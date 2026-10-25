Как вырастить ребенка добрым, но сильным

Например, ребенок, который знает, как построен его день, в какой момент он спит, в какой гуляет, когда играет и когда убирает за собой, способен спокойно выполнять эти требования изо дня в день. В то время как малыш, у которого каждый день проходит в разных режимах, который может иногда убирать игрушки, а иногда – нет (и мама то ругается, то помогает, а то не обращает на это внимания), не может быть до конца уверен в том, как пройдет его день именно сегодня. И он раз за разом будет проверять ваши границы.