Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт

А недавно возмущался: «Мама, она как варьянт (он так и говорит – «варьянт») предложила мне совсем не плакать. Мама! Разве это нормально? Ведь человек не может совсем не плакать». Или: «Я ей говорю – наш разговор зашел в тупик, а она меня не слышит».