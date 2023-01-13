Глубокий вдох: как погасить истерику ребенка в магазине

Когда у милого малыша вдруг начинается истерика в магазине, у взрослых тоже часто падает способность оставаться спокойными, а эмоциональное состояние находится под угрозой.

Истерика ребенка бывает заразительна, но специалисты считают, что родители должны научиться сохранять спокойствие, даже когда начинается крик.

Существует несколько методов, чтобы погасить истерику ребенка в магазине.

Метод отвлечения

С каждым годом все большее влияние на малыша оказывают родительские слова.

Если ребенок плачет и кричит в супермаркете, необходимо постараться перевести его внимание на что-то для него интересное.

Можно показать ему витрину с разноцветными упаковками, например, с соком.

Рекомендуется поощрить его на действие, разрешить взять пакетик сока, повертеть его в руках, положить в корзину. Этого может быть вполне достаточно, чтобы переключить внимание малыша и успокоить его.

Но подействует это только в том случае, если он понимает, что родители не попадут под влияние его истерики, и их слово – закон.

Посторонние взгляды ничего не значат

Необходимо сосредоточиться только на малыше. Незнакомых людей абсолютно не волнует суть проблемы, они могут только реагировать только на громкий звук, как таковой.

Поэтому, необходимо сосредоточиться только на малыше, не озадачиваясь – что подумают прохожие.

В первую очередь родитель должен сам успокоиться, и только после этого начать успокаивать малыша.

Необходимо помнить, что любое применение силы или агрессии к ребенку запрещено!

Необходимо сохранять самообладание и беседовать с малышом в спокойном тоне. Родитель может сказать, что понимает, как сложно ребенку, поддержать его.

После этого можно дальше продолжить отвлекать малыша от его проблемы.

Проговорить вслух эмоции

У ребенка случается истерика, поскольку он испытывает сильные эмоции, но не может их выразить словами из-за возраста.