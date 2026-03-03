РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Почему огурцы колючие: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок берёт в руки свежий огурец и чувствует маленькие колючки, он удивляется: «Зачем они? Огурец же овощ, почему он колючий?» На самом деле эти колючки — не «иголки», а защитные выросты кожицы, которые помогают растению расти здоровым и получать достаточно воздуха и влаги.

Журналист, филолог
огурцы
Источник: Unsplash

Почему у огурцов появляются колючки

Огурец растёт очень быстро, и его кожице нужно одновременно защищать плод и помогать ему «дышать».

Маленькие шероховатые бугорки с мягкими колючками как раз и выполняют эти задачи.

Первая функция — защитная. Колючки отпугивают мелких насекомых, улиток и других животных, которые могут повредить нежную кожицу. Пока огурец маленький и не успел вырасти, такая защита особенно важна.

Вторая функция — испарение влаги и дыхание. На концах колючек есть микроскопические отверстия, через которые огурец «выдыхает» лишнюю воду. Это помогает ему не трескаться и поддерживать правильный уровень влажности внутри плода.

Можно объяснить ребёнку проще:
«Колючки помогают огурцу себя защищать и правильно расти — они как маленькие вентиляционные трубочки».

Почему колючки бывают только на свежих огурцах

Огурцы в магазине часто гладкие. Это не значит, что они выросли без колючек — просто при сборе и транспортировке колючки осыпаются или стираются. Свежий огурец с грядки всегда более колючий, потому что он «неполированный» и ещё хранит свою естественную защиту.

Это хороший способ отличить огурец, который только что сорвали, от того, который уже давно лежит на полке.

Почему у некоторых сортов огурцов колючек больше, а у других почти нет

Это зависит от того, где они выращиваются и какую задачу выполняют:

  • Пчёлоопыляемые сорта, которые растут в открытом грунте, обычно колючее — им требуется больше защиты.

  • Тепличные сорта имеют меньше колючек, потому что в теплице плоды защищены и от вредителей, и от резких перепадов температуры.

То есть количество колючек — не случайность, а особенность сорта.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно предложить такой образ. Огурец — как маленький зелёный ёжик, только колючки у него мягкие и временные. Они нужны, пока он растёт и становится крепче. Когда огурец «взрослеет», колючки отпадают — так же как у некоторых животных молочные зубы заменяются постоянными.

Или сказать ещё проще: «Колючки помогают огурцу расти, как шипы помогают розе защищать свои цветы».

Советы родителям

Говорите спокойно и понятно: «Огурцы колючие, потому что это их защита и способ дышать. Колючки появляются, пока огурец растёт, а потом исчезают».

Можно дать ребёнку подержать огурец с грядки и магазинный — почувствовать разницу. Такой практический опыт делает объяснение сразу ясным и интересным.

Если ребёнок любит садоводство, можно показать, как колючки выглядят под увеличением — это маленькие прозрачные выросты, а не настоящие иглы.

Этот вопрос развивает у ребёнка наблюдательность: он начинает видеть, что даже привычные овощи имеют свои особенности и хитрые способы выживания. Мир растений становится понятнее и интереснее.

Ссылка на первоисточник
наверх