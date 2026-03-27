Кайнары по-астрахански

Астраханские кайнары — это круглые пирожки с мясом, которые похожие на беляши. Их отличает сочная мясная начинка и лёгкое воздушное тесто. Астраханские кайнары отличатся от татарских характерной технологией жарки: в центре пирожка обязательно делается отверстие, в которое в процессе жарки вливается растительное масло, благодаря чему кайнар равномерно прожаривается и приобретает фирменный хруст.
Предлагаю приготовить такие кайнары.

Ингредиенты

Тесто:

Молоко - 300 мл

Сахар - 0,5 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Соль - 1 ч.л.

Масло сливочное - 50 г

Дрожжи сухие - 1 ч.л.

Мука пшеничная - 600 г

Начинка:

Фарш говяжий - 500 г

Лук репчатый - 2-3 шт.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Зира - 0,5 ч.л.

Для жарки:

Масло подсолнечное рафинированное - 500 мл

15 шт.
  • 291 кКал
  • 2 ч. 50 мин.
  • Б: 8.8
  • Ж: 16.87
  • У: 26.16

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Ингредиенты для приготовления кайнаров по-астрахански соберите по списку к рецепту.

 

Фото 1

 

 

В просторную миску для замешивания теста влейте теплое молоко, всыпьте дрожжи, добавьте сахар, смешайте.

 

Фото 2

 

 

Добавьте 2 ст.л. муки от общего количества, смешайте, оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей.

 

Фото 3

 

 

Добавьте в миску яйцо, соль, растопите и влейте в тесто сливочное масло, смешайте все ингредиенты.

 

Фото 4

 

 

Всыпьте муку, с помощью миксера или руками замесите тесто.

 

Фото 5

 

 

Округлите тесто в шар, положите в миску, накройте крышкой, поставьте в теплое место для брожения на 1 час.

 

Фото 6

 

 

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Добавьте к фаршу мелко нарезанный лук, соль и черный молотый перец по вкусу, зиру.

Прежде чем добавлять зиру, разотрите ее между ладоней, так она даст больше вкуса и аромата, перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Сразу разделите мясной фарш на 15 частей, накройте пищевой пленкой от заветривания и подсыхания.

 

Фото 8

 

 

Тесто подошло, увеличилось в объеме, можно приступать к работе.

 

Фото 9

 

 

Разделите тесто на 15 равных частей, подкатайте каждую часть в шар, накройте пищевой пленкой, дайте расстояться 30 минут.

 

Фото 10

 

 

Через 30 минут приступайте к лепке кайнаров. Раскатайте тесто в тонкую лепешку, в центр положите фарш.

 

Фото 11

 

 

Защипните тесто по кругу, собирая тесто в складки.

 

Фото 12

 

 

В центре кайнара оставьте отверстие.

 

Фото 13

 

 

Когда все кайнары подготовлены к жарке, влейте в сковороду достаточное количество растительного масла, разогрейте.

 

Фото 14

 

 

Выкладывайте кайнары в хорошо разогретое растительное масло отверстием вниз, понизьте температуру нагрева, чтобы кайнары успели прожариться внутри.

 

Фото 15

 

 

Характерной особенностью астраханских кайнаров является то, что при их жарке в отверстие вливается небольшое количество горячего растительного масла со сковороды, чтобы начинка внутри прожарилась и оставалась сочной.

 

Фото 16

 

 

Готовые кайнары выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

 

Фото 17

 

 

Наливайте чай и приглашайте домашних к столу, это очень вкусно, приятного аппетита!

 

Фото 18

 

 

Фото 19
