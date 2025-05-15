Ингредиенты
Булгур – 1/4 стакана
Молоко – 1 стакан
Соль – щепотка
Сахар – 1 ч.л.
Сливочное масло – 10 г
- 119 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Пшенка, рис, овсянка известны нам с детства.
Булгур высыпаем на сковороду и прокаливаем несколько минут.
Пересыпаем крупу в кастрюлю, заливаем молоком и солим.
Ставим на огонь и варим, периодически помешивая, до впитывания молока. Это займет около 15 минут. Не отходите от кастрюли с кашей, чтоб молоко не убежало.
Далее добавляем к крупе сахар по вкусу и сливочное масло.
Перемешиваем и накрываем крышкой. Настаиваем в теплом месте ещё 15-30 минут. Можно оставить кашу на ночь, завернув в теплое одеяло или полотенце.
Каша из булгура на молоке готова! Подаём к столу на завтрак. Приятного аппетита!
Дополнения к рецепту
- Чем жирнее вы возьмете молоко, тем калорийнее и вкуснее получится каша. Увеличение или уменьшение количества сливочного масла и сахара также влияет на калорийность.
- Данный рецепт рассчитан на одну порцию каши из булгура на молоке. Увеличьте количество ингредиентов, сохраняя пропорции, чтобы приготовить на всю семью.
- Вместо сахара можно использовать мёд. Возможен вариант и без подсластителя.
Свежие комментарии