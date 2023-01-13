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Глубокий вдох: как погасить истерику ребенка в магазине

Когда у милого малыша вдруг начинается истерика в магазине, у взрослых тоже часто падает способность оставаться спокойными, а эмоциональное состояние находится под угрозой.

Истерика ребенка бывает заразительна, но специалисты считают, что родители должны научиться сохранять спокойствие, даже когда начинается крик.

Существует несколько методов, чтобы погасить истерику ребенка в магазине.

Метод отвлечения

С каждым годом все большее влияние на малыша оказывают родительские слова.

Глубокий вдох: как погасить истерику ребенка в магазине
  • Если ребенок плачет и кричит в супермаркете, необходимо постараться перевести его внимание на что-то для него интересное.

Можно показать ему витрину с разноцветными упаковками, например, с соком.

  • Рекомендуется поощрить его на действие, разрешить взять пакетик сока, повертеть его в руках, положить в корзину. Этого может быть вполне достаточно, чтобы переключить внимание малыша и успокоить его.

Но подействует это только в том случае, если он понимает, что родители не попадут под влияние его истерики, и их слово – закон.

Посторонние взгляды ничего не значат

  • Необходимо сосредоточиться только на малыше. Незнакомых людей абсолютно не волнует суть проблемы, они могут только реагировать только на громкий звук, как таковой.

Поэтому, необходимо сосредоточиться только на малыше, не озадачиваясь – что подумают прохожие.

  • В первую очередь родитель должен сам успокоиться, и только после этого начать успокаивать малыша.

Необходимо помнить, что любое применение силы или агрессии к ребенку запрещено!

  • Необходимо сохранять самообладание и беседовать с малышом в спокойном тоне. Родитель может сказать, что понимает, как сложно ребенку, поддержать его.

После этого можно дальше продолжить отвлекать малыша от его проблемы.

Глубокий вдох: как погасить истерику ребенка в магазине

Проговорить вслух эмоции

У ребенка случается истерика, поскольку он испытывает сильные эмоции, но не может их выразить словами из-за возраста.

  • Поэтому, необходимо присесть на корточки, чтобы оказаться с малышом наравне, и успокаивающим тоном сказать, что его чувства понимают и родителю тоже грустно, что нет сейчас возможности купить желаемую вещь.
  • Ребенок должен узнать, что его эмоции понимают и поддерживают его. Таким образом, разговаривая с ребенком, нужно постепенно отводить его в сторону от витрины с заветным товаром.
  • Не нужно обращать внимание на посторонние взгляды, это стандартная ситуация для многих детей.
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