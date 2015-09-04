Правильные детские рассказы о верности и предательстве

Ханс Кристиан Андерсен

Пастушка и трубочист

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф – наследство после прабабушки – и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой – розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы – такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали! Он всегда глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой, на голове красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать вместо него принца, – все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой – так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручились: они были отличною парочкой, оба молоды, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер- генерал-адмирал-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

– Вот так муж у тебя будет! – сказал старый китаец пастушке.– Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-адмирал- сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

– Я не хочу в темный шкаф! – сказала пастушка. – Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

– Так ты будешь двенадцатой! – отвечал китаец. – Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого фарфорового трубочиста.

– Право, я попрошу тебя, – сказала она, – бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться.

– Твои желания для меня – закон! – ответил трубочист. – Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

– Только бы нам удалось спуститься со столика! – сказала она. – Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

– Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ларчик, стоявший на полу перед окном.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые – сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, и у каждого было по две головы – сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

– Нет, я не вынесу! – сказала она трубочисту. – Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону, – внутри его катался свинцовый шарик…

– Ай, старый китаец гонится за нами! – закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки.

– Стой, мне пришла в голову мысль! – сказал трубочист. – Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами! Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

– Нет, это не годится! – сказала она. – Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

– А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? – спросил трубочист. – Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам

нельзя будет вернуться назад?

– Да, да! – отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

– Моя дорога идет через печную трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

– Как тут черно! – сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

– Ну вот мы и в трубе! – сказал он. – Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись, – они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала; слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

– Нет, это слишком! – сказала она. – Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобою куда глаза глядят, теперь проводи же меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-адмирал-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало. И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; не легко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

– Ах, какой ужас! – воскликнула пастушка. – Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

– Его можно починить! – сказал трубочист.– Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеят спину, а в затылок забьют хорошую заклепку – он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

– Ты думаешь? – спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

– Вот как далеко мы ушли! – сказал трубочист. – Стоило стараться!

– Только бы дедушку починили! – сказала пастушка.– Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

– Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! – сказал ему обер- унтер-генерал-адмирал-сержант Козлоног.– А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца, – они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка!

Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

Ханс Кристиан Андерсен

Стойкий оловянный солдатик

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!». Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечи у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, – она была танцовщицей, – а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел и решил, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! – подумал он. – Да она, как видно, из знатных дам, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки – они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не тронулись с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! – табакерка раскрылась.

Там не было табака, а сидел маленький черный тролль; табакерка-то была с фокусом!

– Эй ты, оловянный солдатик, – сказал тролль, – чего глядишь, куда не надо!

Оловянный солдатик будто и не слыхал.

– Ну постой же! Вот настанет утро!.. – сказал тролль. Утро настало, дети проснулись и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг – по милости ли тролля или от сквозняка – окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, – прямо в ушах засвистело! – и с маху врезался в щель между камнями мостовой. Так он и стоял на голове, простирая к небу свою единственную ногу.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; несколько раз они чуть не наступили на него и все-таки не заметили. Закричи он им: «Я тут!» – они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; он шел все сильнее, сильнее, наконец, хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

– Гляди! – сказал один. – Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Огромные волны ходили по канаве! Течение так и несло,– не мудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, и оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко и не изменился в лице: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? – думал он. – Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица – по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

– Паспорт есть? – спросила она. – Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

– Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал! Это было для солдатика так же опасно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Солдатика уносило течением все дальше, остановиться было нельзя. Его лодка скользнула вниз; но бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул, а лодка завертелась волчком, наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик погружался все глубже, только голова еще торчала наружу, но вот исчезла и она! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему больше прелестной танцовщицы. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,

И смерть спокойно встреть!

Бумага совсем размокла, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделывала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и, кто-то закричал: «Оловянный солдатик!». Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распорола ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и – чего-чего не бывает на свете! – он оказался в той же самой комнате, увидал тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не знал. Краска с него совсем слезла, он весь полинял; кто знает, отчего – от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

Василий Сухомлинский

Каждый человек должен

Мама с маленьким Петриком сели в поезд. Они едут в далекий южный город, на берег теплого моря – отдыхать. Мама стелет на полке постель для себя и на отдельной полке – для Петрика. Мальчик ужинает: ест вкусную булку, куриную ножку и яблоко. Мягко покачиваясь, убаюкивают вагоны. Лег Петрик на мягкую постель и спрашивает:

– Мама, вы говорили, что поезд ведет машинист. А кто же ночью ведет поезд? Неужели он идет сам?

– Ночью тоже ведет поезд машинист.

– Как? – удивляется Петрик. – Неужели он ночью не спит?

– Не спит, сынок.

– Мы спим, а он не спит? Целую ночь? – еще больше удивляется Петрик.

– Да, машинист не спит целую ночь. Если бы он хоть на минуту уснул, поезд разбился бы и мы погибли бы.

– Но как же это так? – не может понять Петрик. – Ведь спать-то ему хочется?

– Хочется, но он должен вести поезд. Каждый человек – должен.

Посмотри в окно, видишь: вон в поле пашет землю тракторист. Ночь, а человек работает, видишь, как прожектором освещает поле? Потому что он должен работать ночью.

– И я должен? – спрашивает Петрик.

– И ты должен.

– Что же я должен?

– Быть человеком, – ответила мама. – Это самое главное. Трудиться. Уважать и почитать старших. Презирать лень и нерадивость. Любить свою родную землю.

Петрик долго не мог уснуть.

Виктор Драгунский

Друг детства

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие звёзды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далёкий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или в начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

– Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где- нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше?

Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я всё это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на всё на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:

– Папа, купи мне грушу!

– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксёрскую грушу!

– А тебе зачем? – сказал папа.

– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?

– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.

– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей десять или пятьдесят.

– Ты спятил, братец,– сказал папа. – Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошёл на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетёную корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл.

Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колёс и на верёвочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлёпкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

– Вот. Это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся…

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара…

– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из коридора. – Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал: Ты о чём, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром.

Василий Сухомлинский

Две матери

В маленькой больнице на окраине большого города лежали две матери – Чернокосая и Белокосая. Они родили сыновей. Сыновья родились в один день: у Чернокосой матери – утром, у Белокосой – вечером. Обе матери были счастливы. Они мечтали о будущем своих сыновей.

– Я хочу, чтобы мой сын стал выдающимся человеком, – говорила Белокосая мать. – Музыкантом или писателем, известным всему миру. Или скульптором, создавшим произведение искусства, которое будет жить века. Или инженером, построившим космический корабль, который полетит к далекой звезде… Вот для чего хочется жить…

– А я хочу, чтобы мой сын стал добрым человеком, – сказала Чернокосая мать. – Чтобы никогда не забывал матери и родного дома. Чтобы любил Родину и ненавидел врагов.

Каждый день к молодым матерям приходили в гости отцы. Они долго смотрели на маленькие личики своих сыновей, в глазах у них сияло счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у кроватей своих жен и долго-долго о чем-то шепотом говорили с ними. У колыбели новорожденного мечтают о будущем – конечно, только о счастливом. Через неделю счастливые мужья, ставшие теперь отцами, увезли домой жен и сыновей.

Прошло тридцать лет. В ту же маленькую больницу на окраине большого города пришли две женщины – Чернокосая и Белокосая. В их косах уже серебрилась седина, лица были изрезаны морщинами, но женщины были такими же красивыми, как и тридцать лет назад. Они узнали друг друга. Их обеих положили лечиться в ту же палату, где три десятилетия назад они родили сыновей. Они рассказывали о своей жизни. У обеих было много радостей и еще больше горя. Мужья их погибли на фронте, защищая Родину. Но почему-то, рассказывая о своей жизни, они молчали о сыновьях. Наконец, Чернокосая мать спросила:

– Кем же стал твой сын?

– Выдающимся музыкантом, – с гордостью ответила Белокосая мать. – Он сейчас дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре нашего города. Он пользуется огромным успехом. Неужели ты не знаешь моего сына? – И Белокосая мать назвала имя музыканта. Да, конечно, Чернокосая мать хорошо знала это имя, оно было известно многим. Недавно она читала о большом успехе этого музыканта за рубежом.

– А твой сын кем стал? – спросила Белокосая.

– Хлеборобом. Ну, чтобы тебе понятно было – механизатором в колхозе, то есть и трактористом, и комбайнером, и на животноводческой ферме приходится работать. С ранней весны до поздней осени, пока снег укроет землю, сын мой пашет землю и сеет хлеб, убирает урожай и снова пашет землю, сеет и снова убирает… Живем мы в селе – километров сто отсюда. У сына двое детей – мальчик трех лет и девочка недавно родилась…

– Все-таки счастье тебя обошло, – сказала Белокосая. – Твой сын стал простым, никому не известным человеком.

– Чернокосая мать ничего не ответила.

И дня не прошло, а к Чернокосой матери приехал из села сын. В белом халате, он сел на белую скамейку, долго-долго о чем-то шептался с матерью. В глазах Чернокосой матери светилась радость. Она, казалось, в эти мгновениям забыла обо всем на свете. Она держала в своих руках сильную, загоревшую на солнце руку сына и улыбалась. Расставаясь с матерью, сын, как бы извиняясь, выложил из сумки на маленький столик виноградные гроздья, мед, масло. «Поправляйтесь, мама», – сказал он на прощанье и поцеловал ее.

А к Белокосой матери никто не пришел. Вечером, когда в комнате воцарилась тишина и Чернокосая мать, лежа в постели, тихо улыбалась своим мыслям, Белокосая сказала:

– У сына сейчас концерт… Если бы не концерт, он, конечно, пришел бы… На второй день перед вечером к Чернокосой матери снова приехал сын – хлебороб из далекого села. Опять он долго сидел на белой скамейке, и Белокосая мать услышала, что в поле сейчас горячая пора, работают они день и ночь… Расставаясь с матерью, сын выложил на маленький столик пчелиные соты, белую паляницу и яблоки. От счастья лицо у Чернокосой женщины засветилось и морщины расправились.

К Белокосой матери никто не приходил.

Вечером женщины лежали молча. Чернокосая улыбалась, а Белокосая тихо вздыхала, боясь, чтобы ее вздохи не услышала соседка.

На третий день, перед вечером, к Чернокосой матери снова приехал сын – хлебороб из далекого села, привез два больших арбуза, виноград, яблоки… Вместе с сыном приехал трехлетний черноглазый внук. Сын и внук долго сидели у постели Чернокосой матери; в ее глазах сияло счастье, она помолодела. Белокосая мать с болью в сердце услышала, как внук рассказывал бабушке: вместе с папой он вчера полдня ездил на «капитанском мостике» комбайна.

– Я тоже буду комбайнером, – сказал мальчик, и бабушка поцеловала его…

Месяц лежали в больнице две матери, ежедневно приезжал к Чернокосой матери сын – хлебороб из далекого села, привозил улыбку сыновнюю, и, казалось, мать только от той улыбки выздоравливает.

К Белокосой матери так никто и не пришел.

Выздоровела Чернокосая мать через месяц, выписали ее из больницы, а Белокосой сказали врачи: нужно еще лежать.

За Чернокосой матерью приехал сын. Он привез несколько больших букетов красных роз. Цветы подарил врачам и сестрам. Все в больнице улыбались.

Прощаясь с Белокосой Матерью, Чернокосая сказала:

– Какая ты несчастная…

Василий Сухомлинский

Коля, Витя и щенок

По дороге из школы домой Коля и Витя подобрали щенка. Он сидел в канаве и жалобно скулил.

Кому же достанется щенок? Долго думали мальчики и решили: пусть три дня живет щенок у Вити, потом три дня – у Коли, потом опять три дня – у Вити… Через месяц возьмут мальчики щенка, вынесут в поле и пойдут в противоположные стороны. За кем побежит щенок – тот и хозяин.

Построил Коля для щенка красивую будку. Три раза в день выносила мама щенку суп и котлетку.

У Вити не было ни будки, ни супа, ни котлетки. Положил он рядом со своей кроваткой дерюжку. На ней щенок спал. Иногда ночью ему хотелось по каким-то собачьим делам на улицу, он тихонько трогал лапкой одеяло, Витя просыпался и выпускал щенка. Ел щенок хлебные корки, размоченные в горячей воде.

Через месяц взяли мальчики щенка, пошли с ним далеко-далеко в поле. Вышли на высокий курган, положили щенка и побежали в противоположные стороны.

Щенок побежал за Витей.

Василий Сухомлинский

Кукла с отбитой ручкой

У маленькой девочки была кукла. Когда-то давно, играя, девочка нечаянно отбила ручку у игрушки. И с той поры девочка перевязывала каждый день кукле руку. Бинтовала, осторожно завязывала ее. И кукла Зоя улыбалась – ей нравились заботы девочки.

Но вот однажды мама принесла девочке из магазина новую куклу Лину: в голубом роскошном платье, с большой русой косой. Пальчики на руках у куклы были тоненькие. На пальце – кольцо. Глаза открывались и закрывались. Положит девочка куклу – она говорит «Спокойной ночи».

Поднимет – и кукла Лина говорит «Доброе утро!».

Целый день не разлучалась девочка с Линой. Заплела косы, вплела в них новые ленты. Положила в кроватку. Лина сказала «Спокойной ночи».

Вдруг слышит девочка: кто-то тихонько плачет. Да это же Зоя. Девочка положила ее на диван лицом к стенке и забыла. Зое было тяжело, обидно. Почувствовала она себя одинокой и заплакала.

Стыдно стало девочке. Подняла она Зою, прижала к сердцу, поцеловала. Перевязала искалеченную ручку. Улыбнулась Зоя, приоткрыла губки и что-то прошептала. Это она сказала девочке:

– Ведь я же твоя, верно? Не забывай меня никогда.

Василий Сухомлинский

Кукла под дождем

Зина укладывалась спать. А на улице начиналась гроза. Гремел гром, из-за Днепра надвигались черные тучи. По железной крыше забарабанил дождь.

Блеснула молния, и на миг стало видно как днем. Зина увидела: идет дождь, во дворе стоят лужи воды, и – ой, что же это такое. На скамейке, под дождем, лежит ее кукла Зоя.

Это она забыла Зою на скамейке. Как это случилось? Как же она не вспомнила о Зое, собираясь спать? Как же она не подумала о ней, когда начиналась гроза?

От этих мыслей Зине стало тяжело, и она заплакала. Но еще горестнее было оттого, что на скамейке лежит под холодным дождем ее Зоя…

Зина встала с кровати, тихо открыла дверь, побежала на улицу.

Дождь мигом намочил ее рубашечку. Девочка подбежала к лавке, взяла Зою, прижала ее к себе.

Когда Зина открыла дверь в хату, мама включила в комнате свет и со страхом смотрела на пустую кровать.

Увидев Зину с прижатой к детской груди куклой, мама перевела дыхание. Она взяла полотенце, вытерла Зину, переодела ее в сухую рубашечку. Протягивая полотенце, сказала:

– Вытри и Зою… Как же это ты ее забыла на скамейке?

– Никогда больше этого не будет, мамочка…

Василий Сухомлинский

Огонек в окне

Школа стоит на околице села, над оврагом. А Коля живет за оврагом, и до школы ему идти далековато, с километр.

Вечером из его дома хорошо видно, как светятся школьные окна. На одном окне стоит аквариум с рыбками. Ночью и днем воду в аквариуме подогревает электрическая лампочка – ее хорошо видно Коле.

Стояли лютые морозы. Однажды малыши даже в школу не пошли – так было холодно. Сидел Коля вечером дома в теплой комнате, смотрел в окно и любовался далеким огоньком в школьном окне.

Вдруг огонек погас. «Лампочка перегорела, – подумал Коля. – Рыбки до утра погибнут, ведь такой мороз».

Коля надел пальто, шапку и рукавицы и пошел в школу. Была уже ночь.

Мальчик очень замерз, пока дошел до школы. Нашел сторожа, попросил ключ. Открыл школу, вошел в класс, где стоял на окне аквариум. Вода была уже холодная. Он ввинтил новую лампочку.

– Грейтесь, рыбки, – тихо сказал Коля и, заперев школу, пошел домой.

Зимой еще три раза приходилось мальчику ночью идти в школу – рыбок спасать. Теперь он не боялся ни темноты, ни мороза, ни метели.

– Ты стал мужественным, Коля, – похвалил его учитель.

Василий Сухомлинский

Петрик, собака и котенок

Маленький Петрик шел тропинкой через сад. Видит, бежит навстречу черная лохматая собака.

Петрик испугался, хотел бежать. Но вдруг к его ногам прижался маленький котенок. Он убежал от собаки и просил Петрика: защити меня, мальчик, от этого страшного зверя.

Стоит Петрик, смотрит на котенка, а он поднял к мальчику голову и жалобно мяукает.

Петрику стало стыдно перед котенком. Он взял его на руки и пошел навстречу собаке.

Собака остановилась, испуганно посмотрела на мальчика и спряталась в кустах.

Василий Сухомлинский

Самое важное – это заставить себя чувствовать

Учился в одной школе в четвертом классе Генка. Какой бы вопрос ни поставила учительница, Генка сразу дает полный ответ и «пять» получает. Писал Генка лучше всех, решал задачи быстрее всех.

Но не любили товарищи Генку: слишком уж выставлял он напоказ свой ум. Ответит на вопрос учительницы и так посмотрит на класс, будто говорит: «Я самый умный».

Весною класс собрался в поход. Радовались дети: сколько удовольствий дает им путешествие и ночевка в лесу!

Думали-гадали, какие вещи в поход брать, как обед варить, как ночлег устроить. И решили: брать надо в лес на двух ребят одно одеяло, одну миску. Быстро разобрались по парам. А с Генкой никто не хочет ни одеяла одного брать, ни из одной миски обед есть.

Заплакал Генка, подошел к учительнице и говорит:

– Я же никому слова плохого не сказал… За что же меня невзлюбили?

Учительница светила:

– Нелегкое дело – заставить себя говорить. Еще труднее – заставить себя молчать. И еще труднее – заставить себя думать. Но самое трудное – это заставить себя чувствовать.

– Как же мне заставить себя чувствовать? – спросил Генка.

– Надо видеть людей другими глазами. Ты радуешься, что ты умнее всех. А надо горевать, что нет умнее тебя. Потому что каждый, считающий себя самым-самым, становится, в конце концов, одиноким.

– Спасибо за науку, – сказал Генка. – А в лес мне как же – идти с товарищами?

– Иди. Бери свое одеяло, свою миску и начинай свою новую жизнь.

Открывай глаза на людей и учись видеть их по-другому.

Василий Сухомлинский

Стакан воды

Дедушке Юры восемьдесят пять лет. Он знает много интересных сказок. Восьмилетний внук очень любит слушать удивительные истории, которые рассказывает ему дедушка.

Но сейчас дедушка заболел. Он лежит и тяжело дышит. Мама сказала, уходя на работу:

– Сиди, Юрко, возле дедушки, ухаживай за ним. Попросит воды – подай воды свежей, попросит открыть окно – открой.

Юра сидел возле постели больного дедушки, читал книгу. За полдня дедушка раза три попросил воды.

Надоело мальчику сидеть возле больного. Положил он книжку на стол, тихо вышел из хаты и побежал к ребятам играть в мяч.

Долго гулял Юра на стадионе, уже и солнце к закату склонилось. Но неспокойно было у мальчика на душе. Бросил Юра игру, побежал домой.

Тихо приоткрыл дверь, подошел к кровати и опустился на колени.

Дедушка лежал неподвижно. В стакане не было ни капли воды.

Всю жизнь Юру мучили угрызения совести. Он думал: «Дедушка умер, наверное, потому, что не было воды. Ему хотелось пить, а в стакане – ни капли. А в это время я играл в мяч с мальчишками».

– Делай не то, что хочется, а то, что нужно, – учил Юра своего сына.

Василий Сухомлинский

Трудно быть человеком

Дети возвращались из леса, где они провели целый день. Путь домой лежал через небольшой хуторок, что расположился в долине, за несколько километров от села. Уставшие дети едва дошли до хуторка. Они заглянули в крайнюю хату попросить воды. Из хаты вышла женщина, за ней выбежал маленький мальчик. Женщина достала из колодца воду, поставила ведро на стол посреди двора, а сама пошла в хату. Дети напились воды, отдохнули на траве. Где и силы взялись!

Когда они отошли на километр от хуторка, Марийка вспомнила:

– А ведь мы не поблагодарили женщину за воду. – Ее глаза стали тревожными.

Дети остановились. В самом деле, они забыли поблагодарить.

– Ну что же… – сказал Роман, – это небольшая беда. Женщина уже и забыла, наверное. Разве стоит возвращаться из-за такой мелочи?

– Стоит, – сказала Марийка. – Ну разве тебе не стыдно самому перед собой, Роман?

Роман усмехнулся. Видно, что ему не было стыдно.

– Вы как хотите, – сказала Марийка, – а я вернусь и поблагодарю женщину…

– Почему? Ну, скажи, почему это нужно обязательно сделать? – спросил Роман… – Ведь мы так устали…

– Потому что мы люди…

Она повернулась и пошла к хуторку. За ней пошли все. Роман постоял с минутку на дороге и, вздохнув, пошел вместе со всеми.

– Трудно быть человеком… – подумал он.

Тамара Ломбина

Хозяин и пес

Два друга ходили на охоту и брали с собой лайку. Пес был белый, только лапки черные, как черные носочки. Хозяин не мог нарадоваться на него, а друг втайне даже завидовал.

Однажды какой-то охотник принял Верного за зайца и выстрелил в него. Весь заряд дроби вошел в бок и левую ногу. Друг посмотрел на пса и посоветовал его пристрелить, чтобы собака не мучилась. Все равно двигаться не сможет. Но хозяин не стал слушать совета, а взял Верного на руки и отвез домой. По дороге Верный, несмотря на сильную боль, не скулил, только из его глаз катились слезы. Друг еще раз пытался убедить охотника: «Не жилец пес, не тащи, не надрывайся, а если и будет жить, то на охоту не пойдет. Пристрели».

Сделали псу операцию, и целых два месяца охотник выносил три раза в день своего Верного с пятого этажа вниз на прогулку. Постепенно стал пес выздоравливать, к нему вернулись прежние стать и прыть. Он опять стал веселым красивым псом с блестящей шерстью, с ушками торчком и круто закрученным хвостом-бубликом, как и положено лайке.

Настал день, когда друзья снова пошли на охоту и взяли с собой Верного.

Был погожий осенний день. На серебристом мху было видимо-невидимо боровиков. Друзья уже готовы были отказаться от охоты и просто собирать грибы. Они так увлеклись, что не заметили, как на поляну выбежал дикий кабан – вепрь. Охотники, уже ставшие на сегодня грибниками, не успели схватиться за ружья, как вепрь стремительно бросился на друга охотника. Наперерез кабану метнулся Верный. Он принял на себя страшный удар огромных клыков кабана и из последних сил мертвой хваткой вцепился ему в горло.

Друга он спас, но сам погиб. Сам погибай, а товарища выручай – подсказало ему его верное сердце.

Тамара Ломбина

Объяснительная записка

Сережка три года сидел с Юлькой, а в начале четвертого класса их посадили на разные парты. Очень сложно было учиться в классе, в котором было так много учителей, а самое неприятное было то, что невозможно повернуть голову и посмотреть на Юльку – она сидела теперь далеко от Сережки. Но мальчик все равно поворачивался и каждую свободную минуту смотрел.

Юлька очень смешная: разговаривает с кем-нибудь, и на ее мордашке, как в зеркале, отражается выражение лица человека, с которым она говорит, а губы все время шевелятся, будто повторяют все, что говорит ее собеседник.

Учительница по математике была теперь их классной руководительницей. Не нравилось Сереже, что она редко улыбается и глаза у нее колючие. Сколько раз Сережа встретился с ней взглядом, столько раз укололся. И белый воротничок на ее черном платье был с длинными и острыми углами.

– Синицын, ты очень рассеянный, я не знаю, как это тебе ваша учительница ставила «пять» по математике. При таком внимании ты у меня больше «тройки» вряд ли будешь иметь, – получил он опять выговор, когда повернулся спиной к доске и следил, как Юлька выводит цифры, шевеля губами и повторяя цифры про себя. А сейчас, когда он получил выговор от ¬учительницы, Юлька покраснела так, как будто это ее отчи¬тали за невнимание. Она так всегда. Сколько они с Сережей сидели, столько она все его беды переживала как свои.

– Славная девочка, – говорила Сережина мама про Юльку, и Сереже тоже казалось, что славная, только ему еще казалось, что она не просто славная, а что она ОЧЕНЬ славная девочка.

В этом году у Сережи вся первая четверть как-то не задалась: почти по всем предметам у него были «четверки» и «тройки». Он просто не мог слушать учителей и смотреть на Юльку одновременно, а для него это было так же важно, как и слушать урок. Только смотреть на нее ему ХОТЕЛОСЬ, а уроки слушать было НАДО.

С первого родительского собрания мама пришла расстроенная. Они долго шептались с папой, а потом решили поговорить с Сережкой.

– Малыш, ты не можешь мне объяснить, что с тобой случилось? Может быть, у тебя очки ослабели, надо сходить к окулисту? – осенило папу.

– Нет, пап, я вижу хорошо, вот только я не вижу Юльку, и меня это очень отвлекает.

Папа растерянно посмотрел на маму, и они ушли на кухню. Когда они не знают, как его воспитывать, то они всегда вот так уходят и вначале шепчутся, а потом так громко спорят, что можно было бы и не уходить…

Вот и сейчас:

– Алеша, давай поговорим с классным руководителем, ведь она тоже женщина, мать, должна понять, ведь он привык, ему трудно в новой обстановке, а Юля уже нечто привычное.

– Мама, Юля не «нечто», – крикнул Сережа и неожиданно для себя заплакал. Как им было объяснить, что она ему почти так же дорога, как мама и папа, но они ведь обидятся, если им так сказать, не захотят понять.

И тут он решил написать письмо, вернее, объяснительную записку своей классной руководительнице, ведь мама же сказала, что учительница – женщина, мать, она должна понять, что ему никак нельзя без Юльки.

Он сел и начал писать: «Дорогая», но потом зачеркнул и написал, как обычно мама пишет на записках учительнице: «Уважаемая Валентина Афанасьевна». Но Сереже показалось, что как-то очень сухо получается, и он написал: «Дорогая мать, сестра, жена и подруга Валентина Афанасьевна», – потом подумал, подумал и поставил три восклицательных знака.

«Я, Сережа Синицын, пишу вам эту объяснительную записку…»

Очень это трудное занятие, оказывается, писать объяснительные записки. Понятно, почему папа говорил тогда, что ему лучше отработать несколько суббот, чем написать одну объяснительную записку.

Сережа погрыз в задумчивости ручку и стал писать дальше:

«Я три года сидел на одной парте с Юлькой (но потом он зачеркнул и написал: с Юлией Мальцевой). Я к ней очень привык, и мне теперь уроки не идут на ум, потому что я не могу без нее соображать, вернее, соображаю, но плохо, потому что постоянно верчусь, чтобы посмотреть на нее. В следующих строках своей записки я хочу сообщить вам (так писала письма прабабушка), что если Вы посадите ее назад ко мне за парту, то я обязуюсь:

а) не вертеться,

б) слушать внимательно учителей,

в) закончить вторую четверть на “пять” и “четыре”».

Потом Сережа долго сидел и думал, как же ему закончить записку. Он еще посидел, подумал и написал: «А если Вы меня не посадите к Юльке, то я в последних строках своей объяснительной записки хочу сообщить, что я тогда буду:

а) учиться очень плохо,

б) на уроках буду вертеться,

в) закончу даже весь учебный год на одни “тройки”».

Потом написал: «Целую, Ваш Синицын», – подумал и «целую» зачеркнул, потому что это все-таки не личное письмо, а серьезная записка и неизвестно, как учительница воспримет его сыновний поцелуй.

Свою объяснительную записку он вложил в тетрадь по математике на той странице, где была домашняя работа, и сдал тетрадку учительнице.

Валентина Афанасьевна на урок математики пришла с вожатой, маленькой и какой-то испуганной Раечкой.

– Раечка, мы проведем внеочередное классное собрание, а вы, Раечка, будете вести протокол.

Раечка согласно закивала маленькой аккуратной головой. Тут учительница повернулась к Сереже и, уколов его своим взглядом, попросила его выйти к доске.

– Я хочу, чтобы класс помог разобраться в наших с тобой отношениях. У нас теперь демократия, и я не могу единолично решать проблемы класса и каждого в отдельности. Раечка, вы успеваете писать? – спросила она старательную вожатую, которая все так же быстро закивала черненькой головой. – Ты, Синицын, согласен, чтобы товарищи помогли мне разобраться в нашем деле?

Сережа никак не мог понять смысла всего происходящего. Он стоял у доски и смотрел на Юльку, которая испуганными глазами смотрела то на него, то на учительницу. Он улыбнулся и подморгнул Юльке, чтобы она так не переживала, и у нее на лице тут же отразилась и его улыбка, она даже ему точно так же подмигнула.

– Я должна довести до вашего сведения как до коллектива, которому, я думаю, не безразлична судьба каждого вашего члена. Вот, полюбуйтесь, перед вами… – учительница многозначительно помолчала, – перед вами… кавалер, который, видите ли, не будет учиться, если его не посадят с… дамой, так сказать, его сердца…

Валентина Афанасьевна оглядела класс и остановила свой колючий взгляд на Юльке.

– Может быть, ты, Юля, объяснишь своему… однокласснику, что вам еще рано ставить учебу в зависимость от… всяких глупостей. Раечка, вы успеваете записывать? – остановилась математичка и строго посмотрела на вожатую, которая сидела и смотрела широко раскрытыми глазами на Сережу.

Юлька пошла к доске, она встала рядом с Сережкой и, ухватившись за кончики фартука, неловко крутила их в руках.

– Вот тут у меня записка от Синицына, в которой он требует, чтобы его посадили с Мальцевой, и грозит, что в ином случае будет плохо учиться. Как вам это нравится? – спросила она у Раечки.

Раечка поднялась из-за парты и молча пожала плечами.

– Я вам сейчас прочитаю это сочинение, в котором, кстати, полно ошибок, – укоризненно проговорила учительница, глядя на Сережу.

– Я его написал вам, – неожиданно сорвался Сережа и вырвал записку у учительницы.

– Ах ты, жених сопливый, гляньте-ка на него! – да тебя надо с милицией усмирять, да ты просто социально опасен.

Юлька закусила дрожащие губы, и из ее глаз потекли крупные слезы.

Учительница подошла к Юле и, достав платочек из-за рукава, вытерла ей слезы:

– Садись, Юля, тебя никто ни в чем не обвиняет, не плачь, довел девочку до слез, видишь, как ей стыдно за тебя, жених. Я вообще буду просить, чтобы тебя перевели в другой класс.

Сережка молча рвал на мелкие-мелкие кусочки свою записку, а Юлька оттолкнула руку Валентины Афанасьевны, подошла к нему и, зажмурив глаза, из которых текли маленькими ручейками слезы, поцеловала его в нос, а потом в губы.

Тамара Ломбина

Единогласно

Все ушли вперед, а Таня, постепенно замедляя шаги, осталась одна в коридоре. Она открыла журнал, но, оглянувшись, закрыла его опять. Куда идти? А что, если под лестницу, там, где у тети Кати стоят швабры.

Из второго класса выбежали огромные банты, и ветер унес их вместе с хозяйками. Таня опять подумала, что лучшее место — это там, под лестницей. Она незаметно проскользнула туда. Ничего не видно, но она помнила, что ее фамилия под номером четырнадцать, а на странице, где был список, написанный корявым почерком химика, она держала палец, как закладку. Сердце стучало в ушах. Вот сюда она нарисовала кривую пятерку. Фу!

В учительскую занесла журнал, когда сердце чуть-чуть успокоилось.

Прошло два дня. Обе ночи Таня плохо спала, на уроках не слышала объяснений. Но пока что все было спокойно. На третьем уроке Лаврухина – беду всего класса – вызвали зачем-то к директору. Он вернулся к концу урока заплаканный, забрал учебники и молча ушел. «Отправили за матерью», – прошептала Ленка Шевченко. Этот эпизод никого не взволновал, дело привычное, Лопух – так звали все Лаврухина – был не столько хулиганом, сколько невезучим, и на него сваливали все грехи.

После уроков классная велела задержаться: будет разбираться поступок Лаврухина. Лопух привел с собой маленькую, с исплаканным лицом испуганную мать. Она все вскакивала с парты и хватала своего длинного сына за чуб, молча трясла и опять садилась за парту, а сын даже наклонялся пониже, чтобы матери было удобнее трясти его за волосы. Он очень любил ее и мучился всегда от ее страдания.

– У нас очередная встреча, которую мы проводим в честь нашего уважаемого Владимира Лаврухина, – начала привычно в ироническом духе Валерия Степановна. – После всего, что он совершил в своей бурной жизни, это новый шаг: Лаврухин теперь занялся подделкой документов. Класс в недоумении присмирел. Обычно за ним числились самые невинные и самые нелепые грехи: разбил кто-то стекло и убежал, а Лопух стоял, разинув рот, его и ловили как главного преступника. То, на спор просил прикурить у директора, в то время как его тошнило от дыма, и он сигарет в рот не брал.

– Ах, так ты теперь и фальшивомонетчик, – встрепенулась после слов учительницы мать, и опять оттаскала сына за чуб.

– Ничего я не подделывал, – загудел, было в ответ Лопух, но учительница открыла журнал и ткнула пальцем в страницу, на которой Таня увидела свою пятерку, но стояла она … напротив фамилии Лопуха. Ей мама обещала ко дню рождения мобильный телефон с фотоаппаратом, если закончит год на отлично, но по химии у нее не получалась пятерка, а Василий Петрович не признает вытягиваний за уши. Учитель был старенький, всегда забывал имена, фамилии, вот Таня и подумала, а что, если приписать еще одну пятерку, у нее и выйдет за четверть и за год «пять». Было очень трудно решиться на это, но хотелось иметь свой телефон.

– Я ставлю вопрос об исключении Лаврухина из школы, или вы сами заберете в конце года документы и отдадите сына в техническое училище, – продолжала Валерия Степановна.

– У него мечта: поступить в театральный институт, ему надо школу закончить, – сквозь слезы проговорила мать Лаврухина и опять протянула руку к сыну, который тут же наклонил голову, но женщина махнула рукой. У Тани загорелись уши, и ей показалось, что все это заметили. Так, значит она не в свою строчку вписала пятерку. Так бы Базиль и не заметил. «Вот растяпа», – отругала она себя.

– Мы пожалеем мать и отдадим тебе документы. Забирай и иди в училище, если тебе в школе плохо, – твердо сказала учительница.

– Но у меня мечта, – перебил, было, ее Лопух.

– Мечта – это слово не из твоего лексического словаря, – использовала Валерия Степановна ситуацию для того, чтобы посеять и здесь, на собрании, разумное, доброе, вечное.

Мать Лопуха вдруг встрепенулась и неожиданно перекинулась на учительницу:

– Не знаю, про какие такие словари вы говорите, но мой сын больше, чем кто бы то ни было имеет право на мечту: я его родила в лодке, которая тонула, а нас с ним спасли, и мой отец сказал тогда, что теперь ему сто лет жизни счастливой. Да он, если хотите знать, у меня для младших и за мать, и за отца. Он добрый, вот на него всех собак и вешают, а он, дурачок, молчит, вы думаете я его зачем деру? Чтобы он хоть чуть-чуть за себя мог постоять.

Женщина выкричала все и, испугавшись своего порыва, замолчала.

Класс притих. А ведь и правда: Лопух – самый безобидный в классе.

– Это ведь идиотизм – ставить себе пятерку, когда у тебя четверка-то раз в год появляется и то по пению, – устало опустилась на стул учительница. Класс был сильный, и этот Лопух, так вроде зовут его ребята, портит все показатели. Всех уже, кого можно было, Валерия Степановна отчислила, а этот все: «мечта», а у самого больше, чем на тройку ума не хватает…

– Значит, вот так: через неделю берешь документы и идешь в училище, а на производстве будешь ходить в самодеятельность, вот тебе и будет твоя мечта, – жестко сказала она.

Таня сжалась в комок и ждала, когда Лопух скажет, что это не он, и все поймут, что это она… Нет, на нее никто не подумает, ведь она – гордость класса, у нее только по химии четверка. А может сказать? И потом навсегда к ней прилепят это прозвище – фальшивомонетчица. А как же потом еще год с Валерией? Она ведь, если повесит ярлык, то на всю жизнь. А характеристика? Для Лопуха этот случай ничего не прибавит к его «славе».

– Он должен окончить школу, – начала опять Вовкина мать.

– Если бы хотел, то кончил, – отрезала учительница, – пусть ребята сами решат, нужен ли классу такой… человек. Кто за то, чтобы Лаврухин забрал документы?

Руки подняли четыре человека.

– Интересно, – сжала губы в белую полосочку Валерия Степановна. Она переводила взгляд с одного на другого и, как под гипнозом, поднимались руки ребят.

Вот учительница глянула на свою любимицу Таню, улыбнулась знакомой улыбкой: «А, это ты». Губы ее разжались: эта девочка не подведет. Но, отведя уже взгляд, она с удивлением опять посмотрела на Таню:

– Что такое Хорошанова?

– А я воздерживаюсь, – ответила Таня, и сердце ее заколотилось как тогда, под лестницей.

– Что это за болото такое у нас в классе завелось, люди без своего мнения нам не нужны. Мы так и будем их ха-рак-те-ри-зовать в конце года.

Танина рука онемела. Она не могла ее поднять, Вовка с матерью встали и вышли из класса. На них никто не смотрел, все смотрели на Таню и Валерию Степановну. Кто-то прошептал: «Вот молодец…»

Все даже забыли про Лопуха. Но вот Таня громко всхлипнула и подняла руку.

– Вот так, видите, – учительница только сейчас заметила, что Лаврухина и его матери уже нет. – Все, единогласно!!!

Рассказы собрала Тамара Ломбина

Член Союза писателей России, кандидат психологических наук.

Автор 11 книг. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей «Наш огромный мир»