Грудничок перепутал день с ночью - как быть родителям

Каких-то десять лет назад словосочетание «женщина в декрете» вызывало у людей довольно стандартные ассоциации: мать, сидит дома, занимается исключительно маленьким и домашними делами.

Все кардинально изменилось, новоиспеченные мамочки стремятся хорошо выглядеть, зарабатывают, стараются быть социально активными.

Такой образ жизни предполагает, что днем человек будет бодрым, для этого нужно отдохнуть в ночное время.

Всегда ли у молодой мамы есть такая возможность?

Все перевернулось. Причины.

Маленький ребенок зависит от взрослых. Выстроить правильный режим — одна из важных задач в первый год жизни.

Если детеныш требует ночных гуляний, а днем спит как ангелочек, с уверенностью можно сказать, что мамина сила воли дала слабину.

Только не путайте это, с отказом от сна в любое время суток. Тут уже не о нарушении нужно говорить, а искать проблемы со здоровьем.

Происходит такое нарушение быстро. Стоит грудничку одну ночь, встретится с каким либо раздражающим фактором – боль, высокая температура, жара, любой другой дискомфорт, и как следствие плохо выспаться. Мир перевернется с ног на голову.

Днем он будет высыпаться, а ночью требовать внимания. Трое суток в таком ритме, и дитя привыкло.

Где спасение?

1. Режим. Проще всего, подобную ситуацию не допускать. Если ночь была беспокойной, ваша главная задача, состоит в том, что бы день прошел, максимально привычно для малыша.

Да, он будет капризным! Один день! Взамен вы получите, сонного ребенка к вечеру. Практически сто процентов, что следующую ночь, малыш будет спать спокойно.

Что делать если малыш уже вошел в такой ритм жизни? Брать все силы в кулачок, и начинать сложную и ответственную работу.

План такой:

1. Режим. Но тут все сложнее чем описано выше. Изучите возрастные особенности ребенка. Каким должен быть идеальный ритм сна и бодрствования в возрасте вашего чада.

Мягко приучайте ребеночка выдерживать рекомендуемые временные промежутки, регулируйте количество и продолжительность дневных снов.

Малыш будет достаточно уставать днем, и что тоже важно, он не будет переутомляться.Ночью ему физически необходимо будет восстановить силы.

2. Комфорт. Вспомните в каких условиях любите спать вы. Наверняка в чистой темной комнате, с прохладным свежим воздухом, в удобной пижаме, укрывшись уютным одеялом. Детке нужно то же самое.

Ежедневная влажная уборка, увлажнитель воздуха, проветривание перед сном, мягкая удобная одежда и выключенный свет. И сон малыша станет куда крепче.

3. Убедитесь в сытости ребенка перед сном. На голодный желудок особо не выспишься.

Сделаем вывод

Грудничок перепутал день с ночью? Это не болезнь, а нарушение сна. Вы и только вы, можете это исправить.

Решать такую проблему? Обязательно. Иначе, ваше родительство превратится в пытку. Ситуация сложная, но если вам выпало счастье стать родителями, значит решение подобных проблем точно в ваших силах! Удачи вам. Верьте в себя и все получится!