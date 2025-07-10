Все ингредиенты для тарта татен с клубникой соберите по списку.

Тесто разморозьте заранее, если есть необходимость.

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Клубнику очистите от хвостиков, переберите - отложите в сторону порченые ягодки, тщательно помойте.

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Клубнику нарежьте каждую на две части.

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Приготовьте карамель. В сковороду насыпьте весь сахар, добавьте воду и на среднем огне растопите полностью сахар. Помешивая лопаткой, дождитесь, когда сироп приобретет карамельный оттенок. Добавьте в жидкую карамель сливочное масло и хорошенько вмешайте его.

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Форму предварительно застелите качественным пергаментом. Карамельную массу со сковороды перелейте в форму для выпекания и ложкой распределите ее слоем по поверхности.

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Половинки ягод клубники разложите поверх карамели слоем.

Фото 6

Рабочую поверхность немного припылите мукой. Тесто раскатайте скалкой в круг, по размерам соизмеримый с размерами формы для выпекания.

Фото 7

Перенесите тесто в форму на ягодный слой и уложите, немного подворачивая края. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте тарт татен с клубникой в разогретой духовке в течение 40-45 минут.

Фото 8

Готовый тарт извлеките из формы очень аккуратно, слейте излишний сок, который появится в процессе приготовления, охладите тарт полностью, нарежьте кусочками.

Очень рекомендую подавать клубничный тарт татен с шариком сливочного пломбира. Приятного аппетита!