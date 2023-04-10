Нежнейший творожный кулич, который не засыхает и не черствеет: быстрый, проверенный рецепт

Хочу предложить вам один из моих любимых рецептов пасхального кулича. Это творожный кулич без дрожжей. Получается очень нежным и вкусным. Тесто - влажное внутри и, со временем, кулич не сохнет. Такое тесто я готовлю не только для куличей, оно подойдет для кексов и маффинов.
Для приготовдения нам понадобится:
✅120 гр сливочного масла
✅250 гр муки
✅220 гр сахара
✅200 гр творога
✅3 яйца
✅150 гр орехов или сухофруктов
✅ванильный сахар
✅соль
✅1 ч.л. разрыхлителя
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ШАГ 1: Размягченное сливочное масло взбиваем миксером с сахаром и ванилином.
ШАГ 2: Вводим куриные яйца по одному, продолжая взбивать (не менее 10 минут). Нужно, чтобы масса увеличилась в объеме и была воздушной, это - залог удачного кулича.
ШАГ 3: К яичной массе начинаем добавлять творог (постепенно) и продолжаем размешивать миксером.
ШАГ 4: К просеяной муке добавим разрыхлитель и немного соли.
ШАГ 5: Постепенно вводим муку и перемешиваем тесто лопаткой.
ШАГ 6: Добавим орехи или сухофрукты (по желанию).
ШАГ 7: Перекладываем тесто в форму, заполняя примерно 2/3. Стучим формой об стол, чтобы выпустить лишний воздух.
ШАГ 8: Выпекаем куличи примерно 30-40 мин при 180 гр. Готовые изделия украшаем глазурью и посыпкой.
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