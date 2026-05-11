Почему Земля не падает на Солнце: простое объяснение для детей

Почему Земля не падает на Солнце — вопрос, который сначала кажется очень странным. Ведь Солнце огромное, и оно действительно притягивает к себе нашу планету. Тогда почему Земля не летит прямо в него и не сгорает? Дело в том, что Земля не стоит на месте: она одновременно и притягивается к Солнцу, и очень быстро движется вперед.Именно поэтому она не падает на Солнце, а все время летит вокруг него.