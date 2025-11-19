10 советов о том, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Книжки очень полезны в этом смысле: они помогают ребенку разобраться, что означает вся эта новая для него ситуация, как к ней нужно относиться и как себя вести, а также дают ответы хотя бы на часть вопросов. Читайте книжки на эту тему перед сном и обсуждайте прочитанное. Лучше всего, если в книжке показывается, как это здорово, когда в семье появляется малыш, и о том, какую роль может играть в этой ситуации старший брат или сестра, как он может помогать родителям.