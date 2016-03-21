ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Корни истории свастики (гаммированного креста) кроются в далеком прошлом. Общепринятое название происходит от санскритского слова Суасти: су — прекрасный и асти — древнеиндийский знак «быть» (знак благоденствия и процветания). С точки зрения графики ни один другой знак не является более удачным, чем свастика.

В 1874 году доктор Генрих Шлиман обнаружил множество изображений свастики во время раскопок Трои.

В буддизме свастика использовалась как символ закона Будды, которому подвластна Вселенная. С незапамятных времен она употреблялась в Индии, Китае и Японии в орнаментах храмовых ворот, на тканях и в письме, как пожелание благополучия. С Востока свастика перешла на Запад. Ее изображение встречается на древнегреческих и сицилийских монетах, в древнехристианских катакомбах, надгробиях и на облачениях священнослужителей — как символ благодати и спасения.

После поражения Германии в войне 1914 года ее ветераны объединились в полувоенные организации, используемые Рейхсвером (Вооруженные силы Германии в период с 1919 по 1935 год) для подавления мятежей коммунистов и социалистов, а их символом стало изображение свастики. Наибольшую известность в этом отношении получила бригада Эрхардта, освободившая Мюнхен от коммунистов в 1919 году. С этого момента свастика стала ассоциироваться исключительно с военной силой гитлеровской Германии.

После поражения Германии во второй мировой войне по программе денацификации запрещение свастики стало абсолютным. Все германские флаги с ее изображением были конфискованы, а ее использование было объявлено нелегальным.