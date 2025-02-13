Подготовка к ЕГЭ по истории в 2025 году: стратегия успешной сдачи

Довольно востребованным экзаменом среди выпускников является ЕГЭ по истории, особенно у тех, кто планирует поступление на гуманитарные специальности. Вас волнует вопрос: как подготовиться к этому предмету в 2025 году и получить хороший балл? Александр Оджо, эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок», учитель истории ГБОУ «Школа № 854», лектор Российского общества «Знание», даст свои советы и рекомендации. Мы подробно разберем структуру заданий, систему оценивания и предложим практические рекомендации, которые помогут вам максимально эффективно организовать свою подготовку.
Полезная информация о ЕГЭ по истории в 2025 году
Перед тем как приступить к подготовке к ЕГЭ по истории, важно ознакомиться на сайте ФИПИ со всеми особенностями процесса сдачи экзамена.
|Даты экзамена
|11 апреля — досрочная сдача
|23 мая — основной период
|18 и 23 июня — резервные дни
|есть возможность пересдачи лишь одного предмета
|Форма экзамена
|Письменная
|Минимальный балл для сдачи
|7 первичных (1) для получения аттестата и 9 первичных для поступления
|Максимальное количество баллов
|42 первичных балла (20 в первой части и 22 в развернутой)
|Продолжительность
|3 часа 30 минут (210 минут)
|Количество заданий
|Всего — 21, с кратким ответом — 12; с развернутым ответом — 9
|Уровень сложности заданий
|Базовый — 10; повышенный — 8; высокий — 3
Структура ЕГЭ по истории
Наверняка преподаватели уже ознакомили вас со структурой экзамена. Давайте рассмотрим типы вопросов, как они распределены по темам и какие навыки будут проверяться.
Форма ЕГЭ по истории состоит из двух частей:
- первая часть — 12 вопросов (1—12) с краткими ответами;
- вторая часть — 9 вопросов (13—21) с развернутыми ответами.
Часть 1
В этом разделе будут представлены задания с кратким ответом. Проверяются базовые знания исторических фактов, дат, событий, личностей и понятий. Обычно в этих заданиях нужно выбрать правильный вариант из предложенных; заполнить пропуски в тексте или таблице; найти соответствия и последовательность событий или дат.
Давайте рассмотрим задания первой части:
1. Задание проверяет знание дат по истории России разных периодов. Как правило, нужно соотнести событие и дату.
2. В этом задании проверяется умение определять последовательность исторических событий из российской и зарубежной истории. Нужно знать даты всемирной истории или хотя бы периоды событий.
3. Задание проверяет знание связей различных событий с общими историческими явлениями и процессами. Аналогично первому заданию. Часто встречаются события Второй мировой войны.
4. Проверка умения сопоставлять географические объекты с событиями из истории России. Здесь всегда будет три столбца: география, событие и время. Могут попасться случаи из 2020 года.
5. Аналогичное заданиям 1 и 3. Проверка знания исторических деятелей и их участия в событиях.
6. Работа с историческим источником: изучение содержания, авторство, время создания.
7. Знание ключевых фактов, процессов и явлений в истории культуры России (задание на сопоставление). Есть два типа: с характеристикой деятелей культуры или памятников культуры.
8. Работа с изображениями. Узнать по ним важнейшие факты Великой Отечественной войны.
9. Ориентировка по карте и определение изображенного события.
10. Работа с исторической картой, схемой. Есть детальные уточнения.
11. То же, что и в 10-м вопросе. Соотнесений исторической информации с текстом.
12. Как в 10-м вопросе. Самое сложное из заданий с картой, требует анализа и множественного выбора.
Часть 2
Эта часть предназначена для более глубокого анализа материала. Здесь вас ждут задания, на которые нужно будет отвечать развернуто.
Задания второй части могут включать:
- анализ исторических источников (например, отрывков из писем, речей, законов) и вопросы по ним;
- сравнение двух исторических явлений или периодов;
- составление плана ответа по определенному историческому вопросу;
- написание эссе на тему, связанную с историей.
Вам пригодятся не только знания, но и умение четко излагать свои мысли, приводить аргументы и примеры.
Основные темы второй части включают такие, как:
1. Атрибуция письменного источника.
2. Поиск нужной информации в представленном историческом тексте.
3. Работа с изображением. Довольно сложный вопрос, в котором нужно привести все возможные доказательства вашего варианта ответа.
4. Работа с изображением — продолжение 15-го вопроса. Если на предыдущий был дан неправильный ответ, то и в этом вопросе ответить верно, скорее всего, не получится.
5. Работа с источниками. Вопрос, как правило, посвящен Великой Отечественной войне, требует сравнения двух текстов и определения описываемого события.
6. Установить причинно-следственные связи. Нужно указать факт и дать к нему развернутое пояснение.
7. Знание исторических понятий. Необходимо аргументировать свой ответ.
8. Сравнение исторических событий, формулировка обобщающего тезиса.
9. Аргументация своего мнения. Нужно привести факт и подтвердить его аргументами.
Как оцениваются задания ЕГЭ по истории
Оценка результатов учитывает знание исторических фактов и способность применять их на практике. Каждое из заданий имеет свою оценку в зависимости от сложности и оценивается по показателям, разработанным ФИПИ. Всего можно получить 100 баллов, а для успешной сдачи нужно набрать минимум 24 балла.
Вот как распределяются баллы:
- 1 балл начисляется за верные ответы на задания № 2, 8, 9, 10, 11 из первой части;
- 2 балла даются за верные ответы на вопросы под номерами 1, 3, 5, 6, 7, 12 из первой части и 13, 14, 15, 16, 19 из второй части;
- 3 балла можно заработать за верные ответы на задания № 4, 17, 18, 20, 21.
Первая часть вашей работы проверяется программой, а вторая оценивается экспертом. Все баллы суммируются, и получается итоговый первичный результат, который затем переводится в окончательный тестовый. Максимальная оценка — 100 — ставится за 42 первичных балла. Один минимальный балл равен 4 тестовым, а 21 первичный соответствует 57 финальным.
Для поступления в высшее учебное заведение требуется набрать не менее 35 первичных (84 тестовых) баллов.
Основные разделы и темы экзамена по истории
Если внимательно изучить демоверсию материалов ЕГЭ, то станет ясно, что он охватывает темы как по истории России, так и других стран. Рассмотрим основные темы ЕГЭ по истории.
- Древняя Русь (IX—XIII века)
Сюда входят темы по образованию Древнерусского государства; крещение Руси; политическая раздробленность и борьба с внешними врагами.
- Московское государство (XIV—XVII века)
Основные темы в этом разделе: объединение русских земель вокруг Москвы; становление самодержавия; смута и ее преодоление; начало реформ Петра I.
- Российская империя (XVIII—XIX века)
Нужно разбираться в реформах Петра I и их влиянии на развитие страны; знать об эпохе Екатерины II, об Отечественной войне 1812 года и реформах Александра II.
- Советский Союз (XX век)
Важные темы: революция 1917 года; Гражданская война; индустриализация и коллективизация; Великая Отечественная война; холодная война и распад СССР.
- Новейшая история России (с начала XXI века)
Встречаются вопросы о переходе к рыночной экономике и политические реформы; внешняя политика современной России.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по истории
Подготовка к ЕГЭ по истории требует и планирования, и времени. Если у вас уже есть базовые знания по предмету, то лучше начать подготовку примерно за год до экзамена. Если ваше решение сдавать ЕГЭ по истории было спонтанным, а время до экзамена стремительно сокращается, рекомендуем вам интенсивную подготовку. Оставшиеся месяцы перед итоговой проверкой знаний должны быть посвящены активной работе над заданиями: решать как можно больше тестов, анализировать ошибки и штудировать учебники.
Как подготовиться к ЕГЭ по истории с нуля: пошаговый план
Если у вас нет базовых знаний, подготовиться будет нелегко. Тем не менее следует с чего-то начинать. Зайдите на сайт ФИПИ и изучите все документы по предстоящему экзамену: спецификацию, кодификатор и демоверсию. Именно в них содержится вся важная информация по ЕГЭ. Даем вам пошаговую стратегию подготовки.
1. Оцените текущий уровень знаний
Перед началом подготовки важно понять, что вы уже знаете по предмету. Для этого пройдите пробный тест, например, прошлогодний вариант ЕГЭ. Это покажет, как вы ориентируетесь в материале и какие темы вызывают трудности.
2. Составьте план подготовки по темам
После оценки своих знаний создайте подробный план подготовки, который охватывает все основные темы. Может быть, вам сложно запомнить даты или понять связи между событиями? Тогда начинайте с них. Плохо ориентируетесь в карте? Изучайте легенду карты, в ней можно определить, какое событие произошло. Используйте, например, для помощи в подготовке бесплатное приложение «Атлас+» с интерактивными заданиями по работе с историческими картами. Распределите время на изучение каждой темы в зависимости от ее важности и сложности. Если вы плохо знаете советский период, уделите ему больше времени.
3. Изучите теорию по истории
Начните изучать теоретический материал. Добавьте дополнительную литературу. Рекомендуем использовать:
- учебники по истории;
- пособия для подготовки к ЕГЭ;
- онлайн-курсы и видеоуроки;
- исторические атласы и карты.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения теории начните решать задания по каждой теме. Не просто читайте, а работайте с материалом: делайте заметки, составляйте схемы и таблицы, запоминайте ключевые даты и события. Анализируйте свои ошибки и работайте над их исправлением. Постепенно увеличивайте сложность заданий, чтобы привыкнуть к формату экзамена.
5. Учитывайте время
Очень важно при подготовке к ЕГЭ научиться правильно распределять время на прохождение теста. Старайтесь решать задания в ограниченное время, чтобы привыкнуть к условиям экзамена. Ставьте рядом часы и оставляйте минут 15—20 для проверки своих ответов.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по истории
При подготовке к единому госэкзамену можно использовать разные материалы: учебники, курсы, тесты и другие ресурсы. Используя их, вы сможете разобраться в трудных темах, глубже понять исторические события и закрепить свои знания.
Онлайн-платформы с заданиями
Здесь вы найдете тесты из реальных экзаменационных задач. Вы сможете и тренироваться, и следить за своим прогрессом, находить слабые места. Например:
- «Решу ЕГЭ» — одна из крупнейших платформ с множеством заданий и тестов по всем темам истории;
- «ФИПИ» — официальный сайт, где публикуются методические рекомендации, образцы ЕГЭ и аналитические материалы;
-
Яндекс ЕГЭ — платформа с интерактивными тестами и автоматическим подсчетом баллов. Также есть разборы сложных заданий и советы по подготовке.
Онлайн-курсы
Обычно состоят из видеоуроков, презентаций, тестов и домашних заданий. Иногда можно даже получить обратную связь от учителей. Рекомендуем вам:
- Foxford — российский проект, предлагающий курсы по подготовке к ЕГЭ, включая историю.
- Stepik — платформа с курсами по разным предметам, в том числе по истории.
Занятия с репетитором
Если есть финансовые возможности, то можно готовиться к ЕГЭ с репетитором. Он поможет обнаружить пробелы в ваших знаниях, объяснит трудные темы и даст индивидуальные советы. Выбирая специалиста, обращайте внимание на его опыт, отзывы других учеников и методику преподавания. Найти репетитора можно, например, на «Профи.ру».
Учебники и сборники с заданиями
Классический подход в подготовке к экзамену никто не отменял. Традиционные учебники и сборники заданий, исторические атласы и карты тоже помогут в подготовке к ЕГЭ. Их можно купить в магазинах или заказать онлайн. Можно пользоваться такими учебниками, как, например:
- История. Подготовка к ЕГЭ-2025. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2025 года. Автор Р. Пазин;
- История. ЕГЭ-2025. Тематический тренинг под редакцией Р. Пазина;
- ЕГЭ 2025. История. Готовимся к итоговой аттестации. Автор А. Ручкин.
Дополнительные материалы
Кроме основных источников, вы можете воспользоваться электронными библиотеками, например НЭБ, читать исторические документы, научные статьи, смотреть документальные фильмы по интересующим вас темам.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Как успешно сдать ЕГЭ по истории и избежать распространенных ошибок? Следуйте нашим рекомендациям для получения высокого балла. Помните, что даже небольшие недочеты могут снизить результат.
- Внимательно читайте инструкции, проверяйте ответы. Ваша задача не только выполнить задания, но и внимательно все внести в бланки.
- Распределяйте время и начинайте с тех заданий, которые вам кажутся проще, так вы не застрянете в самом начале и сможете сделать много.
- Разберите со своим учителем критерии оценивания заданий. Это поможет избежать подводных камней.
- Старайтесь использовать только точные термины и даты, так как ошибки снижают оценку, даже если основная идея ответа верна.
- При анализе источника убедитесь, что все верно поняли и можете сделать обоснованные выводы.
- Тренируйтесь в написании исторического сочинения, обращайте внимание на его структуру и логичность.
- Не давайте ответов наугад. Если вы не уверены, лучше пропустите вопрос и при наличии времени вернитесь к нему потом и тщательно обдумайте.
- И главное! Сохраняйте спокойствие: стресс еще никому не помог при сдаче экзамена. Как рассказывает наш эксперт Александр Оджо, 12 лет назад он сам сдавал ЕГЭ по истории и забыл переписать ответы из черновика в чистовик из-за волнения, получил 70 баллов, хотя планировал больше.
Советы эксперта
Мы поговорили с Александром Оджо и попросили его дать советы по подготовке к ЕГЭ по истории.
— Подготовка к ЕГЭ — штука сложная, но очень интересная. Начинать готовиться нужно заранее, — посоветовал эксперт и дал несколько рекомендаций:
- Больше читайте. Используйте различные справочники и источники. Я чаще всего беру справочник Л. Кацвы и А. Орлова. Делайте самостоятельные конспекты, которые лучше всегда расцвечивать. Не забудьте использовать схемы.
- Очень настойчиво занимайтесь хронологией. Даты — это база истории, поэтому связывайте их с событиями. Используйте метод карточек: на одной стороне дата, на другой — событие. Занимайтесь с карточками по 20—30 минут в день, и прогресс будет налицо.
- Во время отдыха смотрите исторические фильмы, они оживят подготовку. Подойдут и классические киноленты, которые даже встречаются в экзамене, к примеру — «Александр Невский».
- Культуру можно только «насмотреть». Поищите картины и памятники архитектуры в интернете, посмотрите тексты произведений, встречающиеся на экзамене. А если есть возможность увидеть церковь Вознесения или храм Спаса на Крови вживую, это вообще прекрасно.
- Подготовка должна быть стабильной. Один раз в неделю напрячься, а потом отдыхать — это не вариант. Лучше поменьше, зато каждый день.
- Решайте тесты и пишите развернутые ответы на задания второй части. Можете даже сами себя сверять с ключами и ответами. Это будет только на пользу.
Главное о подготовке к ЕГЭ по истории
Мы рассказали вам обо всех важных особенностях подготовки к ЕГЭ по истории. Давайте резюмируем наши советы.
1. Основные даты экзаменов: досрочная — 11 апреля, основной период — 23 мая, резервные дни — 18 и 23 июня.
2. Формат: 21 задание, из которых 12 — с кратким, 9 — с развернутым ответом.
3. Оценивание: максимум 42 первичных балла, переводимых в тестовые (максимум — 100).
4. Структура экзамена: состоит из двух частей.
5. Основные темы: Древняя Русь (IX—XIII века); Московское государство (XIV—XVII века); Российская империя (XVIII—XIX века); Советский Союз (XX век); новейшая история России (XXI век).
6. Рекомендации по подготовке: для базовых знаний — за год, с помощью учебников и онлайн-ресурсов. Если времени мало — занимайтесь более интенсивно.
7. Ресурсы для подготовки: онлайн-платформы: «Решу ЕГЭ», «ФИПИ», Яндекс ЕГЭ; курсы: Foxford, Stepik; репетиторы; учебники, сборники заданий ЕГЭ.
8. Советы: внимательно читайте инструкцию, планируйте время, избегайте торопливости, проверяйте свои ответы.
Список источников:
1. Перевод баллов ЕГЭ 2025 года по истории. Сайт ctege.info. 2024.
2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2025 году единого государственного экзамена по истории. 2025.
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