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Тарт татен с клубникой

В сезон ягод предлагаю приготовить очень вкусный тарт татен из свежей клубники. Клубнику выбирайте спелую, плотную. Тесто слоеное у меня дрожжевое.

Ингредиенты

Клубника - 700 г

Тесто слоеное (дрожжевое) - 300 г

Сахар - 120 г

Масло сливочное - 50 г

Вода - 20 мл

Форма разъемная для выпекания диаметром 24 см
  • 191 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 2.05
  • Ж: 9.12
  • У: 24.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Все ингредиенты для тарта татен с клубникой соберите по списку.

Тесто разморозьте заранее, если есть необходимость.

 

Фото 1

 

 

Клубнику очистите от хвостиков, переберите - отложите в сторону порченые ягодки, тщательно помойте.

 

Фото 2

 

 

Клубнику нарежьте каждую на две части.

 

Фото 3

 

 

Приготовьте карамель. В сковороду насыпьте весь сахар, добавьте воду и на среднем огне растопите полностью сахар. Помешивая лопаткой, дождитесь, когда сироп приобретет карамельный оттенок. Добавьте в жидкую карамель сливочное масло и хорошенько вмешайте его.

 

Фото 4

 

 

Форму предварительно застелите качественным пергаментом. Карамельную массу со сковороды перелейте в форму для выпекания и ложкой распределите ее слоем по поверхности.

 

Фото 5

 

 

Половинки ягод клубники разложите поверх карамели слоем.

 

Фото 6

 

 

Рабочую поверхность немного припылите мукой. Тесто раскатайте скалкой в круг, по размерам соизмеримый с размерами формы для выпекания.

 

Фото 7

 

 

Перенесите тесто в форму на ягодный слой и уложите, немного подворачивая края. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте тарт татен с клубникой в разогретой духовке в течение 40-45 минут.

 

Фото 8

 

 

Готовый тарт извлеките из формы очень аккуратно, слейте излишний сок, который появится в процессе приготовления, охладите тарт полностью, нарежьте кусочками.

Очень рекомендую подавать клубничный тарт татен с шариком сливочного пломбира. Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Тарт татен с клубникой, рецепт с фото
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