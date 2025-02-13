Подготовка к ЕГЭ по истории в 2025 году: стратегия успешной сдачи

После оценки своих знаний создайте подробный план подготовки, который охватывает все основные темы. Может быть, вам сложно запомнить даты или понять связи между событиями? Тогда начинайте с них. Плохо ориентируетесь в карте? Изучайте легенду карты, в ней можно определить, какое событие произошло. Используйте, например, для помощи в подготовке бесплатное приложение «Атлас+» с интерактивными заданиями по работе с историческими картами. Распределите время на изучение каждой темы в зависимости от ее важности и сложности. Если вы плохо знаете советский период, уделите ему больше времени.