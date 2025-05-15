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Каша из булгура на молоке

Очень полезная каша на завтрак - из булгура на молоке. Да-да, из булгура - пора пробовать что-то новенькое!

Ингредиенты

Булгур – 1/4 стакана

Молоко – 1 стакан

Соль – щепотка

Сахар – 1 ч.л.

Сливочное масло – 10 г

  • 119 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Пшенка, рис, овсянка известны нам с детства.

А вот молочную кашу из булгура на завтрак в детском саду нам не давали. Эта крупа вошла в наш рацион совсем недавно. Булгур – это дробленые зерна пшеницы, обладающие отличительным ореховым ароматом. Ещё одна особенность крупы в том, что она не требует промывания перед готовкой. Её чаще всего используют в приготовлении салатов, а также плова и гарниров с овощами. Мы сегодня попробуем булгур в новой категории – в роли молочной каши на завтрак.

 

Фото 1

 

 

Булгур высыпаем на сковороду и прокаливаем несколько минут.

 

Фото 2

 

 

Пересыпаем крупу в кастрюлю, заливаем молоком и солим.

 

Фото 3

 

 

Ставим на огонь и варим, периодически помешивая, до впитывания молока. Это займет около 15 минут. Не отходите от кастрюли с кашей, чтоб молоко не убежало.

 

Фото 4

 

 

Далее добавляем к крупе сахар по вкусу и сливочное масло.

 

Фото 5

 

 

Перемешиваем и накрываем крышкой. Настаиваем в теплом месте ещё 15-30 минут. Можно оставить кашу на ночь, завернув в теплое одеяло или полотенце.

 

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Каша из булгура на молоке готова! Подаём к столу на завтрак. Приятного аппетита!

 

Фото 7

 

 

Каша из булгура на молоке, рецепт с фото

Дополнения к рецепту

  • Чем жирнее вы возьмете молоко, тем калорийнее и вкуснее получится каша. Увеличение или уменьшение количества сливочного масла и сахара также влияет на калорийность.
  • Данный рецепт рассчитан на одну порцию каши из булгура на молоке. Увеличьте количество ингредиентов, сохраняя пропорции, чтобы приготовить на всю семью.
  • Вместо сахара можно использовать мёд. Возможен вариант и без подсластителя.
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