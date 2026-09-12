Хуже рыбки Дори. Эксперт раскрыла причины невнимательности школьников

Начался новый учебный год и у многих родителей появилась ежевечерняя забота — делать уроки вместе с ребенком, либо проверить, проконтролировать его. И часто это превращается в пытку, начинаются бесконечное «хочу пить», «хочу есть», «ой, я забыл рассказать, что было в столовой» и т.

Не усидеть на месте

д. Ребенок вертится на стуле, считает ворон в окне и готов заниматься чем угодно, лишь бы не концентрироваться на задаче. Почему так происходит и как вернуть внимание ученика к учебникам , — в материале tmn.aif.ru.

Цифры, которые приводят ученые, заставляют всерьез обеспокоиться: средняя продолжительность концентрации внимания у людей сокращается. Касается это и детей, и взрослых.

«Специалисты по детскому развитию говорят, что средняя продолжительность концентрации внимания в зависимости от возраста составляет всего две-три минуты на каждый год жизни. Это то время, в течение которого обычный ребенок может сосредоточиться на выполнении задачи», — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Воронова.

Эксперт приводит данные международного опроса 2025 года, охватившего более 3000 педагогов. Согласно его результатам, 88% учителей считают, что у учеников снижается концентрация внимания. По физиологическим нормам первоклассник 6–7 лет должен удерживать внимание на одной задаче 20–25 минут. В реальности же многие современные дети не выдерживают и десяти минут без смены картинки.

Плохи дела с вниманием и у взрослых. Согласно данным Калифорнийского университета, опубликованным в 2024 году, средняя продолжительность концентрации внимания у взрослого человека сократилась с 12 секунд в 2000 году до 8 секунд сегодня — падение составило внушительные 33%.

«Рыбка Дори из мультфильма „В поисках Немо“, страдавшая потерей памяти, обретает реальный облик в нашем обществе, — отмечает Елена Воронова. — Возникает парадокс: у золотой рыбки концентрация внимания составляет 9 секунд. Получается, что современный человек в своей способности фокусироваться на объекте и не реагировать на внешние раздражители уступает даже аквариумной обитательнице».

СДВГ или гаджет-зависимость?

Многие родители, видя непоседливость чада, сразу подозревают нелады со здоровьем, тем более многие наслышаны о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По официальной статистике, СДВГ в России страдают около 10% школьников. Однако эксперт подчеркивает: не каждый ребенок, который не может усидеть на месте, действительно гиперактивен. Часто корень проблемы — в «цифровой интоксикации».

«Главный подозреваемый в деле о потерянном внимании — смартфон, — поясняет Елена Витальевна. — Исследование факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова показало шокирующие результаты: дети 5–6 лет проводят с гаджетами от 20 до 40 часов в неделю. Фактически это полноценная рабочая неделя взрослого человека».

Такое времяпрепровождение напрямую влияет на успеваемость. Дети, привыкшие к мельканию ярких кадров, воспринимают школьный учебник со сплошным текстом как нечто скучное и непостижимое. Вместо чтения оригинала они ищут краткие пересказы или просят нейросети и голосовых помощников пересказать сюжет. Учителя бьют тревогу: современные первоклассники с трудом овладевают выразительным чтением, их речь бедна эпитетами, а способность к глубокому анализу текста практически отсутствует. Основной бедой поколения становится неготовность к нагрузкам из-за нехватки самоконтроля.

Когда пора к врачу

Родителям важно не пропустить момент, когда обычная невнимательность перерастает в медицинскую проблему. К специалистам — неврологу или нейропсихологу — стоит обратиться, если ребенок не способен концентрироваться даже в течение пяти-семи минут или мгновенно отвлекается на любой посторонний шум. Также должна насторожить привычка постоянно перебивать собеседника и выкрикивать с места, регулярная потеря личных вещей и неспособность запомнить инструкцию, данную всего пару минут назад. Безусловно, поводом для визита к врачу должна стать и низкая успеваемость, вызванная исключительно рассеянностью.

Как развить внимательность

Однако не все так плохо, мозг ребенка пластичен, а клиповое мышление — это лишь попытка адаптации к реальности. Внимание можно и нужно развивать.

«Во-первых, родителям необходимо выстроить жесткий режим дня, где есть место полноценному сну и прогулкам, — советует эксперт. — Крайне важна физическая активность: спортивные секции не только укрепляют тело, но и помогают сбросить напряжение после школьных уроков».

Отличным инструментом для тренировки мозга эксперт называет настольные игры. Они развивают настойчивость, логику и память. Например, шахматы и шашки учат анализировать ситуацию наперед, пазлы и головоломки тренируют пространственное мышление, а игры в слова обогащают словарный запас. Семейные вечера за игровым столом создают благоприятный эмоциональный фон и учат ребенка концентрироваться на процессе ради достижения успеха.

Еще одно мощное средство — чтение вслух. Оно не только развивает слуховое внимание и воображение, но и укрепляет контакт между родителем и ребенком.

«В нашей семье старшая дочь всегда была очень активной, ей было трудно на чем-то сосредоточиться, — делится личным опытом Елена Витальевна. — Спасением стали книги. С рождения она могла часами слушать голос, завороженно следя за сюжетом. Мы превратили чтение перед сном в незыблемое правило на всю младшую школу. В результате я вижу у дочери богатое воображение, она с ранних лет сочиняет сказки, а ее речь отличается грамотностью и развитостью».

В завершение эксперт напоминает о необходимости контроля за «экранным временем». Педиатры рекомендуют школьникам проводить за гаджетами не более одного-двух часов в день, не считая учебы. Мировая практика идет по пути ужесточения: в Австралии соцсети запрещены до 16 лет, в ОАЭ — до 15 лет, ограничения вводятся и в США. Родителям стоит использовать специальные приложения для контроля доступа и устраивать всей семьей «цифровой детокс» по выходным — проводить время в парках или поездках за город.