмет отлично поместился в маленьком ушке», — поясняет она.