Бисквитный рулет с мандаринами

Соберём продукты для приготовления бисквитного рулета с мандаринами. Масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Ванильный экстракт можно заменить на щепотку ванилина или на 1 чайную ложку ванильного сахара.

Если рулет будут есть дети, то коньяк лучше исключить.

Фото 1

Сначала приготовим бисквит. В чашу миксера разбиваем 5 яиц, добавляем сахар, ванильный экстракт и коньяк (по желанию). Взбиваем до однородного состояния.

Фото 2

Частями всыпаем просеянную муку и перемешиваем тесто лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться достаточно жидким.

Фото 3

Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Лучше всего взять силиконизированную бумагу, но если у вас обычная бумага для выпечки, то её желательно слегка смазать сливочным или растительным маслом.

Выливаем на бумагу тесто и разравниваем его лопаткой.

Фото 4

Ставим противень с тестом в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Тесто должно покрыться золотистой корочкой.

Фото 5

Достаём готовое тесто из духовки, сразу накрываем его чистым листом пергаментной бумаги и переворачиваем. Бумагу, на которой выпекался бисквит, быстро, но аккуратно снимаем. Края теста можно подровнять ножом.

Фото 6

Горячее тесто сворачиваем в рулет вместе с бумагой и оставляем в таком виде остывать.

Фото 7

Теперь займёмся приготовлением крема. В сотейник с толстым дном разбиваем яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем.

Фото 8

Вливаем молоко, ещё раз перемешиваем и ставим на огонь чуть ниже среднего. Варим, постоянно перемешивая венчиком, примерно 10 минут, пока крем слегка не загустеет.

Фото 9

Горячий крем будет довольно жидким, но при остывании он ещё немного загустеет. Часто советуют остужать крем, накрыв его плёнкой в контакт, но я обычно ставлю сотейник в кастрюлю с холодной водой и периодически перемешиваю, чтобы не образовывалась плёночка.

Фото 10

Размягчённое сливочное масло взбиваем миксером, чтобы оно побелело и стало более пышным. На это потребуется примерно 10 минут.

Фото 11

Понемногу добавляем в масло яично-молочный крем и продолжаем взбивать.

Фото 12

Добавляем коньяк и перемешиваем ещё пару минут.

Фото 13

Остывший бисквитный рулет разворачиваем и смазываем кремом.

Фото 14

Мандарины очищаем от кожуры и кладём на один край теста.

Фото 15

Сворачиваем тесто в рулет, начиная с края с мандаринами. Снова заворачиваем в бумагу и убираем в холодильник минут на 30, чтобы крем застыл.

Фото 16

Остывший бисквитный рулет с мандаринами можно посыпать сахарной пудрой и украсить на свой вкус. Приятного аппетита!

Фото 17

Фото 18

Фото 19