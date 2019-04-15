Куриные шарики с морковью и чесноком

Маленькие шарики-котлетки на один «укус». Очень мило смотрятся на столе, нежное и полезное блюдо для тех, кто питается правильно.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 зубчика
- 1 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
-
- 2 Отдельно отварить морковь, корнеплод натереть на крупной терке, вмешать в куриный фарш.
- 3 Антипригарную форму смазать небольшим количеством растительного масла. Руки тоже смазать маслом и сформовать шарики размером с грецкий орех или чуть больше.
- 4 Выложить их в форму, печь в духовом шкафу в течение 15 – 20 минут, в процессе приготовления один-два раза перевернуть.
СОВЕТ
При подаче блюдо можно посыпать рубленой зеленью петрушки, украсить морковью, приготовленной по-корейски.
