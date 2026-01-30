Бисквитный рулет с мандаринами

Ингредиенты
Яйца - 5 шт.
Сахар - 200 г
Мука пшеничная - 140 г
Ванильный экстракт - 1 ч.л.
Коньяк - 1 ч.л.Для крема:
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 150 г
Молоко - 150 мл
Масло сливочное - 220 г
Коньяк - 1 ст.л.
Ванильный экстракт - 1 ч.л.
Соль - щепоткаА также:
Мандарины - 5-6 шт.
- 281 кКал
- 1 ч. 20 мин.
- Б: 4.07
- Ж: 14.38
- У: 31.95
Процесс приготовления
Соберём продукты для приготовления бисквитного рулета с мандаринами. Масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Ванильный экстракт можно заменить на щепотку ванилина или на 1 чайную ложку ванильного сахара.
Если рулет будут есть дети, то коньяк лучше исключить.
Сначала приготовим бисквит. В чашу миксера разбиваем 5 яиц, добавляем сахар, ванильный экстракт и коньяк (по желанию). Взбиваем до однородного состояния.
Частями всыпаем просеянную муку и перемешиваем тесто лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться достаточно жидким.
Противень застилаем пергаментной бумагой для выпечки. Лучше всего взять силиконизированную бумагу, но если у вас обычная бумага для выпечки, то её желательно слегка смазать сливочным или растительным маслом.
Ставим противень с тестом в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Тесто должно покрыться золотистой корочкой.
Достаём готовое тесто из духовки, сразу накрываем его чистым листом пергаментной бумаги и переворачиваем. Бумагу, на которой выпекался бисквит, быстро, но аккуратно снимаем. Края теста можно подровнять ножом.
Горячее тесто сворачиваем в рулет вместе с бумагой и оставляем в таком виде остывать.
Теперь займёмся приготовлением крема. В сотейник с толстым дном разбиваем яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем.
Вливаем молоко, ещё раз перемешиваем и ставим на огонь чуть ниже среднего. Варим, постоянно перемешивая венчиком, примерно 10 минут, пока крем слегка не загустеет.
Горячий крем будет довольно жидким, но при остывании он ещё немного загустеет. Часто советуют остужать крем, накрыв его плёнкой в контакт, но я обычно ставлю сотейник в кастрюлю с холодной водой и периодически перемешиваю, чтобы не образовывалась плёночка.
Размягчённое сливочное масло взбиваем миксером, чтобы оно побелело и стало более пышным. На это потребуется примерно 10 минут.
Понемногу добавляем в масло яично-молочный крем и продолжаем взбивать.
Добавляем коньяк и перемешиваем ещё пару минут.
Остывший бисквитный рулет разворачиваем и смазываем кремом.
Мандарины очищаем от кожуры и кладём на один край теста.
Сворачиваем тесто в рулет, начиная с края с мандаринами. Снова заворачиваем в бумагу и убираем в холодильник минут на 30, чтобы крем застыл.
Остывший бисквитный рулет с мандаринами можно посыпать сахарной пудрой и украсить на свой вкус. Приятного аппетита!
