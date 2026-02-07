Первая помощь при тепловом ударе у ребенка

Хотя лечение должно проводиться врачами, родители могут оказать первую помощь своему ребенку при тепловом ударе до их прибытия. Рассказываем, что можно предпринять в домашних условиях.
Принципы оказания первой помощи при тепловом ударе у детей
Охлаждение
Ожидая приезда медиков, необходимо остановить процесс перегрева:
- Переместите ребенка в прохладное место, например в тень или комнату с работающим вентилятором.
- Снимите с ребенка тесную одежду и обувь, чтобы открыть больше поверхности кожи.
- Увлажните кожу прохладной (но не ледяной) тканью.
- Опрыскивайте тело водой комнатной температуры.
- Используйте вентилятор для ускорения испарения влаги и охлаждения.
- Приложите охлаждающие пакеты к шее, паховой области и подмышкам.
- Следите за температурой тела, если есть возможность измерить ее с помощью градусника.
Важно помнить, что жаропонижающие препараты не помогут снизить температуру при тепловом ударе, так как действуют на другие механизмы терморегуляции. Их использование может быть даже вредным, усиливая повреждение внутренних органов.
Регидратация
Если ребенок в сознании, необходимо восстановить водно-электролитный баланс:
Комфортные условия
Обеспечьте ребенку комфортные условия до приезда врачей:
- Уложите его в горизонтальное положение.
- При рвоте переверните его на бок.
- Поднимите ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга.
- Поддерживайте оптимальную температуру в помещении (18–20°C) и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Резко охлаждать ребенка также не рекомендуется.
Когда нужно обращаться за медицинской помощью
Тепловой удар может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому при любом подозрении на перегрев необходимо вызвать скорую помощь: врачи определят, насколько ситуация серьезна и требуется ли госпитализация.
