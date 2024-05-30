Нужно ли купать ребенка каждый день? Отвечаем

По мнению медиков, ежедневное купание не нужно даже детям, которые уже познакомились с прикормом, начинают передвигаться по квартире самостоятельно или даже бывают в песочнице. В такой период необходимо подмывать и умывать ребенка один раз в день. Руки и лицо можно протирать влажными салфетками. Также надо следить за гигиеной малыша в целом, чтобы избежать опрелостей: ребенок не должен ходить в мокром подгузнике или несвежей одежде.