Зачем мы делаем уроки за детей? Ловушка, в которую нас поймало общество

Если смотреть на этот вопрос глазами психолога, можно найти много индивидуальных факторов от перфекционизма до неврозов, толкающих нас в пучину бессонных ночей и побуждающих делать поделки ночами за детей и решать за них школьные задачи. Наша психика, наша личность (со всеми ее амбициями, опытом и страхами), заставляет нас же по ночам не спать. Личность человека можно понять через его отношение, например, к ребенку, к труду. То есть перед нами, строго говоря, либо ответственный человек, либо безответственный; либо переживший травмирующий опыт в собственном школьном детстве, когда мама не помогала с уроками, либо, напротив, переживший опыт травмирующей гиперопеки, когда мама помогала до слёз и истерики и т.д.

Но социологи увидят эту ситуацию иначе, им важно понять, через что в данном конкретном социуме создается представление о хорошем/плохом материнстве (если, среди прочего, через хорошую учебу ребенка в школе, то это многое объясняет).

Какого рода социальное давление испытывает женщина, принимающая решение делать домашнее задание за своего школьника (если ребенок «не тянет», но мама за него не делает уроки, у этого будут последствия?

Если да, то какие: перевод в более слабый класс? Презрение со стороны родителей одноклассников? На маме появится клеймо неудачницы, не способной соответствовать нормам школы и класса?), каковы для нее риски и последствия отказа от участия в этом деле и почему, в конце концов, так получилось, что выполнение домашней работы за ребенка носит массовый характер. Есть ли неформальная конкуренция между родителями через выполнение домашних заданий своих детей? Если да, то почему она сложилась и какие бонусы даёт?