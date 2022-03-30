ФГОС-вредительство: отныне государство гарантирует нам только «минимальный уровень знаний»

У нас часто бывает, что общественность и народ начинают бить тревогу уже после принятия властями той или иной сомнительной инициативы, после полного осознания ее вредности, заложенных там подводных камней и т.д. В случае с новыми ФГОС в школьном образовании, вступающими в силу с будущего учебного года вышло именно так, хотя, по большому счету, оказать влияние на их принятие/непринятие «простым смертным» было нельзя. С учетом того, какие силы захватили власть в российском образовании, куда они ведут будущее поколение и всю страну, результат ожидаемый. Тем не менее, считаем важным ознакомить читателей с опасными закладками в документе, значимость которого подтверждается упоминанием в Конституции РФ.



Общественного обсуждения проекта приказа Минпросвета об утверждении нового ФГОС-4 для основной школы (5-9 классы) мы не заметили. Судя по числу отметок «нравится – не нравится» (3 «за», 19 «против»; см https://regulation.gov.ru/projects#StartDateDiscussion=23.4.2021&EndDateDiscussion=7.5.2021&npa=97061), мероприятие провели с минимальной оглаской. Погрузившись в его содержание, понимаешь, что это вряд ли было случайностью. Нет, определенная логика в новом обр. стандарте конечно имеется, но можно ли назвать ее логикой созидания?



Разберем только несколько ключевых моментов нового ФГОСа, который сигнализируют о главных задачах разработчиков :



«Требования к предметным результатам: …определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом (!) и углубленном (!) уровнях».



Впервые в истории ФГОС ключевые дисциплины – математика, физика, информатика, химия и биология - представлены в стандарте на двух уровнях: «базовом» и «углубленном». Хотя в стране много школ и классов, в которых перечисленные предметы (и не только они) изучаются углубленно. У различных школ существуют свои индивидуальные многолетние традиции. С какой целью понадобилось стандартизировать их «углубленность»?



Фактически этими требованиями стандарта закладывается ранняя профилизация школьников, при этом неизбежна образовательная сегрегация. Очевидно, что в среднестатистической школе небольшого городка/поселка/села нет ресурсов для одновременного (раздельного?) обучения на базовом и углубленном (профильном) уровне. Понятно, что там всех (большинство) школьников ожидает только «база» по перечисленным предметам, и спрос знаний с детей будет соответствующим. При этом в старшей школе (которую обсуждаемый ФГОС не затрагивает) все образование «по умолчанию» углубленное (профильное) – разница в подготовке обучающихся будет налицо. Сможет ли девятиклассник с базовой подготовкой по математике или физике продолжить обучение в 10-м классе с углубленным изучением этих предметов? Без дополнительных занятий – вряд ли. Ведь если после «базы» в основной школе можно спокойно освоить «профиль» в старшей, то к чему тогда вообще вводить углубленный курс до 9 класса?



Различие требований к базовой и профильной подготовке сегодня можно проследить на примере двух ЕГЭ по математике — базового и профильного. Базовый экзамен — это примитивнейший тест, доступный любому адекватному пятикласснику. При этом наличие такой «выпускной аттестации» задает образовательную планку всей массовой школе, определяя тот самый «гарантированный государством минимум». В результате большинство выпускников по «непрофильным» для себя предметам окажутся малограмотными, недообразованными…



«Требования к предметным результатам: определяют минимум (!) содержания основного общего образования, изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета…»



Мы долго ломали голову над формулировкой: что такое «минимум содержания (образования), построенного в логике изучения каждого учебного предмета»? Что же именно нам отныне будет гарантировать государство, как оно будет применять некую логику для определения минимума положенных детям знаний? Может быть, данный пункт составлял «искусственный интеллект»? Просто вменяемый образованный взрослый специалист в области образования вряд ли стал бы утверждать подобный тезис во ФГОСе.



Хотя суть мысли вполне понятна – ФГОС теперь гарантирует нам именно минимальные знания. Давать больше – можно, но это уже как бы за рамками госгарантий. По прямой логике выходит, что углубленные предметные знания уже как бы не гарантируются государством, не являются обязанностью школы. Очень тонкая и лукавая формулировка.





Читаем далее п. 45 ФГОС:



«Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовым и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы (!!!) реализации обр. программ, ЭО И ДОТ, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня (!), включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности».



Данный пункт несет радикальные изменения в организацию школьного образования. Он прямо способствует, в связи с нехваткой в стране учителей-предметников, массовому переходу школ на «сетевой принцип» обучения (то есть в классах будут читать «онлайн-лекции» и вести «онлайн-уроки» учителя из других организаций, с применением ЭО и ДОТ), при этом количество учащихся на одном занятии при сетевой форме не регламентировано. Сколько учеников могут «принять» разово на сетевой урок 40, 100, 200 или еще больше? Несомненна закономерность, что чем больше количество, тем хуже индивидуальная коммуникация, т.е. ухудшается «качество» знаний, если здесь вообще уместно такое определение.



Очевидно, что такая форма реализации образовательных программ приведет к еще большему бегству из школы «живых» учителей, в том числе за счет финансовой оптимизации деятельности школ – зачем платить зарплату «живому» учителю, когда при сетевой форме можно серьезно сэкономить: там, где раньше было пять «живых» учителей, будет один – сетевой!



Также есть существенные риски, что при сетевом образовании учитель «трансформирует» свое изначальное качество (профессиональную идентичность) и станет просто «электронным диктором», который будет вещать в том числе и в записи. О качестве знаний тут опять говорить совсем не приходится.



И конечно же здесь заложен переход на ИУП (он же – персональная образовательная траектория под руководством нейросети на «цифровой платформе»). То есть руководство школы получает законные основания, чтобы заявить ученику: «хочешь дополнительных знаний по предмету? Регистрируйся нам платформе, там тебя «дообразуют», у нас есть возможность дать тебе только «базу». И все в таком духе. При таком раскладе негласной нормой становится обучение в школе без присутствия в классе «живого» учителя, что естественно суть огромный шаг вперед к полному уничтожению традиционной формы передачи знаний.



И еще одна цитата из документа напоследок:



«Требования к предметным результатам: …сформулированы на основе программных документов в области социально-экономического развития страны с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных исследований)».



Опять же, можно долго и тщетно пытаться понять, какими же хотели видеть составители предметные результаты школьников, но конкретный смысл фразы просто улетучивается. Полное ощущение, что фраза вставлена в стандарт исключительно для того, чтобы легализовать детище министра Кравцова — массовые и вроде как добровольные ВПР, от которых давно пора отказаться, справедливо отмечается в аналитике сообщества «За возрождение образования» .



В сухом остатке, если задать себе вопрос – зачем стране нужен ФГОС, который явно понижает уровень системы передачи знаний в России? И что это – следствие поспешных ошибок (которые идут непрерывной чередой уже много лет), либо результат осознанных действий, цель которых далека от заявлений о развитии образования, от выхода России в лидеры и т.д.? Если это ошибки, то все силы общественности надо бросить на разъяснение чиновникам их заблуждений. Во втором же случае с властью говорить просто не о чем.



По нашему мнению, обновленные ФГОСы – железный аргумент в пользу второго варианта. Отношение «элиты» при власти в России к собственному народу наиболее ярко и неприкрыто проявляется в сфере образования. Там нет никаких позитивных подвижек и изменений, напротив, идет систематическая работа в прямо противоположном направлении. И приведет такой фундамент будущего поколения в итоге к трагическому финалу всей страны. Поэтому именно в этой сфере перемены давно назрели и перезрели – очевидно, даже больше, чем в экономике.



РИА Катюша