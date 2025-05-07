Скрытые опасности травмирования детей

Родители могут всеми силами стараться сделать свой дом безопасным, пристегивать детей в машине, никогда не оставлять их одних в ванной, и тем не менее малыши каким-то непостижимым образом находят неожиданные способы травмироваться.

Мы живем в мире, придуманном взрослыми для удобства взрослых, безопасность детей часто не принимается во внимание. Существует множество скрытых опасностей, которые могут представлять угрозу для детей: от падающего на голову телевизора до поедания моющего средства.

Родительский контроль часто недостаточно эффективен и не всегда помогает избежать детских травм, ведь просто невозможно находиться рядом с ребенком каждую секунду 24 часа в сутки. Оплошности возможны при любом контроле.

Родители должны хорошо понимать ситуации, когда они могут спокойно повернуться спиной к ребенку, поскольку он находится в безопасности на знакомой игровой территории, а также ситуации, которые требуют постоянного наблюдения и не предполагают права на ошибку, например, когда ребенок находится в воде или у воды.

Далее представлены девять способов получить травму и различные угрозы безопасности, о существовании которых даже самые сознательные родители могут никогда и не догадываться.

Детские надувные игровые центры – батуты

Количество детей, которые получают травмы в надувных игровых центрах, неуклонно растет. Зачастую это дети в возрасте от 6 до 12-ти лет, но среди них есть и малыши младше пяти. Большинство травм вызваны падениями, вследствие которых происходят переломы или вывихи рук и ног.

Не стоит отказываться от использования батута, ведь дети должны вести активный образ жизни. Однако в таких играх необходим контроль взрослых, чтобы свести к минимуму столкновения детей и предотвратить движение с высокой степенью риска, такое как кувырки и перевороты. Также важно, чтобы в надувных игровых центрах в одно и то же время играли дети примерно одного возраста и веса.

Маленькие батарейки-таблетки

Маленькие, круглые и блестящие батарейки таблеточного типа могут легко попасться на глаза любознательному малышу, и, скорее всего, он незамедлительно возьмет их в рот и проглотит. Все больше детей замечают их у себя дома, поскольку такие батарейки становится популярным способом для питания всевозможных приборов и устройств: от игрушек и телевизионных пультов до часов и видеокамер.

Участились также случаи случайного проглатывания маленькими детьми литиевых батареек высокого напряжения. Батарея может попасть в пищевод и прожечь в нем дыру менее чем за два часа. Для предотвращения подобных инцидентов родителям следует держать закрытыми отделения для батареек домашних бытовых приборов, а запасные батарейки хранить вне досягаемости малышей.

Дерматит из-за детского автомобильного сиденья

У малышей могут появляться крупные, зудящие высыпания, в том числе и недавно обнаруженного типа, известного как «дерматит автомобильного сиденья». Высыпания обычно появляются на вспотевших поверхностях тела под воздействием высокой температуры воздуха, когда кожа ребенка контактирует с блестящей, похожей по составу на нейлон тканью автомобильного сиденья. Чаще всего этот вид дерматита наблюдается с конца весны до начала осени, красная сыпь обычно появляется на открытых участках кожи, на внутренней поверхности ножек младенцев, локтях и голове.

Дерматологи все еще не уверены в точной причине этого заболевания, но они подозревают, что раздражение может быть вызвано аллергией на пену, использующуюся в обитых нейлоном автомобильных сиденьях, или реакцией на огнезащитный состав, применяемый производителями для предотвращения возникновения плесени. Появления сыпи можно избежать, размещая промежуточный слой из куска хлопчатобумажной ткани или мягкой простыни, в качестве прокладки между кожей ребенка и нейлоновой поверхностью сиденья.

Синдром жгута из волоса-нити

Родители любят играть в считалочки на крохотных пальчиках рук и ног младенцев. Но если волос или кусок нити неожиданно обернется вокруг нежных пальчиков ребенка, это может нарушить кровообращение на данном участке тела.

Большинство родителей никогда не слышали об этом. Им бывает сложно разглядеть один волосок или тонкое волокно, плотно обмотанное вокруг пальца руки, ноги или пениса ребенка – трех мест, где синдром жгута из волоса-нити случается чаще всего. Родители обращают внимание уже на опухший багровеющий палец руки или ноги младенца, который к тому же безутешно плачет от боли. Если подобное происходит, нужно удалить нить или волос, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей.

Миниатюрные упаковки бытовой химии

В последние годы набирает популярность такая форма продажи бытовой химии, как капсулы с гелем для стирки, прессованные таблетки средств для посудомоечных машин, брикеты отбеливателя для деликатных тканей и т. п. Токсикологи предупреждают, что маленькие дети путают яркие моющие средства, упакованные в виде капсул, таблеток либо особых красочных пакетиков, с разными сладостями и конфетами и проглатывают их. Почти половина случаев отравления детей связана именно с ними.

Не только отравление, но могут возникнуть и проблемы с дыханием, сердцем, ожоги и даже кома. Наиболее распространенные симптомы отравления – рвота, кашель, удушье и сонливость. Максимально подвержены такой опасности дети до 5-ти лет.

Маленькие магниты

Магниты давно несут для детей угрозу удушения. Но появилась и новая проблема, связанная с мощными редкоземельными магнитами, которые представляют особый риск для детей. Такие магниты есть в настольных игрушках для взрослых, например, в фуллеренах и дзен-магнитах (НеоКубах), которые продаются как антистрессовые предметы. Во время игры дети могут случайно проглотить эти крошечные, шарообразные магнитики.

Проглатывание двух или более магнитов опасно тем, что они могут притягиваться друг к другу в кишечнике, вызывая обструкцию, повреждение тканей и даже смерть. Дети в таком случае могут нуждаться в срочной операции по их удалению, без которой спасение их жизни будет попросту невозможным.

Детские горки

Катание с горки выглядит безопасным, когда малыш сидит на коленях у взрослого во время спуска. Но родители, съезжающие вниз с детьми, могут принести больше вреда, чем пользы. На самом деле такой способ катания может повысить шансы ребенка оказаться в приемном отделении травматологии в связи с переломом ноги.

Скатываясь на коленях у родителей, резиновая подошва обуви ребенка может застрять в борте горки или на ее пластиковой поверхности, при этом освободить ногу бывает трудно из-за дополнительного импульса веса взрослого человека. Также существует опасность, что родители могут упасть сверху на маленького ребенка после того, как скатятся вниз.

Рекомендуется, чтобы родители, которые сопровождают детей ясельного возраста при спуске с горки, контролировали положение ног ребенка и не позволяли им вступать в контакт с горкой. Другими словами, ребенок должен полностью прислониться к коленям взрослого. Также рекомендуется, чтобы дети ясельного возраста сами спускались с горки под присмотром и контролем родителей.

Продуктовые тележки

Вредная пища может быть не единственной опасностью, которая существует при походе за продуктами. Продуктовые тележки ежегодно травмируют тысячи детей по всему миру. Как правило, это происходит, когда дети падают с них на твердую поверхность пола или когда корзина переворачивается, в результате чего происходит травмирование головы и шеи или перелом костей.

Проблема заключается в том, что тележки не предназначены для безопасной перевозки детей, они были придуманы для транспортировки продуктов. Несчастные случаи могут произойти, когда дети катаются на внешней стороне тележки или висят на ней или когда пытаются встать в корзине или вылезти из тележки. Если вы хотите покатать ребенка, садите его внутрь и во время движения просите сидеть спокойно.

Телевизоры и мебель

Маленькие дети забираются на комоды, книжные или платяные шкафы в попытке достать игрушку или кнопку телевизора. Тяжелые предметы могут опрокинуться, упасть на ребенка и придавить своим весом, нанося травму или даже приводя к смертельному исходу.

Телевизоры виноваты в половине травм в результате упавшей мебели. И количество таких травм только увеличивается, потому что все больше семей покупают легкие телевизоры с плоским экраном, а старые, тяжелые телевизоры переносят в комнаты без соответствующих подставок или крепежных приспособлений.

Скрытые опасности могут травмировать и даже убить детей. Поэтому предпринимайте предлагаемые в этой статье меры, чтобы ваши дети всегда оставались в безопасности.