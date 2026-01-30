РЕБЁНОК.РУ
Бисквитный рулет с мандаринами

Этот изысканный десерт — настоящее воплощение праздничного настроения и домашнего уюта. Главная «изюминка» рецепта заключается в эффектном разрезе: внутри нежного бисквита с кремом Шарлотт скрываются целые сочные мандарины, образуя безупречный яркий узор. Сочетание цитрусовой свежести, сладости бисквитного теста и бархатистой начинки делает этот рулет невероятно вкусным!

Ингредиенты

Для бисквита:

Яйца - 5 шт.

Сахар - 200 г

Мука пшеничная - 140 г

Ванильный экстракт - 1 ч.л.

Коньяк - 1 ч.л.

Для крема:

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 150 г

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 220 г

Коньяк - 1 ст.л.

Ванильный экстракт - 1 ч.л.

Соль - щепотка

А также:

Мандарины - 5-6 шт.

Противень размером 33x33 см
  • 281 кКал
  • 1 ч. 20 мин.
  • Б: 4.07
  • Ж: 14.38
  • У: 31.95

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём продукты для приготовления бисквитного рулета с мандаринами. Масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Ванильный экстракт можно заменить на щепотку ванилина или на 1 чайную ложку ванильного сахара.

 

Если рулет будут есть дети, то коньяк лучше исключить.

 

Фото 1

 

 

Сначала приготовим бисквит. В чашу миксера разбиваем 5 яиц, добавляем сахар, ванильный экстракт и коньяк (по желанию). Взбиваем до однородного состояния.

 

Фото 2

 

 

Частями всыпаем просеянную муку и перемешиваем тесто лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться достаточно жидким.

 

Фото 3

 

 

Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Лучше всего взять силиконизированную бумагу, но если у вас обычная бумага для выпечки, то её желательно слегка смазать сливочным или растительным маслом.

Выливаем на бумагу тесто и разравниваем его лопаткой.

 

Фото 4

 

 

Ставим противень с тестом в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Тесто должно покрыться золотистой корочкой.

 

Фото 5

 

 

Достаём готовое тесто из духовки, сразу накрываем его чистым листом пергаментной бумаги и переворачиваем. Бумагу, на которой выпекался бисквит, быстро, но аккуратно снимаем. Края теста можно подровнять ножом.

 

Фото 6

 

 

Горячее тесто сворачиваем в рулет вместе с бумагой и оставляем в таком виде остывать.

 

Фото 7

 

 

Теперь займёмся приготовлением крема. В сотейник с толстым дном разбиваем яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем.

 

Фото 8

 

 

Вливаем молоко, ещё раз перемешиваем и ставим на огонь чуть ниже среднего. Варим, постоянно перемешивая венчиком, примерно 10 минут, пока крем слегка не загустеет.

 

Фото 9

 

 

Горячий крем будет довольно жидким, но при остывании он ещё немного загустеет. Часто советуют остужать крем, накрыв его плёнкой в контакт, но я обычно ставлю сотейник в кастрюлю с холодной водой и периодически перемешиваю, чтобы не образовывалась плёночка.

 

Фото 10

 

 

Размягчённое сливочное масло взбиваем миксером, чтобы оно побелело и стало более пышным. На это потребуется примерно 10 минут.

 

Фото 11

 

 

Понемногу добавляем в масло яично-молочный крем и продолжаем взбивать.

 

Фото 12

 

 

Добавляем коньяк и перемешиваем ещё пару минут.

 

Фото 13

 

 

Остывший бисквитный рулет разворачиваем и смазываем кремом.

 

Фото 14

 

 

Мандарины очищаем от кожуры и кладём на один край теста.

 

Фото 15

 

 

Сворачиваем тесто в рулет, начиная с края с мандаринами. Снова заворачиваем в бумагу и убираем в холодильник минут на 30, чтобы крем застыл.

 

Фото 16

 

 

Остывший бисквитный рулет с мандаринами можно посыпать сахарной пудрой и украсить на свой вкус. Приятного аппетита!

 

Фото 17

 

 

 

Фото 18

 

 

 

Фото 19

 

 

Бисквитный рулет с мандаринами, рецепт с фото
Фото 20
