Блинные мешочки с маскарпоне и ягодным соусом

Этот десерт я когда-то очень давно пробовала в одной из кофеен. Подавались блинные мешочки с нежным кремом из сыра маскарпоне на широкой плоской тарелке в сладком соусе из ягод и вина. Каждый мешочек был установлен в центр тарелки, а соус, разлитый вокруг мешочка, был украшен целыми ягодами. Это было не только очень красиво, но и невероятно вкусно! Тогда я даже и не думала, что захочу когда-либо этот вкусный десерт повторить сама, но время, видимо, пришло!

На самом деле в приготовлении блинных мешочков с маскарпоне и ягодным соусом нет особой сложности, тут основная сложность - красиво собрать мешочек из блинчика. Что еще хорошо, ягоды для соуса можно брать замороженные, у меня были заморожены с лета вишня, малина и шелковица. В том десерте были вишня, малина и ежевика, так что не только внешне, но и по вкусовым качествам будет практически один в один. Поэтому берем нужные продукты и готовим.

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Для начала испечем блинчики. Вы можете испечь блины по своему любимому рецепту, я же покажу свой. Этих блинчиков мне хватило не только для этого десерта, но и для других блинных мешочков, которые вы сможете увидеть в моем следующем рецепте. Просеиваем в миску муку, добавляем яйца, сахар и соль, размешаем венчиком.

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Начинаем вливать молоко, смешивая с мукой с краев миски. Мне нравится молоко добавлять в конце, таким образом я регулирую густоту теста. Если необходимо, можно будет добавить еще чуть молока.

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Готовому тесту дадим постоять минут 15-20 и займемся приготовлением соуса из ягод и красного вина. Пока готовили тесто, ягоды немного разморозились, сложим их вместе с соком в миску, добавим сахар, красное сладкое вино и поставим на огонь. При небольшом кипении проварим их минут 7-10, постоянно помешивая. Алкоголь за это время выпарится, но вкус у соуса будет ярче. Если вишня сильно кислая, то можете добавить сахара еще немного - в общем, ориентируйтесь на свой вкус. У меня вишня была очень сладкой, что я даже подумывала, а не добавить ли мне немного лимонного сока.

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И еще момент: оставьте буквально щепотку муки от блинов, и если ягоды выделили много сока и за короткое время соус не успел загустеть, добавьте эту муку в соус и размешайте. Консистенция соуса должна быть не слишком густой, чтобы его можно было налить. Снимаем миску с огня.

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Теперь займемся выпечкой блинчиков. Кстати, в этот раз я не использовала в тесте растительное масло, а сковороду для блинов смазывала кусочком сала. Если вы привыкли добавлять в тесто масло, то добавьте, как обычно, и размешайте. Печем блины с обеих сторон до румяности.

Фото 6

После сделаем крем из маскарпоне. Выкладываем сыр в миску, добавляем сахарную пудру и взбиваем миксером до пышности. Пудры я беру 10% от массы сыра, больше не стоит, ведь блины и особенно соус сладкие.

Фото 7

Теперь делаем сами мешочки, для чего кладем блин в пиалу, и в центр кладем взбитый маскарпоне. Так как края блинчика наверху, очень удобно будет их собрать и перевязать ниткой сыра.

Фото 8

Вот такие получились блинные мешочки с сыром маскарпоне и ягодным соусом.

Фото 9

Сразу же подаем их. Берем десертные тарелки, наливаем в них соус, устанавливаем в центр по мешочку и раскладываем в соусе ягоды. Такой красивый десерт можно приготовить не только на масленицу, он прекрасно подойдет для завершения романтического ужина. Согласны? Приятного аппетита!