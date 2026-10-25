Как вырастить ребенка добрым, но сильным

Доверие к людям закладывается в раннем возрасте
Добрый человек имеет больше шансов на успех в личных отношениях. Он мягкий, сочувствующий, сопереживающий другим, отзывчивый. С таким приятно иметь дело. Он умеет поддержать в сложную минуту, мягко сгладить конфликтную ситуацию.
В современном мире отношения между людьми так же важны, как и раньше. И сложно представить счастливым человека одинокого, не имеющего близких отношений (семьи, друзей).
Что касается работы, то и там умение сочувствовать, оставаться человечным может быть полезными. Хорошие отношения в коллективе повышают результативность труда, эффективность сотрудников.
Доверие к людям и миру в целом закладываются в очень раннем возрасте, в тесных отношениях между ребенком и его близким окружением, в первую очередь, матерью. Важно, чтобы мама транслировала малышу: «Я тебя люблю, принимаю всего, какой ты есть – и когда ты радостный и добрый, и когда ты рассерженный и злой. И с успехами, и с неудачами – я тоже тебя принимаю и люблю».
Впоследствии ребенок также сможет принять все свои грани и не будет тотально зависеть от оценок окружающих. Он будет настроен не только на успех, но и на сострадание, сопереживание к ближнему.
Читайте больше сказок
Считается, что доброго человека проще «продавить», навязать ему свои желания. Он кажется слабым, не способным отстаивать свои интересы. Но на самом деле, слабость и доброта не всегда сопутствуют друг другу.
Вспомним русские народные сказки, в них масса примеров русских богатырей, которые имели доброе сердце, но и умели защитить свою родину от врагов.
Именно младший («слабый») сын в сказках разных народов мира чаще всего спасал красавицу, родителей или целое царство. И одной из причин его удачи было умение приходить на помощь нуждающимся. А еще – он не боялся сам просить о помощи, показать свои уязвимые стороны, довериться.
Очень важно читать детям как можно больше народных, волшебных, авторских сказок, проверенных временем, в которых на множестве примеров показано, как доброе отношение приводит героя после долгих испытаний к победе.
Устанавливайте границы и правила
В психологии есть термин «границы», они есть у каждого. Хорошо, когда человек умеет свои границы, свою территорию чувствовать и защищать в случае необходимости. Для этого необходим контакт со своей внутренней силой (агрессивностью).
Родителям важно научиться соблюдать баланс между добрым отношением к детям и твердостью. Наша твердость проявляется в требовании соблюдать правила, по которым мы сами живем и по которым живут наши дети.
Например, ребенок, который знает, как построен его день, в какой момент он спит, в какой гуляет, когда играет и когда убирает за собой, способен спокойно выполнять эти требования изо дня в день. В то время как малыш, у которого каждый день проходит в разных режимах, который может иногда убирать игрушки, а иногда – нет (и мама то ругается, то помогает, а то не обращает на это внимания), не может быть до конца уверен в том, как пройдет его день именно сегодня. И он раз за разом будет проверять ваши границы.
Учите личным примером
Как еще воспитать в ребенке доброту, но в то же время не подавить его внутреннюю силу? Дети учатся у своих родителей. Лет до 7 ребенок воспитывается через подражание. В этом смысле совершенно неважно, что вы ему говорите, важно, какой пример своим поведением вы ему показываете. Насколько вы сами добры к нему, к своим близким, к людям и миру вокруг нас.
Важно, чтобы родитель мог посочувствовать ребенку. Например, что тому надо убирать игрушки (а ему не хочется). Доброта по отношению к ребенку, спокойное сочувственное принятие – очень важны для воспитания в нем доброго отношения к себе самому и другим.
Заведите питомца
Если не брать в расчет патологические случаи жестокого обращения с животными, то хорошо, если у ребенка появится питомец, за которым он будет с удовольствием наблюдать, а впоследствии и ухаживать. Только очень важно обсудить приобретение животного на семейном совете и решить, что хорошо для всех – рыбки, хомяк, черепаха, улитки, попугайчики или кто-нибудь покрупнее.
У ребенка появится возможность принять питомца как нового члена семьи, а взрослые покажут ему пример заботы и ухода за братьями нашими меньшими. Со временем помимо интереса появляется еще и ответственность, привязанность к зависящему от него созданию, и это также влияет на формирование доброго отношения и любви к окружающим.
Что делать, если ребенок растет «злым»
Есть разница между качествами человека, такими как отзывчивость, доброта, и кратковременными эмоциональными состояниями, например, раздражением, злостью, недовольством, капризами.
И взрослые начинают подавлять любые проявления внутренней позиции, воли ребенка. Например, жестко запрещают ему злиться, обвиняя и стыдя за его эмоции. В такой ситуации ребенок учится свои недовольство и раздражение сразу трансформировать в самообвинение, в стыд. И вместо того чтобы протестовать, когда у него без спроса возьмут игрушку, он будет чувствовать себя виноватым за то, что он «жадный», что ему совсем не хочется делиться.
Не запрещайте детям сердиться
На детской площадке, в игре дети учатся выстраивать отношения, общаться, справляться со сложными ситуациями, договариваться. И учат их родители.
Вместо категоричных запретов или указаний, что делать, можно показать ребенку, как вы, взрослые, умеете действовать. Например, попробовать договориться об обмене игрушками, проявить сочувствие к ребенку, которому игрушка не досталась, поддержать того, кто не может поделиться, признав, что и впрямь сложно отдать свое, пусть даже на время.
Ребенок растет, развивается, познает мир и меняется каждый день. Он не всегда может справиться со своими импульсами, подумать о последствиях. Можно учить его различным способам поведения, например, когда он злится, проговаривать, проигрывать различные ситуации, чтобы разнообразить его поведение.
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