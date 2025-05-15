Пшенка, рис, овсянка известны нам с детства.

А вот молочную кашу из булгура на завтрак в детском саду нам не давали. Эта крупа вошла в наш рацион совсем недавно. Булгур – это дробленые зерна пшеницы, обладающие отличительным ореховым ароматом. Ещё одна особенность крупы в том, что она не требует промывания перед готовкой. Её чаще всего используют в приготовлении салатов, а также плова и гарниров с овощами. Мы сегодня попробуем булгур в новой категории – в роли молочной каши на завтрак.

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Булгур высыпаем на сковороду и прокаливаем несколько минут.

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Пересыпаем крупу в кастрюлю, заливаем молоком и солим.

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Ставим на огонь и варим, периодически помешивая, до впитывания молока. Это займет около 15 минут. Не отходите от кастрюли с кашей, чтоб молоко не убежало.

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Далее добавляем к крупе сахар по вкусу и сливочное масло.

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Перемешиваем и накрываем крышкой. Настаиваем в теплом месте ещё 15-30 минут. Можно оставить кашу на ночь, завернув в теплое одеяло или полотенце.

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Каша из булгура на молоке готова! Подаём к столу на завтрак. Приятного аппетита!