Нужны ли солнцезащитные очки для детей?

В магазина продают солнцезащитные очки для детей. Но так ли они нужны ребёнку? Может, это просто баловство?
«Как взрослым, так и детям обязательно нужна защита от ультрафиолетового излучения, так как его длительное интенсивное воздействие может негативно сказаться на сетчатке глаза и остроте зрения.заместитель начальника отдела информационного сопровождения деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева. – Для подвижного детского возраста наилучший вариант – это пластиковые очки, так как их сложнее разбить. Оправа не должна оставлять следы на лице, но и не должна быть слишком свободной, чтобы очки не спадали.
Приобретать солнечные очки нужно в специальных отделах и магазинах, предварительно ознакомившись с документами, подтверждающими их качество. Поцарапанные или треснувшие линзы необходимо своевременно заменять».
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