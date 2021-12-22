Зачем мы делаем уроки за детей? Ловушка, в которую нас поймало общество

Если смотреть на этот вопрос глазами психолога, можно найти много индивидуальных факторов от перфекционизма до неврозов, толкающих нас в пучину бессонных ночей и побуждающих делать поделки ночами за детей и решать за них школьные задачи. Наша психика, наша личность (со всеми ее амбициями, опытом и страхами), заставляет нас же по ночам не спать. Личность человека можно понять через его отношение, например, к ребенку, к труду. То есть перед нами, строго говоря, либо ответственный человек, либо безответственный; либо переживший травмирующий опыт в собственном школьном детстве, когда мама не помогала с уроками, либо, напротив, переживший опыт травмирующей гиперопеки, когда мама помогала до слёз и истерики и т.д.
Но социологи увидят эту ситуацию иначе, им важно понять, через что в данном конкретном социуме создается представление о хорошем/плохом материнстве (если, среди прочего, через хорошую учебу ребенка в школе, то это многое объясняет).
Если да, то какие: перевод в более слабый класс? Презрение со стороны родителей одноклассников? На маме появится клеймо неудачницы, не способной соответствовать нормам школы и класса?), каковы для нее риски и последствия отказа от участия в этом деле и почему, в конце концов, так получилось, что выполнение домашней работы за ребенка носит массовый характер. Есть ли неформальная конкуренция между родителями через выполнение домашних заданий своих детей? Если да, то почему она сложилась и какие бонусы даёт?
Так что же такое хорошая мать? В разные исторические периоды на этот вопрос давались совсем неодинаковые ответы. В это трудно поверить, но когда-то и инфантицид (детоубийство) был более-менее нормой в странах Европы (например, если речь шла о незаконнорожденных детях) и Азии, а в Японии он объяснялся через формулировку «выпалывание лишних растений из чрезмерно разросшегося сада». А об отношении к детям в Древнем Риме мы кое-что знаем по медицинскому трактату, в главе о деторождении которого была подглава «как распознать ребенка, которого стоит растить"...
Дворянки из ее окружения делегировали детство своих детей кормилицам, няням и гувернерам с гувернантками, совершенно не переживая, что те вырастут на всех этих людей разом похожими (как сейчас нас пытается напугать известная социальная реклама).
Про детей крестьян и других трудовых слоев общества в те времена разговор отдельный, там и не до избыточных нежностей было в принципе и уж тем более не до контроля школьного образования. Родители нередко и сами не имели никакого образования, вплоть до 1930-х годов и даже позже. Если и были грамотными, то их способность помочь ребенку с уроками быстро иссякала. Да и работали они сутками, и быт был тяжелый. Удивительно ли, что учителя почитались, к ним относились с уважением, они были всегда правы, ребенок же обязан был соответствовать и стараться. Никто не считал, что детство должно быть радужным и легким. Это подготовка ко взрослой жизни, поэтому решать школьные проблемы за маленького человека считалось ненужным. Так он ничему не научится, толка из него не выйдет.
Но речь совсем не шла про то, что родители обязаны исправить ситуацию, взяв нагрузку по выполнению домашней работы на себя. В школе такой подход не мог и в голову прийти учителям, пока большинство родителей было необразованным, а матери, как правило, работали.
В сегодняшней школе многое перевернулось с ног на голову (или, скажем более корректно, встало на новые рельсы). Даже в начальной школе задания изначально ставятся таким образом, что участие родителей в их выполнении неизбежно. То есть достаточно трудно понять, что именно должно быть хорошо выполнено: задание самим ребенком или задание ребенка родителями. Это происходит не только в так называемых «лучших» школах, с высоким рейтингом, где теоретически должны учиться лишь наиболее способные дети, а на практике учатся в основном (особенно в начальной школе) дети, которым родители могут помочь — сами, или с помощью репетиторов. Так называемые «проекты», совместная с родителями работа на воскресенье, есть в программе всех школ.
Зачем школам это нужно?
Ответов может быть много. Первый из них относится к масштабно разросшейся конкуренции, вошедшей на те территории, которые ранее ей не были подвластны. Начальная школа учила азбуке и письму, младшие школы могли конкурировать между собой в художественных конкурсах и конкурсах чтецов, но не в проектной работе по вопросам глобального потепления и компьютерному моделированию. Очевидно было, что это не детские темы и дети не смогут выполнить такую работу самостоятельно.
Дети выходят на защиту проектов с фильмами, которые они не снимали и не монтировали, с презентациями, которые они не делали. Но мы дружно делаем вид, что это нормально. У нас полстраны так живет, что уж там... Менеджеры захватили всех нас, ради палочек и галочек мы готовы и не на такое безумие.
Другая причина может быть связана с тем, что ряду школ подобные подвиги со стороны пап и мам совершенно не нужны, педагоги искренне надеются, что родители объяснят детям, как выполняется то или иное задание, а те уж все сделают сами. Но при этом они не принимают во внимание, что родителям может не хватить ресурса (времени и сил) на разъяснения, поэтому в разы проще выполнить всё самим, не ударив в грязь лицом перед классом. Получается, что выполнение домашней работы за ребенка оказывается завуалированным способом скрыть своё бессилие и перегруженность.
Родители в надежде на будущее
Ещё один ответ касается профессионализации родительства. Здесь речь идет о том, что оно, родительство, в буквальном смысле стало профессией для многих женщин и некоторых мужчин. То есть существуют люди, и их совсем немало, для кого воспитание (подчас единственного ребенка) — основное занятие. И хотя они не получают за это зарплату, то есть настоящей профессией это все-таки считать пока нельзя, но выкладываются они в этой работе по полной, в надежде на будущее вознаграждение в виде жизненного успеха ребенка, и/или придавая своей жизни таким образом смысл, «реализуясь в детях». И, как в любой профессии, здесь возникает, с одной стороны, конкуренция, а с другой – результатом проделанной работы становятся именно дети (эффективность определяется успехами детей в школе). Можно опровергнуть эту мысль, сказав, что дети, их успехи, поводом для гордости стали не сегодня. Это так, не поспоришь, но обратите внимание, именно здесь и сейчас родители начали вкладываться в детей профессионально, прокачивая навыки на вебинарах и тренингах, жертвуя личным временем, порой тормозя или отказываясь от собственного карьерного роста.
Тут хорошо бы понимать, что именно в каждом конкретном случае заставляет пап и мам идти на это. Иногда перед нами сложившиеся субкультуры профессиональных родителей, действующие в рамках конкретных школ, попав в которые, в буквальном смысле нет иного выхода, кроме как включаться в эту игру или уходить из школы вовсе.
Социальное давление, вполне вероятно, окажется сильнее и может сломать ребенка и родителей, поставив на них клеймо неудачников.
Порой же такой сценарий становится более-менее осознанным выбором. Есть масса возможностей начать растить профессионала буквально с пеленок, так почему бы не делать это? Тем более, когда все вокруг только и говорят о возможностях развития детей. Не буду останавливаться на том, что изрядная часть этих «всех» стремится заработать на родительских слабостях и любви. Им коммерчески выгодно создавать иллюзию, что своей головой сложный квест современного родительства не пройдешь. По моему мнению, это одна из засад общества потребления: нас приучают к ценности всего, что можно купить, к избыточному и демонстративному потреблению. Я взял ребенку айфон и отправил его в психолого-лингвистический лагерь в Великобританию, а что сделал для своего чада ты? Не мешал развиваться и вырастил здоровым и психически адекватным? Пустые слова. Разговор в пользу бедных...
Но профессиональное родительство – это и часть массовой культуры, тренд на гуманность, индивидуальность и любовь, заданные ещё произведениями Жан-Жака Руссо, или даже раньше, от поколения к поколению принимающий все новые формы и обретающий разнообразие. Детоцентризм набирает обороты, ставя в уязвимую ситуацию родителей: если я не делаю уроки за своего ребенка, значит, я его не люблю? Где вообще эти границы (и есть ли они?) между жестокостью, равнодушием и любовью? Не садистка ли я, если отказываю кровиночке в помощи? Или я его сейчас приучаю к зависимости и отнимаю веру в собственные силы? Приучаю надеяться во всем на меня? А может быть, я боюсь момента, когда я уже стану ему не нужна и он сможет без меня обходиться, ведь я не знаю, что буду делать со своей жизнью с этого дня? Здесь приходится признать, что современным родителям требуются большие компетенции, которых не дают ни в школе, ни в университете, нужны знания в области психологии, педагогики, философии и важно ещё на пути к этим знаниям не попасть в ловушку, расставленную теми, кто на этом попросту зарабатывает деньги. Практически нерешаемая задача!
Когда четкой системы координат нет, мы вынуждены делать выбор сами, отвечая в полной мере за его последствия. А это, как ни крути, героическая история, к которой не каждый готов. Поэтому, конечно, проще идти на поводу у тех устойчивых трендов, которые имеются сегодня в обществе, то есть делать с детьми уроки, поскольку так поступают все.
Хорошая новость заключается в том, что мир сегодня многогранен и поливариативен в отношении жизненных сценариев. Если выполнение домашнего задания вместе/за ребенка, принятое в вашем окружении, причиняет боль, можно поискать другие школы или вовсе уйти на домашнее или иное альтернативное обучение, не поддаваясь массовому психозу и объяснив ребенку непростые коллизии существования в обществе: нельзя жить в нём и быть при этом независимым от него.
Крайне мало семей, где именно родители в состоянии натаскивать своё чадо по всем предметам до 11 класса. Кому-то, самому ребенку или родителям, однажды может прийти в голову мысль, что эту практику пора уже прекратить, родители ведь не проживут за свое чадо всю его жизнь, надо уже кое-что делать самостоятельно. Хотя бы уроки...
И всё же. Если вас практика выполнения домашнего задания за ребенка не расстраивает, а сближает с ребенком и доставляет удовольствие, если вы идете на это не под общественным давлением, а по зову сердца, – это тоже путь. Ваш путь. Вы имеете на него право. Как другие имеют право не ходить таким путём. И не стоит их в сердцах называть плохими и безответственными. Мы разные. Это прекрасно. Бог лес не ровнял, а людей и подавно.
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