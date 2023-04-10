Нежнейший творожный кулич, который не засыхает и не черствеет: быстрый, проверенный рецепт

Хочу предложить вам один из моих любимых рецептов пасхального кулича. Это творожный кулич без дрожжей. Получается очень нежным и вкусным. Тесто - влажное внутри и, со временем, кулич не сохнет. Такое тесто я готовлю не только для куличей, оно подойдет для кексов и маффинов.

Для приготовдения нам понадобится:

✅120 гр сливочного масла

✅250 гр муки

✅220 гр сахара

✅200 гр творога

✅3 яйца

✅150 гр орехов или сухофруктов

✅ванильный сахар

✅соль

✅1 ч.л. разрыхлителя

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1: Размягченное сливочное масло взбиваем миксером с сахаром и ванилином.

ШАГ 2: Вводим куриные яйца по одному, продолжая взбивать (не менее 10 минут). Нужно, чтобы масса увеличилась в объеме и была воздушной, это - залог удачного кулича.

ШАГ 3: К яичной массе начинаем добавлять творог (постепенно) и продолжаем размешивать миксером.

ШАГ 4: К просеяной муке добавим разрыхлитель и немного соли.

ШАГ 5: Постепенно вводим муку и перемешиваем тесто лопаткой.

ШАГ 6: Добавим орехи или сухофрукты (по желанию).

ШАГ 7: Перекладываем тесто в форму, заполняя примерно 2/3. Стучим формой об стол, чтобы выпустить лишний воздух.

ШАГ 8: Выпекаем куличи примерно 30-40 мин при 180 гр. Готовые изделия украшаем глазурью и посыпкой.