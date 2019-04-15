РЕБЁНОК.РУ
Куриные шарики с морковью и чесноком

Куриные шарики с морковью и чесноком

Маленькие шарики-котлетки на один «укус». Очень мило смотрятся на столе, нежное и полезное блюдо для тех, кто питается правильно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  • 1 С помощью блендера или мясорубки превратить в фарш куриное филе вместе с очищенным чесноком.
    Вбить сырое куриное яйцо, массу посолить и поперчить.
  • 2 Отдельно отварить морковь, корнеплод натереть на крупной терке, вмешать в куриный фарш.
  • 3 Антипригарную форму смазать небольшим количеством растительного масла. Руки тоже смазать маслом и сформовать шарики размером с грецкий орех или чуть больше.
  • 4 Выложить их в форму, печь в духовом шкафу в течение 15 – 20 минут, в процессе приготовления один-два раза перевернуть.

СОВЕТ

При подаче блюдо можно посыпать рубленой зеленью петрушки, украсить морковью, приготовленной по-корейски.

Ссылка на первоисточник
рецепты
вкусно
Мясорубки
