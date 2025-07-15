Нужны ли солнцезащитные очки для детей?

В магазина продают солнцезащитные очки для детей. Но так ли они нужны ребёнку? Может, это просто баловство?

«Как взрослым, так и детям обязательно нужна защита от ультрафиолетового излучения, так как его длительное интенсивное воздействие может негативно сказаться на сетчатке глаза и остроте зрения.

Покупать ребёнку первые очки рекомендуют уже с трёх лет: в этом возрасте детям легче объяснить, как ими пользоваться, – объясняет. – Для подвижного детского возраста наилучший вариант – это пластиковые очки, так как их сложнее разбить. Оправа не должна оставлять следы на лице, но и не должна быть слишком свободной, чтобы очки не спадали.

Приобретать солнечные очки нужно в специальных отделах и магазинах, предварительно ознакомившись с документами, подтверждающими их качество. Поцарапанные или треснувшие линзы необходимо своевременно заменять».