Как стать полноценными родителями: преодолеть невежество в вопросах психологии, здоровья ﻿

Врач-гинеколог, психолог, член Общества «Врачи за жизнь» Анна Мустафина с единомышленниками хочет создать университет помощи родителям. На первый взгляд кажется, как можно готовить маму или папу – это же естественный процесс. Тем не менее, за годы атеизма прервалась связь поколений, за годы перестройки и непростых 90-х дети росли при живых родителях без их внимания.

Дети из 90-х

Плюс в современном обществе понизилось уважение к материнскому труду. Анна Мустафина поделилась, чему можно было бы научиться в подобном вузе.

На сегодня складывается такая ситуация: те дети которые приходят в этот мир, нуждаются в родителях – зрелых, дело не в годах, а в самостоятельности, ответственности, знаний, которые умеют обращаться с детьми, умеют почувствовать состояние малышей – как физическое, так и психологическое. Вовремя обратиться за помощью, успевать все, самим что-то сделать, справляться с теми обязанностями которые на них возлагают материнство и отцовство. К сожалению, этот аспект в большом минусе сегодня. Данная ситуация связана со многими причинами в том числе и с историческими. Сейчас родители – это дети, которые родились в конце 80-начале- 90-х. Они пережили большую нехватку родительского внимания: взрослые были заняты выживанием. Конец 80-х – это перестройка, далее непростые для страны 90-е годы — многие чисто физически выживали, помните, были такие «челноки» — катались в Турцию за вещами и обратно в Россию, конечно, часто было не до детей. Они росли в дефицитах, и эти дефициты сейчас аукаются. Поколение, родившееся в те годы, навыки родительства с молоком матери не впитали.

Примерные предметы и знания в университете помощи родителям

У них нет культуры грудного вскармливания, даже роды и сама беременность для них в какой-то степень воспринимается как катастрофа. Те, кто принимает решение рожать, делают это тоже в дефицитарном состоянии. Происходит это из-за психологических, а иногда и физических травм, потому что дети без присмотра родителей беззащитны и могли подвергаться и физическим нападкам со стороны своих сверстников, травли, иногда и взрослые нападали на детей. Такой целый ком проблем с которым мы столкнулись и который необходимо решать. Выход из ситуации вижу так: создать центр, может быть, назвать его университетом, где бы помогали будущим родителям. Хорошо бы это делать в школе, но программа у нас уже перегружена, образовательный план – выше крыши, некуда втиснуть курсы по семейному воспитанию. Хотя знаю, есть директора-молодцы, которые включают подобные уроки по семейному воспитанию. Наша задача исправить ситуацию.

Центр или университет будет работать в рамках психологической подготовки, как психологический вуз. Моя дочка учится на психологическом факультете православного вуза, им дают знания и одновременно тренинги, много практики, занимаются личностным развитием. Самый удобный формат, наряду со знаниями, практические занятия, личная терапия. Мы можем его назвать вузом, который дает психологическое образование, то есть по выходу будет специальность семейного и детского психолога. Скажите: такие у нас есть и немало? Да,, но нам надо поставить задачу, чтобы это был не просто психолог, не специалист не для кого-то, а психолог в первую очередь для себя и своей семьи, своих детей, супруга,

У меня почти двадцать лет созревала идея создания такого университета,

сначала видела название вуза — жены и матери, сейчас я понимаю, что это узко. Юноши тоже нуждаются в терапии, ответственности, сколько можно на женских плечах выезжать. Пора и мальчикам помогать, поскольку они, к сожалению, часто растут в неполных семьях, в женском окружении, потом мы все страдаем от этого женского воспитания. В первую очередь сами женщины страдают.

В этом университете будут курсы, лекции для проработки внутренних детских историй, большая психологическая личная работа. У кого-то детство было более — менее счастливое, у кого-то проблемное – с родителями алкоголиками, может быть, семья, где не было мамы, и воспитывал папа, или наоборот. Всегда есть какой-то недостаток, даже, если полная семья, нормальное материальное состояние, нет вредных привычек, все равно родители вследствие своей психологической неграмотности могут давать немало ограничивающих вещей. Например, подавлять различные чувства в ребенке. Разве мы не слышали запрет на радость: «не бегай, не прыгай, не смейся», запрет на проявление печали – «не плачь, что слезы льешь?». А слова, обращенные к мальчикам «ты не мальчик, раз плачешь», распространённая ошибка, сеющая комплексы, страх проявить чувства печали или грусти, или сочувствия. Весь первый курс посвящен таким моментам.

Будем говорить о том, как выбрать спутника или спутницу жизни, мало у нас примеров в семье достойных подражанию. Много неполных семей, огромное число разводов. Есть семьи, где мама и папа, но их отношения далеки от совершенства, может быть, и глава семьи деспотичный, давящий, проявляющий психологическое и физическое насилие. С маминой стороны бывает такая история: она деспотичная или гиперопекающая, не дающая шагу ступить. Или наоборот – гипоопекающая, холодная, которая эмоционально отстранена от ребенка. Или женщина одна воспитывала дочку и позже, когда ее дочь сама стала женой и матерью, повторяет: «Я тебя сама подняла, ничего страшного не случилось, и ты сына/дочку сможешь воспитать одна, не нужен тебе этот муж, давай гони его…» Здесь много разных вариантов и все сказывается на привязанности, способности человека построить семейную жизнь.

Глубокая проработка всех этих моментов, позволит человеку стать цельным, он не будет привлекать к себе ни абьюзеров, ни слабовольных людей, ни друзей с зависимостью.

Это сейчас большая проблема, когда низкая самооценка у женщины, она может позволять пользоваться собой, «усыновлять» мужчин, в том числе с серьезными заболеваниями, как алкогольная зависимость. Нередко девушки берут в спутники жизни мужчину, как маленького котеночка или брошенного щенка, и тот не может стать полноценным главой семьи и отцом.

Равны или не равны?

Конечно, этика и психология семейной жизни. Это уже семейные роли, особенности развития в зависимости от пола. Есть иллюзия, что мужчины и женщины равны. Но даже достаточно тело потрогать или спросить у массажиста – на ощупь женское и мужское тела разные. Настолько разные, что сравнивать нельзя.

Различная психика, есть свои слабые места. У мужчин психика нежнее, чем у женщин. Насколько тело более уязвимое у женщин, чем у мужчин, настолько психика у представителей сильной половины уязвимей.

Еще во внутриутробном возрасте в шесть недель формируются яички у мальчиков и яичники у девочек, эти органы начинают функционировать, выделять гормон, соответствующий полу. Зачатки у девочек и мальчиков одинаковые, но благодаря действию половых гормонов эти зачатки становятся женскими органами или мужскими. Гормоны отвечают за половую дифференцировку мозга. Женщины хуже ощущают границы своего тела, габариты своей машины. Им не так легко на глаз определить расстояние и размеры чего-либо. Поэтому ориентировка в пространстве у мужчин лучше.

Есть много отличий в психике, поведении в зависимости от пола. Например, мальчики лучше видят движущиеся предметы, а статичные — не очень. Женщины необоснованно злятся на своих мужей, мол, смотрят и не видят.

Порой мужчины обижаются на своих жен, сестер: настроение меняется, вчера нравилось это, сегодня – другое. Не будем вдаваться в подробности эмоциональной лабильности, но коротко скажем: этот «недостаток» или особенность помогает женщине при вынашивании ребенка, ожидании дня родов. Разве мужчина мог бы спокойно сидеть и ждать, без всякой конкретики? А женщина может, она посидит, сделает уроки со старшими, погуляет, посмотрим в окно. Даже при современной технике и диагностике, никто не может назвать точный день, когда появится на свет ребенок, не зря говорят «предполагаемая дата родов». И женщины прекрасно с этим справляются.

Санитарно-гигиенический и медицинский ликбез

Наше учебное заведение нужно, чтобы преодолеть невежество и не только в вопросах психологии. Но и в таких элементарных вещах, как собственное здоровье, потому что этот предмет не преподается. К сожалению, люди порой не знают, что такое здоровый сон, как он влияет на организм, что такое движение. Когда я общаюсь с беременными пациентками и объясняю, что двигаться необходимо (не на машине, а на своих двух), им это неочевидно. Нашему поколению давали эти знания, была производственная гимнастика, в школах перед уроками была пятиминутка-зарядка. Нам с детства запомнились фразы, лозунги: «все на зарядку», «солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «движение – это жизнь». Мы это впитали и усвоили настолько, что кажется, что все вокруг это знают. Оказывается, не так. Часть людей не задумываются, что их геморрой в 20 лет (!) от малоподвижного образа жизни. Да, у меня молодая пациентка с таким неприятным диагнозом, и для нее стало открытием: ее недуг от того, что она весь день сидит. Конечно, это все грустно, что я даю элементарные знания, которые не мешало приобрести дома от родителей, в школе. Ей бы сказали еще в школе или в вузе: посидела 45 минут, встань, пройдись, сделай короткие упражнения. Такое закладывается рано, если мы научим будущих родителей, то они в свою очередь передадут знания своим детям.

Разговоры о здоровье у нас начинаются с введения в анатомию, что такое почки, где они находятся. Обязательно курсы физиологии, знания о своем организме и его функционировании, о профилактике заболеваний. Я не случайно сказала про почки, тоже встречала пациенток, которые не знают, где эти важные органы расположены, как работают, что для них вредно и полезно. Понятно, что лечение мы не будем давать, это не медицинский вуз, но профилактика, именно санитарные и гигиенические мероприятия обязательно объяснять будем. Мы будем говорить о правильном сбалансированном питании, какие витамины и где находятся, где больше белков. Например, женщина говорит, что ест апельсины и получает норму витамина С. А, например, о том, что известный витамин разрушается при 60 градусах, при хранении фруктов месяц и больше сохраняется, не знают. Это не просто цифры или факты, это все, что сохраняет наше здоровье. А такая важная вещь – сон? Опять в своей практике сталкиваюсь, что правило — спать 7-9 часов, не всем известно. Снова очевидные вещи. Если недоспал ночью, можно наверстать днем, после обеда. Не зря в пионерских лагерях, даже на флоте был тихий час. Почему мы говорим об этом? Когда мама сталкиваемся с тем, что малыш не дает ночью выспаться, родители не знают, что можно лечь днем и поспать. Для них это открытие. Или говорят: а как же уборка или стирка, некогда спать? У меня ответ простой. Когда не успеваешь все и сразу сделать, надо расставить приоритеты. Этому тоже обучать нужно – организации своего времени, быта. Это тоже относится к профилактике заболеваний. Иначе что происходит? У мамы хроническое недосыпание, спит по четыре часа в день, такой вынужденный режим может продолжаться неделю, месяц, может быть и больше, а потом она входит в состояние кортизоловое. Начинает жить на гормоне кортизол, а это гормон хронического стресса. Он приводит к истощению физическому, умственному и психическому. Нарушается сон, даже если у нее есть время поспать, заснуть не может. Вот что такое кортизоловое состояние. Ее штормит, и она не знает, как из этого состояния выйти. Начинается бред, галлюцинации, потому что апофеоз всего этого – психическое расстройство. Лишение сна приводит к психическому расстройству, к депрессии, как минимум, а максимум – к психотическому состоянию. Но оно излечимо. Обращаются к психиатру и назначаются антидепрессанты. Люди пьют препараты месяцами, сажают печень, получают проблемы по здоровью, получается замкнутый круг, снежный ком. Почему все это происходит? Потому что люди не знают о своем здоровье. Когда я говорю, что перед сном можно и полезно погулять – встречаю удивление, как будто стали свидетелями какого-то открытия. Раньше была красивая традиция, когда муж и жена вечером ходили по парку, вокруг дома. Обязательно проветрить спальню. Ужинать полегче, не пить кофе или черный чай перед сном. С подобными популярными напитками иногда такие казусы происходят! Пациентка выпила крепкий чай и ждет, когда же она уснет… Получить кофеин и удивляться, почему сон не приходит? Порой люди не курсе, что едят, что в шоколаде, кофе, чае есть кофеин.

Когда у малыша прыгает сердцебиение на КТГ до 180 (при верхней границе в 160), позже выясняется, что будущая мама с утра дома выпила добротный кофе, потом на улице заглянула в кофейню за дополнительной чашкой бодрящего напитка, плюс взяла баночку колы с собой и ждет, что ее малыш на КТГ покажет хорошие результаты. А в поликлинике аппарат фиксирует зашкаливающее сердцебиение, врачи начинают действовать — ведут на кесарево…

Это реальная история. Той женщине сделали кесарево в Мексике из-за высокого сердцебиения ребенка. Мы позже с ней разговаривали, я спрашивала ее, что в тот день ели-пили, она про кофе и рассказала, не я придумала. Дело в том, мексиканцы с детства пьют кофе, и их организм адаптирован к кофеину и не так рьяно реагирует. Представляете, настоящий латиноамериканский кофе выпила наша российская женщина. Такой скачок сердцебиения у мамы и ребенка. Местные врачи сделали кесарево, потому что испугались за жизнь ребенка и матери. Эта операция на пустом месте произошла, потому что женщина не знала, как действуют продукты на ее организм. Это невежество. Первый курс – давать знания от врачей-гигиенистов, которые расскажут об анатомии, физиологии, питании

При движении появляются эндорфины, кровоток улучшается, что такое вегетативная нервная система.

Еще раз подчеркну о психологии. Порой врачи не знают как устроена психика, чем женское и мужское восприятие мира отличается. Чем разные люди отличатся друг от друга, психическая конституция, почему один ребенок сидит, читает книжки, а другому надо постоянно двигаться, что такое кинестетики, визуалы, Почему одних детей надо обучать через картинки, других – через движение, обязательно надо в руках подержать, они не будут через рисунок обучаться, им нужно предметное виденье, они через руки впитывают знания, через обоняние… Такие элементарные вещи даются, и когда мы узнаем самих себя, будем способны реализовать свой заложенный потенциал в жизни, мы будем эффективными и полезными для самих себя и общества. Человек не будет сидеть потерянным в офисе и ждать, когда же закончится его рабочий день, а иногда и жизнь. Случается, что люди думают: быстрее бы все это закончилось, впадают в депрессию от таких мыслей, не понимают, в чем смысл их работы, вообще жизни на земле, не нашел себя, не реализовал себя…

Это начинается с элементарных знаний – об организме и психике.

Когда человек узнал себя, из чего он состоит, преодолел неполадки, не говорим сейчас о больших проблемах здоровья, генетических аномалиях, а о тех вещах, которые исправляются налаживанием образа жизни. Сна, питания, движение – у него лучше снабжается головной мозг, начинает лучше думать, обучаться, впитывать знания, у него появляется потенциал расти дальше. Если же человек хронически не высыпается, не в состоянии думать о делах милосердия, как сделать мир лучше, а он думает, как ему дойти до кровати. Он в режиме выживания, а не в режиме созерцания, милосердия и деятельности.

Подготовила Александра Грипас

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