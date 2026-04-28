Генетик объяснила, как наследуется группа крови (и почему она может не совпадать с родительской)

Многие будущие родители уверены, что ребенок обязательно унаследует группу крови мамы или папы. Однако генетика устроена сложнее: малыш может получить ту группу, которой нет ни у одного из родителей.
Какие группы крови существуют и как обозначаются
Группа крови определяется системой АВ0, в основе которой лежит один ген, существующий в трех вариантах — A, B и 0. Наряду с буквенными обозначениями (A, B, AB и 0) исторически закрепилась и числовая классификация: первая, вторая, третья и четвертая группы крови. 0 (I) — первая группа, A (II) — вторая группа, B (III) — третья группа, AB (IV) — четвертая группа.
Первая группа крови — это 0 (I). Ее особенность в том, что на поверхности эритроцитов отсутствуют антигены A и B, поэтому ее иногда называют универсальной для переливания. Вторая группа — A (II). У людей с этой группой на поверхности эритроцитов присутствует антиген A. Третья — B (III). В этом случае на эритроцитах находится антиген B. И наконец, четвертая группа крови — AB (IV). Это наиболее редкая группа, поскольку на поверхности эритроцитов присутствуют сразу оба антигена — A и B.
Какую группу крови получит ребенок
Каждый человек получает по одному варианту гена от матери и отца, и именно их сочетание формирует итоговую группу крови.
Аллели A и B доминантные, то есть сильные, а аллель 0 — рецессивный, или слабый. Он проявляется только тогда, когда получен сразу от обоих родителей. Именно поэтому у родителей со второй и третьей группой может родиться ребенок с первой группой крови. Например, у мамы комбинация A0 (II), а у папы — B0 (III). Ребенок может унаследовать от каждого аллель 0 и получить сочетание 00.
В этом случае у ребенка будет первая группа крови, хотя у мамы вторая, а у папы третья. Более того, при таком сочетании родительских генотипов возможны все четыре варианта: AB, A0, B0 и 00 — то есть четвертая, вторая, третья или первая группа.
В то же время генетика устанавливает и четкие границы возможного. У двух родителей с первой группой крови (0) не может появиться ребенок со второй (А), третьей (В) или четвертой (АВ) группой — у них просто отсутствуют нужные гены. Точно так же у пары с четвертой группой (AB) не может родиться ребенок с первой группой (0), поскольку ни один из родителей не несет рецессивный аллель 0.
Какую роль играет резус-фактор
Помимо системы AB0, важную роль играет резус-фактор (Rh). Он определяется другим геном и тоже наследуется от родителей. Положительный резус (Rh+) — доминантный признак, он встречается чаще. Отрицательный (Rh−) — рецессивный. Таким образом, если хотя бы один из родителей передает доминантный аллель резус-фактора, ребенок может быть резус-положительным. В случае когда оба родителя имеют отрицательный резус-фактор, у ребенка он также будет отрицательным.
Лишь в некоторых случаях группу крови ребенка можно предсказать с уверенностью. Чаще всего остается пространство для генетической вариативности, и окончательный ответ родители получают уже после рождения малыша — когда врачи берут первые анализы.
