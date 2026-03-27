Кайнары по-астрахански

Ингредиенты
Молоко - 300 мл
Сахар - 0,5 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 ч.л.
Масло сливочное - 50 г
Дрожжи сухие - 1 ч.л.
Мука пшеничная - 600 гНачинка:
Фарш говяжий - 500 г
Лук репчатый - 2-3 шт.
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
Зира - 0,5 ч.л.Для жарки:
Масло подсолнечное рафинированное - 500 мл
- 291 кКал
- 2 ч. 50 мин.
- Б: 8.8
- Ж: 16.87
- У: 26.16
Процесс приготовления
Ингредиенты для приготовления кайнаров по-астрахански соберите по списку к рецепту.
В просторную миску для замешивания теста влейте теплое молоко, всыпьте дрожжи, добавьте сахар, смешайте.
Добавьте 2 ст.л. муки от общего количества, смешайте, оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей.
Добавьте в миску яйцо, соль, растопите и влейте в тесто сливочное масло, смешайте все ингредиенты.
Всыпьте муку, с помощью миксера или руками замесите тесто.
Округлите тесто в шар, положите в миску, накройте крышкой, поставьте в теплое место для брожения на 1 час.
Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Добавьте к фаршу мелко нарезанный лук, соль и черный молотый перец по вкусу, зиру.
Сразу разделите мясной фарш на 15 частей, накройте пищевой пленкой от заветривания и подсыхания.
Тесто подошло, увеличилось в объеме, можно приступать к работе.
Разделите тесто на 15 равных частей, подкатайте каждую часть в шар, накройте пищевой пленкой, дайте расстояться 30 минут.
Через 30 минут приступайте к лепке кайнаров. Раскатайте тесто в тонкую лепешку, в центр положите фарш.
Защипните тесто по кругу, собирая тесто в складки.
В центре кайнара оставьте отверстие.
Когда все кайнары подготовлены к жарке, влейте в сковороду достаточное количество растительного масла, разогрейте.
Выкладывайте кайнары в хорошо разогретое растительное масло отверстием вниз, понизьте температуру нагрева, чтобы кайнары успели прожариться внутри.
Характерной особенностью астраханских кайнаров является то, что при их жарке в отверстие вливается небольшое количество горячего растительного масла со сковороды, чтобы начинка внутри прожарилась и оставалась сочной.
Готовые кайнары выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.
Наливайте чай и приглашайте домашних к столу, это очень вкусно, приятного аппетита!
