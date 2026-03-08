Как и когда учить ребенка читать

Как-то раз мой четырехлетний сын попросил меня почитать ему книгу. Я просто сел рядом, когда у него вдруг изменились планы, и он решил сам почитать мне.

Он уверенно переворачивал страницы, и произносил текст почти слово в слово по тому, что было написано в детской книге. Что сказать, я был поражен!