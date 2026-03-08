РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Как и когда учить ребенка читать

Стоит ли тратить свои силы на то, чтобы ребенок начал читать еще до школы? Давайте узнаем, что по этому поводу думают опытные родители и ученые.

Многодетный отец
читает книгу
Источник: Freepik.com

Как-то раз мой четырехлетний сын попросил меня почитать ему книгу. Я просто сел рядом, когда у него вдруг изменились планы, и он решил сам почитать мне.

Он уверенно переворачивал страницы, и произносил текст почти слово в слово по тому, что было написано в детской книге. Что сказать, я был поражен!

Однако на поверку оказалось, что это просто его любимая книга, которую ему читали так много раз, что заучил все слова и запомнил, на какой странице что написано – это было несложно, ведь книга с картинками. Но в этот момент я понял, что у ребенка есть желание читать и его необходимо развивать.

Действительно, многие родители задаются вопросом, почему чужие дети запросто читают с трех лет, в то время как они сами сколько ни долбят с ребенком букварь, у них ничего не получается?

Я знаю ребенка, который начал читать с трех лет. Сначала родители долго и тщательно выбирали ему няню. Возможно, они пользовались какими-то рекомендациями, а может, им просто повезло, но они нашли гувернантку с педагогическим образованием, которая поставила перед собой задачу научить ребенка читать к трем годам. И вот когда мама уезжала на работу, девочку с шести месяцев няня учила буквам. Для этого она приклеила на стену бумагу с буквой «А». Два месяца няня подходила с грудничком к написанной букве и говорила «А». Следующие буквы пошли быстрей, и так далее.

В результате ребенок читал в два с половиной года! Другой вопрос конечно, сколько часов было затрачено на то, чтобы научить девочку читать?

У ученых есть свое мнение по этому поводу. Оказывается, способность к обучению чтению у разных детей разная. И в первую очередь это зависит от того, насколько просто ребенку удается запомнить буквы. Тот, кто легко запомнит, как звучат буквы, сможет легко запомнить слоги, и так же легко будет запоминать слова.

Все знают, что процесс обучения начинается с запоминания букв. В этот момент самое главное, что ребенок должен запоминать именно звучание букв – то есть никаких «Эм» и «Эн», а просто буквы «М», и «Н». В некоторых методиках обучения основной акцент делается на запоминание сразу слогов. Возможно, это и правильно, ведь именно из слогов состоят слова. Есть методика, где из слогов делают кубики и потом дают ребенку играть ими, показывая, как из кубиков-слогов просто складывать слова.

Но методика кубиков также не дает стопроцентной гарантии, что ребенок быстро научится читать. Для того чтобы бегло читать, необходимо запоминать слова целиком. Именно беглое чтение является целью всего процесса, потому что только так чтение может вызвать у ребенка интерес. Для того чтобы запомнить, как написано простое слово, некоторым детям достаточно самостоятельно прочесть его четыре-пять раз. В среднем для запоминания слова его нужно прочесть двадцать, а иногда и большее количество раз.

И теперь о самом главном: чтение доставляет удовольствие только тогда, когда оно осмысленное. Самая простая методика для развития понимания смысла – это краткий экзамен по результатам чтения.

Надо помогать ребенку отвечать на простые вопросы:
• О чем это текст?
• Кто герои?
• Кто хороший, а кто плохой?
• Какие события происходили?
• Какова позиция автора?
• Что ты об этом думаешь?

Когда ребенок понимает, как самостоятельно находить ответы на эти вопросы в книге, чтение превращается в увлекательный процесс, который может заменить многие игры.

Сейчас в некоторые школы не берут детей, если они не умеют читать. Так что ваша обязанность – позаботиться о том, чтобы ребенок умел читать в возрасте шести лет. Другой бонус, который дает чтение, это возможность вытеснить планшетные игры из жизни ребенка. Оказывается, если ребенка «заразить» любовью к чтению, то планшет мгновенно теряет для него всю свою привлекательность.

Учите детей читать с удовольствием, в игровой манере, и развитие вашего ребенка будет проходить гармонично. Удачи!

Ссылка на первоисточник
наверх