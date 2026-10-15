Почему вредно быть идеальной мамой: 6 причин

В ходе второго эксперимента 118 добровольцев в течение десяти дней отвечали на вопросы о своих родительских обязанностях. Оказалось, сложные ситуации, связанные с воспитанием детей, заставляли родителей чаще подавлять свои чувства или, наоборот, преувеличить положительные эмоции.

И, в первую очередь, это плохо сказалось на эмоциональном самочувствии родителей. Участники рассказали, что у них снизилась самооценка и ухудшились отношения в семье.