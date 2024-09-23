Как жили девочки в закрытых пансионах 250 лет назад

Распорядок был один и тот же весь учебный год. После туалета чай с половиной булки, потом занятия, обед, снова занятия, чай с булкой, приготовление уроков, ужин, приготовление ко сну. До или после ужина у девочек был один свободный час, который они могли провести, как желали, конечно, не нарушая институтских правил. Иногда в свой свободный час подруги навещали заболевших: при каждом заведении был свой лазарет.