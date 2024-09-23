Как жили девочки в закрытых пансионах 250 лет назад

В институтах благородных девиц воспитанницы учились несколько лет. Это были закрытые школы-интернаты, до реформ 1860-х годов девочек-подростков не отпускали домой даже на праздники и каникулы. Если семья жила далеко и не могла навещать дочь, то они не узнавали друг друга в день выпуска.
Рано вставали
Вставали в 6 часов утра и первым делом бежали мыться.Вода была только холодная, поэтому не все решались каждый день умывать уши и шею, хотя их чистоту проверяли. Зато у многих на всю жизнь оставалась привычка каждый день обтираться холодной водой.
Спали в холоде
В спальнях, где стояло по несколько десятков кроватей, было холодно. Девочкам не позволяли кутаться, и первые ночи новенькие сильно мерзли, но через месяц привыкали. Порой привычка спать в холоде сохранялась на всю жизнь.
Если класс был большой, то его делили на несколько спален. Тогда группа девочек, попавших в одну спальню, называлась дортуар. Над каждым дортуаром ставили даму-надзирательницу, которая следила за поведением, дисциплиной и гигиеной воспитанниц.
Строго следили за внешним видом
Платье институтки всегда должно быть чистым, корсет – туго затянут, обязательный фартук – не мятым, прическа – аккуратной. С такими строгими правилами девочкам приходилось помогать друг другу одеваться и причесываться, и только в очень редких случаях это запрещалось начальством.
«На себя» тратили свободный час
Распорядок был один и тот же весь учебный год. После туалета чай с половиной булки, потом занятия, обед, снова занятия, чай с булкой, приготовление уроков, ужин, приготовление ко сну. До или после ужина у девочек был один свободный час, который они могли провести, как желали, конечно, не нарушая институтских правил. Иногда в свой свободный час подруги навещали заболевших: при каждом заведении был свой лазарет.
Плохо питались
Все мемуаристки в один голос утверждают, что кормили в институтах ужасно. Порции были маленькие, готовили плохо. Чай, который подавали ученицам, все сравнивали с «жиденькой бурдой». За дополнительную плату можно было днем пить чай не со всеми, а в комнате классной дамы, там к нему подавали и более сытные закуски. Деньги за этот чай родители платили официально, в кассу института.
Гостинцы из дома делили «по-сестрински»
Гостинцы из дома ценились среди институток особенно высоко. Если кому-то присылали большую посылку с разносолами, полагалось поделиться со всем дортуаром. Если же девочка получала маленькую передачу, то делилась только с близкими подругами, и никто ее не осуждал. Дружному презрению подвергалась только жадина, решившая съесть все сама или утаить лучшее.
Дежурили на кухне
В некоторых заведениях старшеклассницы должны были по очереди полдня работать на кухне, чтобы на практике осваивать кулинарное искусство. Но поскольку к плите девочек не пускали и ножей надолго в руки не давали, весь день они сидели с книгой, зато потом съедали пробный обед, приготовленный кухаркой.
Когда подходил выпускной класс, а вместе с ним и сдача экзаменов, ученицы, которые планировали в будущем зарабатывать на жизнь преподаванием, договаривались с более состоятельными девочками, чтобы те подежурили за них. У прилежных институток кухня считалась потерей времени, а вот дополнительные часы на занятия и подготовку к экзаменам ценились высоко.
Объединялись в товарищества
Это слово часто встречается в мемуарах Анны Энгельгардт: «товарищество не одобрило», «товарищество возмутилось». Общие трудности, общие дела, проведенное с утра до вечера время сплачивало детей. Не все дружили, но волей-неволей им приходилось держаться вместе.
Новеньким могло быть трудно влиться в спаянную группу, однако почти у всех это получалось. Никакие внешние признаки не выделяли в классе богатых или бедных. У всех была одна форма, одна пища, одни уроки, так что авторитет завоевывали личными качествами.
Институтки не любили ябед и доносчиц. Если в шалости участвовали несколько девочек, но начальство знало только одну, она брала всю вину на себя.
«Выдавать подруг, Боже сохрани, – это преступление против чести!» – писала одна из выпускниц Петербургского Екатерининского института.