10 советов о том, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Возможно, вы немного паникуете по поводу того, получится ли у вас уделять новому малышу столько же любви и внимания, сколько получил в свое время первенец, и как он или она воспримет появление «конкурента». Поэтому готовить ребенка к тому, что скоро он станет старшим братом или сестрой, нужно загодя: так и он легче справится с масштабными изменениями в жизни, и вам будет спокойнее.
Расскажите ребенку о грядущем пополнении в семье как можно раньше
Не стоит долго хранить тайну, тем более что она может раскрыться не тогда и не так, как вам бы хотелось – даже если вы попросите родственников и друзей семьи пока не говорить ребенку о будущих изменениях, всегда найдется кто-то, кто проболтается.
Лучше все сделать правильно: спокойно рассказать первенцу о том, что вскоре в семье появится новый малыш, и быть готовым ответить на любой вопрос соответствующим его возрасту образом.
Не забудьте сказать ребенку, как вы его любите, и как вы рады, что у него появится брат или сестра, с которыми можно играть, и заботиться о которых он сможет помогать. Дайте ему время переварить эти новости – в первый момент он может не отреагировать, и вопросы будут возникать постепенно.
Будьте с ребенком максимально откровенны (насколько позволяет его возраст)
Будет ли ребенок что-то спрашивать вообще, и что именно, конечно же, зависит от его возраста и уровня развития. Если речь идет о годовалом-полуторагодовалом малыше, то он, скорее всего, не сможет понять, о чем вы говорите. Но у детей постарше может возникнуть ряд резонных вопросов, например, откуда этот новый малыш вообще возьмется.
Тут можно ответить так, как вам кажется правильным для его возраста. Кроме того, ребенка может беспокоить, не займет ли брат или сестра его собственное место в семье, и как вообще будет теперь устроена его жизнь.
Нужно заверить первенца, что он по-прежнему будет любимым, важным и ценным членом семьи.
Дайте ребенку понять, что он может в любой момент рассказать вам обо всех своих тревогах и страхах, а вы всегда готовы с ним поговорить.
Читайте с ребенком книжки о появлении в семье младенца
Книжки очень полезны в этом смысле: они помогают ребенку разобраться, что означает вся эта новая для него ситуация, как к ней нужно относиться и как себя вести, а также дают ответы хотя бы на часть вопросов. Читайте книжки на эту тему перед сном и обсуждайте прочитанное. Лучше всего, если в книжке показывается, как это здорово, когда в семье появляется малыш, и о том, какую роль может играть в этой ситуации старший брат или сестра, как он может помогать родителям.
Вовлекайте ребенка в построение планов о будущем
Это поможет ему начать испытывать чувство радости, а также почувствовать свою важную, ответственную роль. Пусть старший станет частью процесса подготовки к появлению маленького: спрашивайте его мнения о ваших решениях, давайте ему возможность помогать с выбором покупок для малыша, например, выбирать цвет или стиль, так далее.
После рождения малыша устройте для старшего что-то особенное
Это может показаться слишком тяжелой задачей, после того как вы только что родили, приходите в себя и пытаетесь адаптироваться к жизни с двумя детьми, один из которых новорожденный.
Но речь не идет о грандиозном празднике, просто о чем-то, что даст старшему почувствовать — он для вас особенный.
Например, это может быть чаепитие вдвоем, пока малыш спит. Или совместное качание на качелях во время прогулки. Или просто совместное веселое дуракаваляние на кровати, полное нежностей и обнимашек.
Пусть старший каждый день проводит время один на один с каждым из родителей
Это поможет старшему справиться с ревностью по отношению к малышу. Например, папа может пойти со старшим погулять, поиграть или просто вместе поваляться на диване, пока мама занята с новорожденным. Затем малыша может на какое-то время взять на себя папа, чтобы один на один со старшим могла побыть мама. Если старший привык, что мама ему читает перед сном, пусть теперь на себя эту обязанность возьмет папа. А мама придет потом, чтобы поцеловать его перед сном. И ребенок заснет с уютным ощущением того, что он окружен заботой и вниманием обоих родителей.
Каждый день находите минутку, чтобы приласкать старшего
Он нуждается в том, чтобы ему постоянно напоминали, как его любят, что он продолжает оставаться для вас важным, любимым, особенным. Для этого не нужно много времени и сил, а эффект будет удивительным. Как только есть хоть какая-то возможность, потратьте несколько минут на общение со старшим, и он почувствует, что эмоциональная связь между вами не прервалась.
Постарайтесь, чтобы режим жизни старшего не изменился
Для детей очень важно соблюдение привычной структуры дня, это дает им ощущение стабильности и безопасности. Когда происходит такое событие, как появление в семье нового малыша, эта ежедневная рутина приобретает особенно большое значение. Старайтесь ничего не менять: это поможет поддерживать психологическую устойчивость старшего в этот сложный для всех период.
Будьте готовы к регрессу в развитии старшего
Все зависит от возраста ребенка, но регресс в развитии как реакция на появление в семье «конкурента» — довольно частое явление. Старший видит, как много внимания получает младенец, и сам начинает «косить» под малыша. Отнеситесь к этому с пониманием, дайте старшему время справиться со всем тем, что на него навалилось.
Хвалите старшего за то, что он ведет себя как большой
Если вам повезло, и ребенок с готовностью принял на себя роль старшего брата или сестры, почаще хвалите его за помощь. Это придаст ему уверенности в себе и гордости за то, что он ведет себя как большой.
По материалам сайта moms.com
