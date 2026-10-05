Гербарий: какие листья и цветы собирать, как правильно сушить и как сохранить надолго

Перед тем как поместить растение в пресс, его нужно подготовить. Аккуратно очистите корни от земли с помощью мягкой кисти или небольшой щетки. Расправьте листья и лепестки так, как они растут в естественной среде: некоторые должны смотреть лицевой стороной вверх, другие — вниз. Удалите поврежденные или засохшие части. Если растение слишком длинное, его можно аккуратно согнуть зигзагом, но не ломать.