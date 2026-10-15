Почему вредно быть идеальной мамой: 6 причин

Но если с грязной посудой или пылью под диваном еще можно смириться, то как простить себе огрехи в воспитании ребенка? Некоторые женщины стараются быть идеальными мамами для своих детей: понимать их с полуслова, кормить только полезной едой, водить на несколько кружков и читать-читать литературу о воспитании детей...
Парадокс заключается в том, что быть идеальной мамой вредно как для ребенка, так и для самой мамы. Детский и семейный психолог Екатерина Хломова нашла целых 6 причин, почему не стоит к этому стремиться.
Причина No1. Придется все время скрывать негативные эмоции
Скрывая от ребенка свои негативные эмоции и преувеличивая положительные, родители наносят серьезный ущерб своей психике и психике ребенка. Это показало исследование, проведенное сотрудниками Университета Торонто.
Как пишет The Daily Mail, специалисты провели два эксперимента. Сначала ученые попросили 162 родителей вспомнить о своем опыте по уходу за ребенком.
В ходе второго эксперимента 118 добровольцев в течение десяти дней отвечали на вопросы о своих родительских обязанностях. Оказалось, сложные ситуации, связанные с воспитанием детей, заставляли родителей чаще подавлять свои чувства или, наоборот, преувеличить положительные эмоции.
Причина No2. Вы забудете о личной жизни
Часто желание стать идеальным родителем возникает из-за низкой самооценки, отсутствия личных достижений. В этом случае взрослый самоутверждается за счет ребенка, жестко регулируя все его поступки. Ведь мама любит и «знает, как правильно».
Ребенок фактически оказывается в роли «родительского проекта». А гиперопека идет рука об руку с перфекционизмом. Дети «идеальных мам» должны быть самыми-самыми по всем параметрам. Делать лучшие поделки в детском саду, бегать быстрее всех и прыгать выше всех, на утренниках получать главные роли, а в школе учиться на одни пятерки. В старшем возрасте они обязаны побеждать на олимпиадах. В итоге ребенок вырастает несамостоятельным, привыкает угождать, вылезти из шкуры ради чужой похвалы, даже если внутри он глубоко несчастен.
А женщины, которые посвящают всю себя ребенку и добровольно отказываются от личного времени, становятся все более раздражительными. Вместо того чтобы «выйти в люди», «идеальная мама» пытается получить от семьи столько благодарности и признания, сколько родные подчас просто не в силах ей дать. В итоге – конфликт и разочарование.
Причина No3. Не будет уверенности в себе
Все ли вы правильно сделали, ничего ли не упустили? А вдруг можно было сделать еще больше, еще лучше, вдруг из-за этого малыш чего-то недополучил?
Некоторые мамы зарабатывают на этой почве самый настоящий невроз. Но даже если до такого не дойдет, вы все равно будете раздражены и недовольны собой.
Дети очень легко считывают эмоции взрослых и принимают все на свой счет. Так что у такой «идеальной мамы» ребенок будет подспудно ощущать, что это он – причина ее дурного настроения.
Причина No4. Вас ждет жизнь в вечном стрессе и цейтноте
«Идеальная мама» все время живет по плану, каждый ее день распланирован с точностью до 15 минут. А любая накладка в графике выбивает ее из колеи и вызывает тревогу и раздражение.
В итоге она пропускает самые трогательные моменты жизни малыша. Ей просто некогда обратить на них внимание! Что касается ребенка, мамина тревога передается ему, он все время живет в попытке дотянуть до высоких маминых критериев. А если терпит поражение, то разочаровывается, начинает думать, что он «неправильный». А это никак не способствует уверенности в себе и стойкой жизненной позиции.
Причина No5. Вы разучитесь радоваться простым вещам
Внутренний перфекционист «идеальной мамы» всегда находит изъяны. Ребенок сказал первое слово? Скорей бы это уже было первое предложение!
Такая мама постоянно пребывает в состоянии недовольства своими действиями и достигнутыми результатами. Едва возникнув, состояние совершенства тут же рушится и чаще всего теми, для кого создавалось. А жизнь семьи превращается в бег с препятствиями. Каждая взятая высота не приносит удовлетворения, ведь можно было прыгнуть еще выше. Ребенок такой мамы попросту не умеет радоваться простым вещам.
Причина No6. Ребенок «идеальной мамы» не умеет ошибаться
Но это совсем не значит, что он не будет совершать ошибок. Просто он не сможет с ними справиться сам, ведь примера перед глазами у него не было, его «идеальная мама» не ошибалась.
В итоге ребенок вырастет боязливым, безынициативным, неуверенным в себе. Его будет преследовать постоянный страх сделать что-то не так. И в том, что за ошибки его никто не разлюбит, такого ребенка убедить будет очень непросто.
Хорошая новость заключается в том, что нашим детям не нужны «идеальные мамы». Ребенок осознает, что он неидеален, и мамино несовершенство дает ему надежду на то, что это нормально - быть таким, какой есть.
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