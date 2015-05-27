Спинку ровно!

Хотите проверить осанку ребенка? Пусть он встанет спиной к стене так, чтобы пятки, голени, таз и лопатки касались поверхности. А теперь пусть попробует просунуть между стенкой и поясницей кулак. Проходит? Значит осанка неправильная. Впрочем, даже если кулак не проходит, это вовсе не означает, что всё в порядке...

С этой проблемой рано или поздно сталкиваются родители абсолютно всех школьников. У младших причиной чаще всего становятся внезапно выросшая физическая нагрузка и неправильно подобранный портфель. Подростки-девушки сутулятся, стесняясь растущей груди, а юноши с трудом приспосабливаются к стремительно удлиняющемуся телу. Итог один: ребенок в профиль начинает напоминать знак вопроса. Нужно ли исправлять ситуацию или современная медицина уже стала считать ее вариантом нормы?

Нет, ничего не изменилось, и врачи по-прежнему уверены – необходимо делать всё, чтобы дети не сутулились. И по-прежнему это залог здоровья на многие годы вперед.

Мышцы и кости

Очень часто нарушения осанки путают с искривлением позвоночника. Чтобы разобраться в этом раз и навсегда, следует запомнить: все проблемы, связанные с осанкой, поддаются нехирургической коррекции, так как связаны лишь с некорректным перераспределением нагрузки на мышцы, связки и суставы. А вот если деформируются позвонки, это можно исправить только в травматологической операционной, и то лишь в некоторых, не особо запущенных случаях. А вот если деформируются позвонки, это можно исправить только в травматологической операционной, и то лишь в некоторых, не особо запущенных случаях.

Путаницы добавляет терминология. Например, сколиоз – это искривление позвоночного столба вбок. А при сколиотической осанке одно плечо тоже выше другого, но связано это с неправильным распределением нагрузки на мышцы, связки и суставы. Достоверно отличить одно от другого можно лишь по рентгенографии.

Стойкое нарушение осанки может со временем привести к искривлению позвоночника, а вот обратного превращения не произойдет ни при каких условиях.

Кепки и шарфы

Предупредить легче, чем лечить. В отношении проблем с осанкой эта народная медицинская мудрость справедлива как никогда.

Профилактика проводится по нескольким направлениям:

Правильно спим. Человек проводит во сне треть своей жизни, а ребенок – и того больше. От того, как располагаются мышцы и кости во время сна, зависит, успеет ли опорно-двигательный аппарат отдохнуть и расслабиться. Закажите для детской кровати специальный ортопедический матрас и небольшую плоскую подушку

Правильно сидим. Объясните школьнику так называемое правило трех точек опоры: тело должно одновременно касаться пола или подножки (раз), сидения (два) и спинки стула (три).

Правильно ходим. Сформировать должную осанку во время ходьбы помогут два несложных упражнения:

1. Возьмите шляпу с полями или кепку. Надвиньте козырек или поля шляпы на глаза и ходите так. Увидите, что вам придется невольно поднимать голову и взгляд. Эффект от такого упражнения – гордая посадка головы, а значит и осанка.

2. Шарф на шею. А вот старый трюк аристократов. Цель та же – добиться «гордой посадки головы» и справиться с сутулостью. Как только вы забудете о правильной осанке, шарф начнет мешать и заставить вас выше поднять голову, а, значит, и распрямить плечи.

Правильно поднимаем тяжести. Ребенок должен четко усвоить две вещи: вес больше 15 процентов от массы тела – не для него, любую тяжесть нужно поднимать, предварительно присев перед ней, а не наклонившись.

Правильно подбираем физическую нагрузку. В некоторых видах спорта используются стойки, которые существенно отличаются от понятия нормы. Одно из нарушений осанки даже называют «боксерской спиной», когда сглажены все физиологические изгибы. Гимнастика, восточные единоборства, фехтование, наоборот, уделяют большое внимание правильному распределению нагрузки по телу, а, например, плавание развивает хороший мышечный каркас, прочно удерживающий позвоночник в нужном положении.

Правильно подбираем портфель. По современным представлениям ранец или специальный рюкзак идеально подходят для всех возрастных категорий. К счастью, этой же тенденции придерживается и школьная мода. Осталось лишь подобрать этот важный атрибут по всем правилам (кликните на картинку для увеличения):

Маленькие хитрости

Как правильно сидеть:

- В положении сидя плотно обопритесь спиной о спинку стула, старайтесь сохранить естественный поясничный изгиб.

- Сидите прямо, не сгибая туловище и не наклоняя голову вперед.

- Высота сидения не должна превышать длины голени, а его глубина - не более 2/3 длины бедёр.

- Стопы ног при работе сидя должны опираться о пол.

- Предплечья должны находиться в плоскости крышки стола.

- Расстояние от книги (или монитора компьютера) до глаз - 40-50 см.

Как поднимать тяжести:

- Не носите тяжесть в одной руке, распределите ее, чтобы нагрузка была симметричной.

- Не поднимайте груз весом более 10 кг, особенно рывком – разделите его на части или используйте подручные средства.

- Избегайте подъема груза в сочетании с резким поворотом туловища.

- При подъеме груза не наклоняйтесь, а чуть присядьте. Тогда основная нагрузка придется на ноги, а не на спину.

- Груз держите как можно ближе к туловищу.

- Поднимая и перенося тяжести, не стесняйтесь просить о помощи.