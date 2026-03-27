Кайнары по-астрахански

Ингредиенты для приготовления кайнаров по-астрахански соберите по списку к рецепту.

В просторную миску для замешивания теста влейте теплое молоко, всыпьте дрожжи, добавьте сахар, смешайте.

Добавьте 2 ст.л. муки от общего количества, смешайте, оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей.

Добавьте в миску яйцо, соль, растопите и влейте в тесто сливочное масло, смешайте все ингредиенты.

Всыпьте муку, с помощью миксера или руками замесите тесто.

Округлите тесто в шар, положите в миску, накройте крышкой, поставьте в теплое место для брожения на 1 час.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Добавьте к фаршу мелко нарезанный лук, соль и черный молотый перец по вкусу, зиру.

Прежде чем добавлять зиру, разотрите ее между ладоней, так она даст больше вкуса и аромата, перемешайте.

Сразу разделите мясной фарш на 15 частей, накройте пищевой пленкой от заветривания и подсыхания.

Тесто подошло, увеличилось в объеме, можно приступать к работе.

Разделите тесто на 15 равных частей, подкатайте каждую часть в шар, накройте пищевой пленкой, дайте расстояться 30 минут.

Через 30 минут приступайте к лепке кайнаров. Раскатайте тесто в тонкую лепешку, в центр положите фарш.

Защипните тесто по кругу, собирая тесто в складки.

В центре кайнара оставьте отверстие.

Когда все кайнары подготовлены к жарке, влейте в сковороду достаточное количество растительного масла, разогрейте.

Выкладывайте кайнары в хорошо разогретое растительное масло отверстием вниз, понизьте температуру нагрева, чтобы кайнары успели прожариться внутри.

Характерной особенностью астраханских кайнаров является то, что при их жарке в отверстие вливается небольшое количество горячего растительного масла со сковороды, чтобы начинка внутри прожарилась и оставалась сочной.

Готовые кайнары выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Наливайте чай и приглашайте домашних к столу, это очень вкусно, приятного аппетита!

