Способы привить ребенку привычки здорового питания

Сегодня педиатры говорят о том, что у детей все чаще наблюдаются последствия переедания и нездорового питания. Становится очевидным вред того, что дети употребляют в пищу много полуфабрикатов и сладостей и слишком мало овощей.

Проблема нездорового питания у детей приобретает широкие масштабы. Индекс массы тела у детей постепенно возрастает. Все чаще дети страдают от повышенного содержания сахара в крови и высокого артериального давления. Также возрастает частота таких заболеваний и расстройств, как астма, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и сахарный диабет. Они также связаны с нездоровыми привычками питания.

Научить ребенка правильно питаться бывает непросто. Современные подростки настолько привыкли к сладостям, соленым продуктам и полуфабрикатам, что на здоровую пищу они реагируют фразами: «Не хочу», «Я это есть не буду», «Я не люблю овощи» и т. д. Однако при правильном подходе родители могут развить у детей привычки здорового питания, которых они будут придерживаться во взрослой жизни.

Покажите ребенку, что здоровое питание – это весело и что дети во всем мире едят здоровую пищу. Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций.

Используйте мобильные приложения

Существует ряд мобильных приложений, которые помогают подобрать наиболее полезный рацион, рассчитать оптимальное количество калорий и т.д. Используйте любовь детей к мобильным приложениям, чтобы превратить нравоучения о пользе здоровой пищи в увлекательное занятие.

Следите за темпом приема пищи

Следите, чтобы ребенок делал 30 жевательных движений при приеме пищи. При таком темпе организм получает сигнал о насыщении, и ребенок не переедает. С маленькими детьми можно следить за количеством жевательных движений в игровой форме.

Придайте здоровым продуктам «человеческий» облик

Дети так любят разные вредные продукты (чипсы, сладости, газированные напитки и т.д.), потому что в рекламе они часто показаны в образе вымышленных персонажей. Маркетологи прекрасно знают это и используют в коммерческих целях. Если вы хотите приучить ребенка к здоровой пище, используйте такую же стратегию. Оформите блюдо в виде смешной рожицы – и ребенок более охотно его съест. Также можно придумывать продуктам имена и рассказывать ребенку истории с их участием.

Позвольте ребенку участвовать в приготовлении блюд

Маленькие дети с удовольствием помогают родителям в приготовлении еды и с большим аппетитом едят блюда, в приготовлении которых приняли участие. Если все же ребенок отказывается от определенных продуктов (например, овощей), можно прибегнуть к хитрости: добавлять морковный сок или сок других овощей в фруктовый коктейль, а измельченные на блендере овощи – в любимое блюдо ребенка.

Объясните ребенку пользу здоровой пищи

Играя с ребенком, приучая его к здоровой пище, рассказывайте ему, чем опасны полуфабрикаты, фастфуд и прочие вредные продукты. Бороться с влиянием маркетинга и подростковой модой чрезвычайно сложно, но, если вам удастся убедить ребенка в необходимости здорового питания, ваш вклад в его здоровье будет неоценим.

Выращивайте овощи и фрукты для своего стола

Привлекайте ребенка к работе на огороде и в саду – это лучший способ приучить его к здоровой пище. В сезон урожая готовьте вместе с ребенком блюда из собственноручно выращенных овощей. Ребенку непременно понравится салат из овощей, собранных прямо с грядки, или фрукты из собственного сада.