«Не встанешь, пока не доешь!» 5 правил для детей, которые давно пора забыть

Современные родители все чаще сомневаются в рекомендациях для укрепления детского иммунитета, которые дают врачи. Режим, закаливание и регулярные прогулки — как адаптировать под своего ребенка все правила, "АиФ" рассказала врач-педиатр, иммунолог-аллерголог Анна Шуляева.

Жесткий режим

Что ребенку нужен жесткий режим, слышит едва ли не любая молодая мать, которая только получила долгожданного малыша на руки в родзале. В медицинском учреждении жизнь устроена так, что придерживаться его волей-неволей приходится нередко. Однако по приезде в дом у многих молодых женщин появляются вопросы. А надо ли установить жесткое время для отбоя и подъемов? Как правильно вписывать в график прогулки и занятия? Причем это актуально не только для мам с новорожденными, родители школьников тоже нередко переживают на тему режима у ребенка.

«У каждого ребенка есть свой внутренний биологический ритм и биологический режим. Кто-то, например, после года спит один раз днем и всего лишь час, а кто-то до трех лет предпочитает пару дневных снов и подольше. Конечно же, это не значит, что надо пуститься во все тяжкие и дать полную свободу действий. Лучше, конечно, придерживаться приблизительного режима: у ребенка есть приблизительное время отбоя и подъема, есть время, когда он ходит в сад или школу, если он туда не ходит, то у него есть время на какие-то занятия и прогулки», — отмечает педиатр. Анна Шуляева говорит, что приблизительный режим обязательно должен оставаться, подстраиваясь под потребности ребенка.

При этом игнорировать индивидуальность как малыша, так и подростка не стоит. Например, у малыша могут быть дни, когда все идет не по расписанию, и можно пропустить один раз дневной сон. Или поехать на прогулку вместо этого сна. При этом возможно, что в процессе поездки во время дневного сна он уснет, так как привычка сделает свое дело. «Лучше придерживаться приблизительного расписания ребенка, но не надо его жестко расписывать, вгонять в какие-то рамки. Как правило, уже по самому ребенку можно понять, как ему комфортнее», — отмечает Анна Шуляева.

Солнечные и воздушные ванны

Еще с советских времен известна такая рекомендация по закаливанию для младенцев, как солнечные и воздушные ванны. Надо ли практиковать их сегодня или эта процедура уже морально устарела?

«Что касается солнечных ванн, то я связываю это с витамином D и прогулками. Конечно же, это нужно, ведь витамин D необходим детям от рождения и до бесконечности, взрослым он тоже требуется. А что касается воздушных ванн, то они могут быть полезны в связке с подгузниками, когда надо, чтобы ничего не прело, это хороший вариант, если есть какие-то раздражения и т. д.», — говорит Анна Шуляева.

Прогулки вопреки погоде

Вопрос прогулок остро стоит перед молодыми родителями. Рекомендации врачей однозначны: гулять надо — и точка. Поэтому нередко молодые мамы воспринимают это как истину в последней инстанции и покорно идут гулять с коляской даже в жуткую непогоду: и в дождь, и в снегопад. Лишь бы у ребенка был свежий воздух.

«Конечно, кислород нужен, очень нужен ребенку, но это не значит, что надо идти на родительские подвиги и выходить на улицу при любой, даже самой неприятной погоде, острой необходимости в этом нет. Чтобы ребенок мог получить свежий воздух, если на улицу выйти невозможно, достаточно оборудовать его спальное место поближе к окну и организовать проветривание. Идеально будет, если есть оборудованный закрытый балкон, где безопасность ребенка не будет под угрозой. Это станет альтернативой прогулкам на свежем воздухе, если на улице ситуация не располагает к выходу», — говорит Анна Шуляева.

Стерильная чистота

Естественно, каждому понятно, что, когда в доме ребенок, в этом доме должно быть чисто хотя бы в смысле чистоты полов и отсутствия пыли. При этом многие родители считают своим долгом обезопасить ребенка от бактерий и вирусов на 100% и начинают натирать полы и стены с различными средствами для уборки.

«Нет, это неправильно. Конечно же, должна быть чистота, но постоянное намывание поверхностей, особенно с какими-то антибактериальными средствами, ведет за собой то, что бактерии привыкнут и станут устойчивыми, а также более агрессивными», — говорит Анна Шуляева. Так что такой мерой родители вряд ли укрепят иммунитет ребенка. Кроме того, возникает и другой риск.

«Эти самые средства, как бы их хорошо ни смывали, все равно остаются на поверхности. Ребенок, особенно маленький, цепляет их на руки, а потом тащит в рот. Поэтому лучше всего обрабатывать в доме все лишь влажными чистыми тряпками», — говорит педиатр.

Сидеть за столом, пока не доешь

Питание — важный фактор укрепления здоровья ребенка. Если он не будет правильно питаться, сил ему будет взять неоткуда. Однако в стремлении правильно накормить малыша родители нередко перегибают палку и сваливаются в режим «перекормить, заставить ребенка обязательно все доесть».

«У каждого ребенка свой внутренний комфорт, и голодным он не останется. Ведь он сам знает, сколько ему нужно съесть, чтобы наесться. Другое дело, если речь идет о перекусах, перебивающих аппетит, между кормлениями и приемами пищи. Порция за счет таких перекусов может заметно уменьшаться. При этом стоит понимать, что под понятием „перекус“ также могут скрываться разные варианты: у детей-малоежек это может быть один орешек», — говорит педиатр.

Общие советы

«Есть общие рекомендации, такие как закаливание, вакцинопрофилактика хотя бы в отношении основных вирусных инфекций, медосмотры должны проводиться на регулярной основе минимум раз в год. Все остальное — сопутствующие вещи, например витаминотерапия, регулярный прием витамина D — и все. Их можно корректировать с учетом индивидуальных особенностей ребенка», — говорит Анна Шуляева.