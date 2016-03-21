ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Когда появился шелк?
Долгое время натуральный шелк ценился на вес золота из-за невероятной прочности, легкости, а также способности долго сохранять тепло, и был доступен лишь богачам. История появления шелковой ткани начинается с 2600 года до н.э. и связана с одомашниванием в Китае тутового шелкопряда (Bombycidae — на фото). Китайцы, умевшие хранить секреты, никому не открывали свою тайну, а любая попытка вывезти гусениц, бабочек или яйца шелкопряда за пределы страны каралась смертной казнью. Но все тайное когда-то становится явным. Так случилось и с шелком. В 552 году император Византии Юстиниан выкупил у заезжих монахов яйца шелкопряда и приказал серьезно заняться их разведением. Вскоре шелководство появилось в Малой Азии, Северной Африке, Испании, на Сицилии. В Европе шелкопрядов завезли в XIV веке. И лишь в XVI веке научились разводить и разматывать коконы шелкопрядов в России.
Что символизирует свастика?
Корни истории свастики (гаммированного креста) кроются в далеком прошлом. Общепринятое название происходит от санскритского слова Суасти: су — прекрасный и асти — древнеиндийский знак «быть» (знак благоденствия и процветания). С точки зрения графики ни один другой знак не является более удачным, чем свастика.
В 1874 году доктор Генрих Шлиман обнаружил множество изображений свастики во время раскопок Трои.
В буддизме свастика использовалась как символ закона Будды, которому подвластна Вселенная. С незапамятных времен она употреблялась в Индии, Китае и Японии в орнаментах храмовых ворот, на тканях и в письме, как пожелание благополучия. С Востока свастика перешла на Запад. Ее изображение встречается на древнегреческих и сицилийских монетах, в древнехристианских катакомбах, надгробиях и на облачениях священнослужителей — как символ благодати и спасения.
После поражения Германии в войне 1914 года ее ветераны объединились в полувоенные организации, используемые Рейхсвером (Вооруженные силы Германии в период с 1919 по 1935 год) для подавления мятежей коммунистов и социалистов, а их символом стало изображение свастики. Наибольшую известность в этом отношении получила бригада Эрхардта, освободившая Мюнхен от коммунистов в 1919 году. С этого момента свастика стала ассоциироваться исключительно с военной силой гитлеровской Германии.
После поражения Германии во второй мировой войне по программе денацификации запрещение свастики стало абсолютным. Все германские флаги с ее изображением были конфискованы, а ее использование было объявлено нелегальным.
Какая ядовитая змея самая большая?
В странах Азии и Африки живет множество видов кобр. Но самой большой и агрессивной из них считается королевская, называемая также гамадриадом — ее длина может достигать 5 метров. Обитает она в Юго-Восточной Азии и Индии.
Ее зубы, расположенные на переднем конце верхней челюсти и называемые переднебороздчатыми, как раз и являются ядовитыми. При укусе змея впрыскивает в ранку сильнодействующий яд, поражающий нервную систему. При этом кобра вцепляется в свою жертву и несколько раз с силой сжимает челюсти, чтобы уж убить наверняка. Иногда яда у нее бывает столько, что он в состоянии убить до 15 человек. Питается гамадриад в основном другими змеями, но не брезгует и животными, как мелкими, так и крупными.
Известный всем капюшон королевской кобры является расширенной с помощью шейных ребер передней частью тела.
Когда в России женщин стали обучать официально?
Первым в истории России женским привилегированным среднеобразовательным учебным заведением стало Императорское воспитательное общество, или Смольный институт. Он был открыт 5 мая 1764 года по указанию Екатерины II и находился в полном ее ведении. Только она могла назначать начальниц. Первой из них стала княгиня Наталья Долгорукая, а всего за 153 года существования института их сменилось девять. В него принимались девочки только благородного происхождения, и находились там с 6 до 18 лет. Они проходили полный курс гуманитарных и естественных наук, обучались игре на музыкальных инструментах, вышивке, кулинарному искусству. Воспитывались девицы в строгости: спали на жестких кроватях, по утрам после гимнастики обливались холодной водой. В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий (кроме крепостных), где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались шитью и домоводству.
Вплоть до ноября 1917 года, когда это учебное заведение прекратило свое существование, оно располагалось в стенах Смольного института, построенного Джакомо Кваренги в 1808 году.
Почему платина дороже золота?
Этот драгоценный металл люди знают более 4 000 лет, но в те времена он не нашел своего применения из-за своей тугоплавкости. Название — platina — уменьшительное слово от испанского plata — серебро. В Европу в большом количестве платина попала в XVIII веке из испанских рудников в Южной Америке. Использовать это «серебришко» не могли, так как ни растворить, ни расплавить его не умели. Отделяли его от серебра и золота вручную, а добытую платину по приказу испанского короля высыпали в море. Долго платину считали порождением сатаны, ибо в мире не должно быть металла тяжелее золота.
В начале XIX века платиновые россыпи были найдены на Урале. Громадную роль в судьбе металла сыграло открытие русскими учеными Любарским и Соболевским порошковой металлургии. Ограниченным тиражом в первой половине XIX века монетный двор выпускал монеты из платины достоинством 3, 6 и 12 рублей, представляющие большую нумизматическую редкость.
Сейчас платина ценится именно благодаря тем качествам, которые были недостатками ранее: тугоплавкость (температура плавления 1773,5 градуса) и химическая стойкость. В основном ее используют для изготовления посуды для химических лабораторий и в качестве катализаторов, в том числе в двигателях автомобилей.
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