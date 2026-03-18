Детский спорт и здоровье

Сегодня многие родители прочат своим крохам спортивную карьеру. «Станет знаменитым, повидает мир, состояние заработает», – мечтают они. Однако, рассуждая о больших гонорарах и славе, родители не задумываются о реальных возможностях ребенка. А ведь далеко не все ребятишки обладают особым спортивным складом характера и крепким физическим здоровьем.

Кроме того, жизнь спортсмена не так легка и безоблачна, как кажется на первый взгляд.

О насущных проблемах мира спорта нам рассказал кандидат медицинских наук, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, врач врачебно-физкультурного диспансера №5 Синичкин Валентин Владимирович.

Валентин Владимирович, скажите, можно ли по внешнему виду ребенка определить, к какому виду спорта предрасположен малыш?

При отборе детей в секцию тренер всегда смотрит тип телосложения ребенка, проверяет степень гибкости малыша, уровень координации, силу мышц, быстроту реакции и решает, будет он заниматься с этим ребенком или нет. Требования к будущему чемпиону в каждом виде спорта свои. Тренер по большому теннису смотрит, есть ли у ребенка способность к мощным силовым действиям. А тренер по фигурному катанию обращает внимание на фигуру ребенка: чем более миниатюрен малыш, тем ему легче выполнять сложнокоординированные движения. Кстати тонкой координации требуют и прыжки в высоту или длину, толкание диска или ядра.

К бегунам совершенно иные требования: спринтеры (бегуны на короткие дистанции) должны иметь взрывной характер, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию в 100-200 метров, а стаеры (бегуны на длинные дистанции) должны обладать выносливостью.

То есть, в различных направлениях легкой атлетики нужно иметь совершенно разные характеры. Поэтому чемпион-спринтер никогда не сможет достичь особых успехов в беге на длинные дистанции, и наоборот, стаер никогда не станет победителем в беге на 100 метров. Это связано с эндокринологией и биохимией организма.Кроме того, важен и эмоциональный настрой ребенка. Если малыш контактный, ему лучше заниматься командными видами спорта, такими как футбол или баскетбол.Если же малыш углублен в себя, ему больше подойдут фигурное катание, лыжи, плаванье, легкая атлетика.

В каком возрасте ребенку стоит начать заниматься спортом?

Если речь идет о спорте, как о физической культуре, как о поддержании здоровья, то чем раньше, тем лучше. Уже с 3-4 лет малыша можно ставить на горные лыжи или отвести в бассейн. Ребенок хотя бы научится чувствовать свое тело и научится прямо держать спину и голову. Это уже немало.

А как насчет профессионального спорта, ведь сейчас уже с 4-5 лет начинают готовить будущих чемпионов?

На мой взгляд, делать из 4-х летнего ребенка спортсмена – огромная ответственность.

К нам в физкультурный диспансер приходят на обследование хоккеисты, которые начинают заниматься с 7-8 лет. Они тренируются 6 раз в неделю по 1,5 часа. Не каждый малыш способен выдержать такие нагрузки. В итоге происходит естественный отсев детей, поскольку у многих не хватает сил и на учебу, и на постоянные изнуряющие тренировки. Поэтому когда ребенок жалуется родителям на усталость и отказывается идти на очередное занятие, он не ленится – просто у него больше нет сил. Ребенок не успевает отдохнуть и восстановиться. Психофизиология его организма не позволяет выдерживать такие тяжелые ежедневные нагрузки, которые другой ребенок спокойно переносит. Так что родителям нужно внимательно следить за состоянием малыша: устает ли он, высыпается ли, а главное – с каким настроением идет в спортзал.

Кроме того, бывают дети внешне спортивные, здоровые, но в душе очень чувствительные. Такие малыши не выдержат эмоциональных и физических напряжений, а мир спорта очень жесткий, здесь царит сильнейшая конкуренция.

Поэтому будет лучше в этом возрасте отвести ребенка в платную секцию плавания, гимнастики, фигурного катания, горных лыж – в коммерческих секциях более мягкая атмосфера и не столь напряженный график занятий. К тому же эти виды спорта развивают силу, координацию, внимание, дают всестороннее физическое развитие. Через три-четыре месяца родителям важно поинтересоваться у малыша, нравятся ли ему занятия. Если тренировки ребенку действительно по душе, да еще и тренер им доволен, тогда можно отдать ребенка в профессиональный спорт. Но при условии, что ребенок будет выдерживать постоянно растущие психические и физические нагрузки, и будет ходить на занятия с удовольствием.

Вот недавно ко мне привели 9-летнего каратиста. Родители мечтают сделать из него чемпиона, а этот малыш по пути из школы до спортзала едет на машине и…спит. К тому же у него часто болит голова. Ну, какой из него спортсмен? Ему бы сил хватило нормально в школе учиться.

Сколько же времени лучше заниматься таким маленьким детям, чтобы они не перенапрягались?

Это может сказать только сам ребенок. Все очень индивидуально. Но я хочу обратить внимание родителей, что за последние 10 лет в школе здоровье детей сильно ухудшилось. Ослаблена сила мышц, тонус, у многих нарушена осанка. Теперь даже у первоклашек встречается сколиоз! Пятнадцать-двадцать лет назад ничего подобного не было.

Из-за чего это происходит? Сказывается ухудшение общего здоровья, ведь детей рожают родители, а многие из них, будучи молодыми, уже нездоровы. Многие мамы курят, мало двигаются, мало гуляют, делают аборты и т.п. Все это отражается на ребенке. А из такого ребенка спортсмен уже не выйдет. Но, конечно, физкультурой такой малыш должен заниматься обязательно, для поддержания здоровья.

При каких заболеваниях, вообще, нельзя заниматься спортом?

При каких-то серьезных врожденных заболеваниях. Например, при сахарном диабете показана только лечебная физкультура, никаких серьезных физических нагрузок. То же касается детей с врожденными нарушениями сердечной деятельности.

Для людей с очень плохим зрением профессиональный спорт также закрыт. Если близорукость больше минус пяти, сильные физические напряжения противопоказаны.

То есть, физкультура обязательно нужна, она необходима всем, а вот профессиональный спорт требует очень крепкого здоровья.

Еще важно смотреть на состояние мышечной системы ребенка. Однажды ко мне привели на прием девочку семи лет, у которой был правосторонний сколиоз, и одна грудь выдавалась вперед на 2 см больше, чем другая. Почему это произошло? Родители отдали дочку в большой теннис. Удар теннисиста сопровождается скручиванием позвоночника в верхнем отделе, он должен быть очень сильным и мощным. А мышцы и связки девочки были слабые и неподготовленные к таким усилиям, что и привело к сколиозу.

Тогда посоветуйте, какой вид спорта лучше для растущего организма? Какой вид спорта самый нетравматичный?

Плаванье. Это общеукрепляющий и закаливающий вид спорта – его можно назвать самым здоровым и эффективным. При горизонтальном положении тела работа сердца облегчается, что дает возможность выдерживать длительные физические нагрузки.

Кроме того, плаванье требует ритмичного дыхания, а движение и дыхание – два основных компонента здоровья. Кстати для детей с астмой плаванье – настоящее лекарство, средство излечения.

Так что, чем раньше ребенка отдадут заниматься плаваньем, тем здоровее он будет.

Наверное, для каждого вида спорта характерны те или иные виды травм. Расскажите об этом подробнее.

Да, конечно, в каждом виде спорта свои травмы. Так, у футболистов чаще всего случаются травмы тазобедренного и коленного суставов. У баскетболистов больше всего страдает локтевой и плечевой суставы, из-за мощных мышечных усилий может даже порваться связка. Для борцов характерны разрывы ушей и травмы шейного отдела позвоночника, а для фигуристов повреждение ахиллова сухожилия.

Вообще, травма у спортсмена – это защитная реакция организма на переутомление. Я по себе помню, как после очередного занятия все тело ноет, давит ужасная усталость, а назавтра хочешь-нехочешь надо идти на тренировку, других вариантов нет. Организм истощается, тело и мозг спортсмена требуют отдыха, а врачи и тренеры на это не обращают внимания. Однако если себя «загонять», можно получить серьезную травму или заболеть ангиной за три дня до соревнований – это будет следствием хронического переутомления.

Иными словами, самая лучшая защита от перегрузок – это отдых?

Совершенно верно. Когда человек занимается спортом, он должен научиться чувствовать свое тело, научиться понимать, когда стоит прервать тренировки и отдохнуть. Иначе можно получить перелом или порвать мышцу. Об этом должны думать и родители, детишки которых занимаются профессиональным спортом. Ведь, наверное, никакой отец или мать не хочет, чтобы их ребенок попал в больницу.

Существуют ли какие-то особенности питания маленьких чемпионов?

Существуют общие принципы питания спортсменов. Считается что борцы, пловы, гимнасты должны потреблять много белковой пищи: мяса, рыбы, яиц, поскольку эти виды спорта требуют мощных усилий за короткий промежуток времени. За 46 секунд пловец преодолевает 100 м или за 40 секунд гимнаст делает комбинацию, которая требует силы, собранности и тонкой четкой координации.

А вот бегуны и лыжники практически вегетарианцы, поскольку для усвоения мяса нужны огромные затраты энергии, которую бегуны или лыжники расходуют гораздо медленнее, чем борцы или пловцы. В этих видах спорта требуется огромная выносливость в течение долгого промежутка времени, а не мощные рывки. Впрочем, белковую пищу бегуны и лыжники тоже едят, просто процент растительной пищи у них намного больше.

Рацион спортсмена должен быть богатым, а пища калорийной, так как человек испытывает тяжелые физические и эмоциональные нагрузки.

Когда я учился в институте физкультуры в 50-е годы, питание спортсменов оставляло желать лучшего. Я не раз был свидетелем психозов лыжников из-за недостатка еды. Ребята проходили по 20 км. каждый день, а питались скудно – в итоге психика не выдерживала.

Поэтому очень важно внимательно следить за правильным, своевременным и разнообразным питанием ребенка, особенно если малыш активно занимается спортом. И еще раз повторю: не нужно стремиться сделать из ребенка профессионального пловца, футболиста или фигуриста. В возрасте 3-4-5 лет родители, прежде всего, должны думать о здоровье ребенка, а уж после о том, будет ли он олимпийским чемпионом, и сколько он будет зарабатывать. Главное в этом деле – внимательно слушать, чего хочет сам ребенок.

Автор: Кристина Сандалова

Источник: православный образовательный портал «Слово»

