Пропажа детей из лагеря: новосибирские спасатели бьют тревогу

Под Новосибирском пропали двое подростков. Бегство девочек 14 и 17 лет из детского лагеря «Пионер» в очередной раз заставляет задуматься над извечными вопросами не только взаимоотношений отцов и детей, но и ответственности взрослых.

Ночью 2 июля две девочки, состоящие на учете полицейского подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), самовольно покинули детский оздоровительных лагерь. Об этом на совещании регионального правительства сообщил руководитель спасателей в Новосибирской области Виктор Орлов. Как отмечают в региональном МЧС, ранее дети неоднократно сбегали из дому. Ближе к вечеру 3 июля беглянки вышли на связь. Как сообщила редакция NSG, с ними всё в порядке, но возвращаться в лагерь они отказываются.

По всей видимости, местные журналисты еще раскопают житейские истории ушедших из лагеря детей. Не исключено, что найдут виновных и привлекут к ответственности. Но ведь актуальны не частности, какими бы душещипательными они ни были, а профилактика несчастных случаев, вызванных самовольным шатанием подростков по тайге.

Во-первых, поиск пропавших людей в дикой природе всегда крайне сложен. К примеру, в конце июня в тайге Амурской области потерялся 12-летний мальчик. Вместе с отцом они отправились на охоту пешком от трассы. От дороги отошли примерно 60 км, после чего глава семейства потерял ребенка. К счастью, мальчика удалось быстро найти. Но в поисках участвовали 68 человек, было задействовано 18 единиц техники.

Конечно, одним из самых знаковых случаев поиска пропавших детей была операция в Колумбии. 1 мая легкомоторный самолет разбился в джунглях, в результате трое взрослых погибли. А дети 13-ти, 9-ти, 4-х лет и 11-месячный младенец пропали. Их искали 40 дней на территории более 320 кв. километров. Было задействовано 150 солдат, свыше 200 добровольцев из местных жителей, а молилось за пропавших, наверное, большинство населения страны. «Они показали нам пример необычайного выживания, который войдет в историю. И это — радость для всей страны!» — прокомментировал чудесное спасение детей президент Колумбии Густаво Петро.

Что общего между случившимся с колумбийскими детьми и российским мальчиком? Прежде всего, то, что потерявшиеся, несмотря на возраст, были обучены выживанию в условиях дикой природы. Как рассказывал местный старейшина из числа представителей коренных народов провинции Араракуары, бабушка Фатима с младенчества обучала внуков тому, как не пропасть в джунглях. Эти знания передавались из поколения в поколение.

У потерявшегося мальчика из Амурской области шестеро братьев и сестер. Местные органы власти характеризуют семью потомственных охотников как весьма благополучную. Так что мальчику выжить, по всей видимости, тоже помогли заложенные с рождения навыки.

Что случилось в детском лагере Новосибирской области, еще предстоит выяснить. Но очевидны, например, такие вещи, что ухода девочек вряд ли можно было избежать. В конце концов, детский лагерь — не режимная зона, а воспитанники не заключенные. Если подростки, которые ранее уже попадали «на карандаш» органов правопорядка, решили сбежать, помешать им было крайне трудно.

Только обладают ли девочки 17-ти и 14-ти лет навыками выживания в лесу? Профессионалы знают горькую правду, что сохранить жизнь даже взрослым и физически крепким людям бывает непросто. А заблудиться очень даже легко. Это в городе кругом люди, надписи, карты. Даже не зная языка, иностранный турист не потеряется. По крайней мере, не пропадет. А вот насмерть заплутать можно даже в перелеске рядом с любимой дачей. Так уж устроен человеческий организм, что просто держаться прямого курса затруднительно. Заблудший начинает ходить кругами. Свою роль может сыграть и главный враг в таких ситуациях — паника.

Неслучайно детей с детского сада учат основам правил дорожного движения, поведению в транспорте. Взрослых держите за руки, ждите зеленого светофора… А как подготовить к блужданию в тайге?

Другое дело, что иногда дети растут как бы сами по себе. И в итоге это может привести к трагедии. Но пропавших в тайге ищут спасатели и волонтеры, на уши поднимают специальные службы. Однако сколько бывает, что называется, потерянных по жизни. Может, каждый случай с пропажей детей на природе — повод задуматься и над этим тоже.