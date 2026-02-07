РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...
  • Виктор Попов
    Это НЕ ОЩУЩЕНИЕ!!!По заветам Сороса...
  • Игорь Сипкин
    такое ощущение, что чиновников обучают и назначают нам с западаПо заветам Сороса...

Первая помощь при тепловом ударе у ребенка

И в каких ситуациях она необходима.

Автор Дети Mail
Перегрев на солнце
Источник: Unsplash

Хотя лечение должно проводиться врачами, родители могут оказать первую помощь своему ребенку при тепловом ударе до их прибытия. Рассказываем, что можно предпринять в домашних условиях.

Принципы оказания первой помощи при тепловом ударе у детей

При первых признаках перегрева нужно сразу же вызвать скорую помощь, и только затем приступать к мерам первой помощи.

Охлаждение

Ожидая приезда медиков, необходимо остановить процесс перегрева:

  • Переместите ребенка в прохладное место, например в тень или комнату с работающим вентилятором.
  • Снимите с ребенка тесную одежду и обувь, чтобы открыть больше поверхности кожи.
  • Увлажните кожу прохладной (но не ледяной) тканью.
  • Опрыскивайте тело водой комнатной температуры.
  • Используйте вентилятор для ускорения испарения влаги и охлаждения.
  • Приложите охлаждающие пакеты к шее, паховой области и подмышкам.
  • Следите за температурой тела, если есть возможность измерить ее с помощью градусника.

Важно помнить, что жаропонижающие препараты не помогут снизить температуру при тепловом ударе, так как действуют на другие механизмы терморегуляции. Их использование может быть даже вредным, усиливая повреждение внутренних органов.

Ребенок пьет для регидратации
Предлагайте малышу пить часто, но небольшими порциями, чтобы избежать поперхиванияисточник: Unsplash

Регидратация

Если ребенок в сознании, необходимо восстановить водно-электролитный баланс:

  • Предлагайте ему глюкозо-солевые растворы, изотонические напитки, разбавленный фруктовый сок или минеральную воду.
  • Нужно пить часто, но небольшими порциями, чтобы избежать поперхивания.
  • Жидкость можно слегка охладить, но не переусердствуйте.

Комфортные условия

Обеспечьте ребенку комфортные условия до приезда врачей:

  • Уложите его в горизонтальное положение.
  • При рвоте переверните его на бок.
  • Поднимите ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга.
  • Поддерживайте оптимальную температуру в помещении (18–20°C) и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Резко охлаждать ребенка также не рекомендуется.

Когда нужно обращаться за медицинской помощью

Тепловой удар может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому при любом подозрении на перегрев необходимо вызвать скорую помощь: врачи определят, насколько ситуация серьезна и требуется ли госпитализация.

Список источников: 

1.   «Педиатрия. Диагностика и неотложная помощь при нарушении терморегуляции. Библиотека практического врача. Книга 4». Под ред. проф. Романенко В. А., Екатеринбург: УГМУ, 2014.

2.   Кузьмичев Д. Е., Скребов Р. В., Мисников П. В., Вильцев И. М. «Тепловой удар» / Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2022. 

3.   Bouchama, A., Dehbi, M. & Chaves-Carballo, E. / Cooling and hemodynamic management in heatstroke: practical recommendations. Crit Care 11, R54 (2007). 

4.   Тулупов А. Н., Лапшин В. Н., Михайлов Ю. М. «Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при перегревании и тепловом ударе». 2014. 

5.   People’s Liberation Army Professional Committee of Critical Care Medicine / Expert consensus on standardized diagnosis and treatment for heat stroke. 2016.

6.   Booth JN 3rd, Davis GG, Waterbor J, McGwin G Jr. / Hyperthermia deaths among children in parked vehicles: an analysis of 231 fatalities in the United States, Forensic Sci Med Pathol. 2010.

7.  Cohen-Ronen, N., Rimon, A., Cohen, N. et al. / Heat stroke: knowledge and practices of medical professionals in pediatric emergency medicine departments — a survey study. 2021. 

Ссылка на первоисточник
наверх