Как родители влияют на развитие ребёнка

Хочу привести пример из практики.

На приеме мама и девочка около 4-5 лет, точно возраст уже не помню. У мамы жалобы на подкашливание, заложенность носа у дочки, боль в горле. Орошает горло антисептиком, промывает нос, но подкашливание остается. ОРВИ было неделю назад, но прошло. Остается подкашливание.

Смотрю ребенка - прекрасная девочка, красивая, смотрит на меня голубыми глазами и я спрашиваю: "Что у тебя болит?" Девочка отвечает: "Горлышко болит… "

Смотрю горло - нет гиперемии (покраснения), нет налетов. В легких дыхание хорошее.

"Как же так, -говорю, - А горлышко-то у тебя не красное... " И про себя удивляюсь… Чему же там болеть.

"Скажи, как оно болит? Тебе больно кушать, глотать?"

"Нет, я кушаю не больно… Вроде не болит" - отвечает девочка, задумавшись.

"Почему же ты говоришь, что болит? " - продолжаю расспрос.

"Вот мне мама прыскает на горлышко, и значит оно болит!" - неожиданно говорит девочка.

Этого мы с мамой никак не ожидали. Оказывается, у девочки сложилась причино-следственная связь, что если мама прыскает в ротик и говорит: "Тебе надо лечиться, чтобы горло не болело", значит горло и болит. Хотя самого ощущения боли и нет!

Мы даже засмеялись, потому что сразу рассеялись сомнения мамы насчет затяжной ангины. И стало понятно, как дети доверяют родителям. Как искренне верят им, даже иногда больше, чем своим ощущениям.

Это я о чем: каждый раз, когда мама дает ребенку конфету со словами: "Сладкое тебе нельзя, нельзя много, будешь чесаться", ребенок действительно в какой-то момент может начать чесаться, поверив абсолютно истинным для него словам родителей.