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Нужны ли солнцезащитные очки для детей?

В магазина продают солнцезащитные очки для детей. Но так ли они нужны ребёнку? Может, это просто баловство?

«Как взрослым, так и детям обязательно нужна защита от ультрафиолетового излучения, так как его длительное интенсивное воздействие может негативно сказаться на сетчатке глаза и остроте зрения.

Покупать ребёнку первые очки рекомендуют уже с трёх лет: в этом возрасте детям легче объяснить, как ими пользоваться, – объясняет заместитель начальника отдела информационного сопровождения деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева. – Для подвижного детского возраста наилучший вариант – это пластиковые очки, так как их сложнее разбить. Оправа не должна оставлять следы на лице, но и не должна быть слишком свободной, чтобы очки не спадали.

Приобретать солнечные очки нужно в специальных отделах и магазинах, предварительно ознакомившись с документами, подтверждающими их качество. Поцарапанные или треснувшие линзы необходимо своевременно заменять».

Ссылка на первоисточник
здоровье детей
управление, край красноярский; федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ольга коробова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
елена юртаева
Красноярский край
отдел информационного сопровождения деятельности; управление, край красноярский; федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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