Ингредиенты
Клубника - 700 г
Тесто слоеное (дрожжевое) - 300 г
Сахар - 120 г
Масло сливочное - 50 г
Вода - 20 мл
- 191 кКал
- 45 мин.
- Б: 2.05
- Ж: 9.12
- У: 24.53
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Все ингредиенты для тарта татен с клубникой соберите по списку.
Клубнику очистите от хвостиков, переберите - отложите в сторону порченые ягодки, тщательно помойте.
Клубнику нарежьте каждую на две части.
Приготовьте карамель. В сковороду насыпьте весь сахар, добавьте воду и на среднем огне растопите полностью сахар. Помешивая лопаткой, дождитесь, когда сироп приобретет карамельный оттенок. Добавьте в жидкую карамель сливочное масло и хорошенько вмешайте его.
Форму предварительно застелите качественным пергаментом. Карамельную массу со сковороды перелейте в форму для выпекания и ложкой распределите ее слоем по поверхности.
Половинки ягод клубники разложите поверх карамели слоем.
Рабочую поверхность немного припылите мукой. Тесто раскатайте скалкой в круг, по размерам соизмеримый с размерами формы для выпекания.
Перенесите тесто в форму на ягодный слой и уложите, немного подворачивая края. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте тарт татен с клубникой в разогретой духовке в течение 40-45 минут.
Готовый тарт извлеките из формы очень аккуратно, слейте излишний сок, который появится в процессе приготовления, охладите тарт полностью, нарежьте кусочками.
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