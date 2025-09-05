Ребенок учится сидеть: меры предосторожности

Мысленно вернитесь на несколько месяцев назад. Ваш ребенок не мог двигаться без вашей помощи. Он не мог поднять голову, потому что мышцы его спины были недостаточно крепкими. Но теперь он пытается самостоятельно садиться!

Вы можете помочь ребенку достичь этого важного показателя развития. Попробуем разобраться, что конкретно вы можете сделать для этого.

Когда дети обычно пробуют садиться?

В возрасте 4-х месяцев ребенок, как правило, может самостоятельно держать головку и перекатываться с животика на спину. Эти навыки способствуют тому, что его мышцы развиваются, и это в дальнейшем позволяет ребенку приподниматься и садиться. Некоторые дети учатся сидеть позже, чем остальные, и это нормально.

Что ребенок умеет до того, как начинает садиться?

3–4 месяца. Мышцы ребенка еще недостаточно крепкие, но они постепенно развиваются для того, чтобы держать голову. Лежа на животике, ребенок опирается на локти и приподнимает верхнюю часть туловища. Эти простые движения укрепляют мышцы, необходимые впоследствии для сидения.

5–6 месяцев. Ребенок развивает достаточную силу мышц, чтобы самостоятельно садиться. Сначала ему под силу находиться в сидячем положении только недолгое время. При этом он может слегка наклоняться вперед и опираться на руки. Это помогает ему дольше оставаться в сидячем положении, не падая.

7–9 месяцев. Обычно к семимесячному возрасту ребенок способен сидеть прямо, без поддержки рук. Мышцы его шеи и спины уже достаточно крепки.

Вы можете сажать ребенка на высокий стул, чтобы покормить его. Его развитие продолжается, и к девяти месяцам он может садиться из лежачего положения без посторонней помощи. Он может менять положение тела и наклоняться, сидя, чтобы дотянуться до какого-либо предмета.

К годовалому возрасту ребенок обычно уже хорошо может сидеть. Вам уже не нужно поддерживать его, когда он хочет сесть. К этому возрасту его мышцы уже достаточно крепкие, чтобы становиться на ноги, а садится он вообще безо всяких усилий.

Чему дети учатся раньше: ползать или сидеть?

Ребенок обычно учится сидеть в возрасте 6-ти месяцев, а ползать – примерно в 9 месяцев. Умение сидеть и приподниматься, лежа на животике, укрепляет мышцы, которые позволяют удерживать вес тела. Это создает предпосылки для того, чтобы начать ползать.

Как научить ребенка сидеть?

Ребенок сможет самостоятельно сидеть только после того, как его мышцы укрепятся настолько, что смогут поддерживать тело в сидячем положении. Поэтому вы не сможете научить ребенка сидеть преждевременно. Тем не менее, можно подготовить мышцы ребенка, чтобы ему было легче принимать и удерживать сидячее положение, когда мышцы будут к этому готовы.

Рассмотрим некоторые советы, как помочь ребенку научиться сидеть.

1. Позволяйте ребенку больше времени проводить, лежа на животике

Первым шагом к тому, чтобы научиться сидеть, является умение ребенка удерживать голову неподвижно. Для этого необходимо укреплять мышцы шеи и спины, когда ребенок лежит на животике. Положите перед ребенком его любимые игрушки. Направляйте головку ребенка так, чтобы он смотрел на игрушки. После этого отодвигайте игрушки подальше, чтобы ребенку приходилось еще больше приподнимать голову. Когда ребенок научится сидеть, продолжайте выполнять вместе с ним это упражнение. Это научит его поддерживать и переносить вес тела во время сидения. Вы можете также спрятать игрушку и заставить ребенка искать ее глазами. Так ребенок будет приподниматься на руках, чтобы найти игрушку. Это укрепит мышцы его спины и шеи.

2. Помогайте ребенку садиться

Один из способов научить ребенка принимать положение сидя – это помочь ему освоить необходимые движения. Когда ребенок лежит на мягкой поверхности (например, на матраце), придерживайте его и осторожно помогите ему принять положение сидя. Это поможет ему развить ориентацию и в будущем самостоятельно садиться.

3. Поддерживайте ребенка во время сидения

Когда ребенку исполнится полгода, сажайте его и при этом поддерживайте. Используйте в качестве опоры свое тело: сядьте на кровать или на пол и положите перед собой детские игрушки. Посадите ребенка себе на колени и позвольте ему опираться спиной на вас во время игры. Так ребенок укрепит мышцы спины и постепенно привыкнет к сидячей позе.

4. Используйте любопытство ребенка

В возрасте девяти месяцев дети обычно уже умеют сидеть. Теперь ваша задача – побудить ребенка как можно дольше оставаться в сидячей позе. Положите предмет, вызывающий у ребенка интерес, так, чтобы малыш не мог до него дотянуться и ему пришлось для этого сесть. В это время вы также можете сидеть рядом с ребенком и играть с ним в игру.

5. Сфокусируйтесь на том, чтобы укрепить мышцы ребенка

Любое движение тела происходит из-за движения мышц. Крепкие мышцы означают, что ребенок, вероятно, научится сидеть быстрее. Регулярно делайте ребенку массаж, играйте с ним в активные игры, укрепляющие его мышцы. Кроме того, хорошо помогают укрепить мышцы ползание, перекатывание и лежание на животике. Поощряйте эти занятия ребенка, чтобы он как можно раньше научился сидеть.

Упражнения и занятия, которые помогут ребенку научиться сидеть

Рассмотрим несколько простых, но эффективных упражнений, помогающих ребенку научиться сидеть.

1. Найди погремушку

Возраст: 4 месяца.

Упражнение. Это простое занятие, которое можно выполнять, когда ребенок лежит на животике. Положите ребенка на животик и положите в поле его зрения погремушку. Когда ребенок повернется по направлению к звуку, переложите погремушку, чтобы он поменял положение тела или повернул голову.

Польза. Данное упражнение развивает мышцы шеи и нижней части спины. Ребенок также может опираться на руки или использовать мышцы плечевого пояса, чтобы менять положение тела.

2. Вверх-вниз

Возраст: 4 месяца (когда ребенок может держать головку).

Упражнение. Поверните ребенка лицом к себе. Возьмите его за руки и осторожно приподнимайте его туловище вверх и опускайте вниз. Это движение напоминает упражнение на развитие пресса. Убедитесь, что вы делаете движения предельно осторожно. Чтобы сделать упражнение более ритмичным и веселым, вы можете при этом читать считалку или стихотворение.

Польза. У ребенка активно работают мышцы нижней части спины и живота. Это необходимо, чтобы ребенок научился сидеть.

3. Перекатывание

Возраст: 6 месяцев.

Упражнение. Положите ребенка на спину. Положите перед ним игрушку и медленно переложите ее в сторону. Ребенок попытается перевернуться, чтобы лучше рассмотреть предмет. Когда он это сделает, подтолкните его к тому, чтобы он достал игрушку. Повторяйте упражнение, когда ребенок бодр и игрив.

Преимущества. Данное упражнение укрепляет спину и косые мышцы, которые помогут ему быстрее садиться.

4. Велосипед

Возраст. 6 месяцев.

Упражнение. Положите ребенка на мягкую поверхность. Когда он примет удобную позу, осторожно приподнимите его ноги. Сделайте движения, как будто ребенок крутит педали велосипеда. Издавайте смешные звуки, чтобы заинтересовать ребенка. Через каждые 5 циклов делайте перерыв.

Преимущества. Укрепляет мышцы нижней части спины.

5. Приседания

Возраст: 8 месяцев.

Упражнение. Посадите ребенка. Держа малыша за руки, осторожно поднимите его до положения стоя, а затем опять опустите до положения сидя. Повторите упражнение 3–4 раза, а потом дайте ребенку передохнуть.

Преимущества. Это упражнение укрепляет мышцы спины, живота и бедер. К восьми месяцам дети уже могут самостоятельно сидеть и даже делать первые попытки встать.

Однако помните, что тело ребенка еще очень хрупкое. Выполняя с ним данные упражнения, убедитесь, что вы никак не вредите ему. Не переусердствуйте и придерживайтесь всех возможных мер безопасности.

Меры предосторожности, когда вы учите ребенка сидеть

1. Принимайте во внимание естественный темп развития ребенка

Вам не придет в голову кормить ребенка твердой пищей до того, как он достигнет соответствующего возраста. Точно так же нельзя заставлять ребенка сидеть раньше того времени, когда он будет физически к этому готов. Как уже было сказано ранее, в 4 месяца ребенок учится перекатываться на животике, и только после этого он сможет научиться сидеть. Более того, тело ребенка готово сидеть только после полугода. Заставляя ребенка сидеть раньше этого возраста, вы не сможете достичь положительных результатов и даже можете навредить ему.

2. Не используйте поддерживающих сидений, подушек или других приспособлений

Иногда родители используют пластиковые сидения со спинкой, которые помогают удерживать ребенка в сидячем положении длительное время. Но они не дают ребенку особых преимуществ и даже могут быть вредными для него. Ребенок находится в неудобном положении, его спина остается напряженной. Это затрудняет его развитие. Такие сидения достаточно опасны для ребенка: он может опрокинуться, находясь в сидении.

Педиатры утверждают, что такие сидения могут нарушать осанку ребенка или приводить к различным физическим деформациям. Так же происходит, если вы используете подушки, чтобы поддерживать ребенка в сидячем положении. Нужно дать ребенку развиваться в своем темпе, и сидячая поза для него должна быть естественной. Поэтому лучше и безопаснее всего учить ребенка сидеть на полу.

3. Всегда будьте начеку

Дети уверенно сидят только к двум годам. Поэтому даже тогда, когда ваш ребенок научился самостоятельно сидеть, вы должны присматривать за ним, чтобы он не упал и не травмировался. Всегда будьте начеку и сделайте ваш дом безопасным ради безопасности ребенка.

Также вам нужно следить за позой, в которой сидит ребенок. Если он сидит на полу, поджав ноги так, что голени расположены вдоль бедер (ноги при этом образуют букву W), это вредит его физическому развитию. Длительное пребывание в такой позе может привести к напряжению в мышцах и даже вывиху суставов. Если ребенок принимает такую позу, переставьте его ноги так, чтобы они не выворачивались в суставах.

Если ребенок не умеет сидеть

Некоторые дети учатся сидеть позже, чем остальные. Но что, если ваш ребенок в девять месяцев вообще не умеет сидеть?

Если ребенок родился преждевременно, тогда он будет медленнее расти и развиваться. Он может пропускать определенные показатели развития (такие, как, например, сидение) и достигать их позже своих сверстников.

Серьезные инфекции, перенесенные в раннем возрасте, неизбежно приводят к задержкам в росте и развитии ребенка, в том числе физического. Ребенок, в частности, позже учится сидеть.

На что обращать внимание в физическом развитии ребенка

Если ваш ребенок родился вовремя и не страдает от заболеваний, но все еще не умеет сидеть, стоит обратить внимание на такие симптомы:

В возрасте 5-ти месяцев ребенок не может поднять головку, когда лежит на животике. Его головка просто падает вниз.

В возрасте 6-ти месяцев он не может перекатываться и совершать даже малейшие движения без вашей поддержки.

В возрасте 9-ти месяцев ребенок не умеет ползать.

В возрасте 1-го года ребенок не может ползать и становиться на ноги.

В возрасте полутора лет ребенок не может ходить и бегать.

Когда обращаться к педиатру

Если у ребенка проявляются указанные выше симптомы, проконсультируйтесь с педиатром. Обычно неспособность сидеть связана с другими проблемами развития, которые врач сможет определить. Родителям полезно вести журнал развития ребенка и обсуждать его с педиатром.

Если ребенок не умеет сидеть в установленном возрасте, не стоит паниковать. Когда ребенок достигает при этом других показателей развития, поводов для тревоги нет. Не заставляйте ребенка сидеть – вероятно, он освоит этот навык немного позже.