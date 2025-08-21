РЕБЁНОК.РУ
Бумажный кошмар: почему учителя смеются над заявлением о «снижении бюрократии в 25 раз»

«Это исторический прорыв!» — такими словами глава Рособрнадзора Анзор Музаев 6 августа охарактеризовал сокращение бюрократической нагрузки на учителей. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он отчитался: число обязательных документов для педагогов уменьшилось в 25 раз. Мишустин, вспомнив свой визит в школу № 29 Подольска, возмущенно назвал прежнюю ситуацию «безобразием»: «Учителя должны работать с детьми, а не с бумагами!

».

Но едва трансляция с заседания правительства завершилась, в учительских чатах и соцсетях начался взрыв возмущения.

«Где это снижение? Мы по-прежнему тонем в отчетах!», «25 раз? Может, чиновники делили не документы, а свое рабочее время?» — такие сообщения тысячами пошли под хештегом #25разнесчитали.

История, начавшаяся как триумф реформы, обернулась скандалом, обнажившим пропасть между кабинетной статистикой и школьной реальностью.

Как считали чиновники

 

В Рособрнадзоре журналистам пояснили методику: еще в июне 2023 года педагоги заполняли до 50 разных форм — от планов уроков до отчетов о патриотическом воспитании. К марту 2025 года, после «массированной оптимизации», осталось:

— 2 документа для воспитателей детсадов;

— 3-4 — для школьных учителей;

— максимум 6 — для преподавателей вузов.

Для контроля создали специальный чат-бот. «Он уже обработал 6 000 обращений педагогов и мгновенно блокирует незаконные запросы», — уверял Музаев на совещании.

Что говорят в учительских

 

Ольга Сергеевна, учитель математики из Перми с 20-летним стажем, показывает толстую папку: «Вот наш «единый аналитический отчет» вместо прежних десяти форм. Раньше я тратила на них час в неделю. Теперь заполняю эту 20-страничную таблицу три вечера.
В ней — детальный разбор ошибок каждого из 32 учеников, прогноз их исправления и «индивидуальные образовательные траектории». И это не считая журналов».

Директор сельской школы под Тверью Алексей Ковалев вздыхает:

«Документы не исчезли — они ушли в «цифру». Теперь мы дублируем данные в четырех системах: электронный журнал «Дневник.ру», платформа «Сферум» для Минпросвещения, федеральная ФИС ОКО и региональный портал «Образование 76». Когда интернет падает — а у нас это часто — заполняем всё на бумаге «для подстраховки». Где экономия времени?»

Неучтенные нагрузки: пять скрытых бюрократических ловушек

За пределами официальных отчетов остались ключевые проблемы, о которых говорят педагоги:

1. Ночные чаты вместо родительских собраний

«Раньше подписи родителей о безопасности детей собирали раз в четверть на собрании, — рассказывает Марина Ткаченко, учитель биологии из Новосибирска. — Теперь требуют скриншоты из WhatsApp-чатов. Вчера в 22:30 пришло сообщение от завуча: «Срочно подтвердите беседу с мамой Петрова! К утру — отчет в департамент». У меня 35 учеников. Это называется «свобода от бумаг»?»

2. Переименованные отчеты

«Раньше был «план воспитательной работы», теперь — «карта социализации личности», — объясняет завуч екатеринбургской гимназии Ирина Долгова. — Суть та же: 15 страниц таблиц, графики динамики, приложения с фотоотчетами «мероприятий по толерантности». И главное — за эту работу не платят. Она идет как «добровольная нагрузка»».

3. Чат-бот как инструмент контроля

Хотя Рособрнадзор представил бота как «защитника учителей», педагоги видят обратный эффект. «Нам приказали регистрировать в нём каждый вопрос от родителей, — пишет анонимный преподаватель из Татарстана. — Если не зафиксировал обращение — это «нарушение регламента». Теперь трачу время не на ответ маме, а на заполнение формы в боте».

4. Объяснительные за «плохие» оценки

«После Всероссийских проверочных работ заставляют писать объяснительные на пяти листах: почему трое учеников получили «тройки», — делится Елена Митрофанова, учитель русского языка из Омска. — Этот документ не входит в «обязательный перечень» Музаева. Но когда завуч говорит: «К завтрашнему утру», отказаться нельзя».

5. Внезапные запросы

Несмотря на запрет дублирования данных, в школы продолжают поступать экстренные требования. Учительница из Уфы показывает письмо из прокуратуры: «Просим предоставить списки детей из неблагополучных семей с указанием успеваемости и соцстатуса родителей. Срок — 3 часа».

«Всё это есть в базе «Моя школа», но чиновникам проще позвонить в школу, чем искать в системе», — поясняет она.

Почему реформа не сработала

 

Эксперты видят три системные ошибки:

Подмена понятий

«Сократили количество видов документов, но не их объем, — объясняет директор Института образования Ирина Абанкина. — Вместо десяти простых форм учителя получили одну сложную, требующую детализации. Это как заменить десять легких пакетов одним тяжелым чемоданом».

Цифровая профанация

«Перевод отчетов в электронный вид без упрощения содержания лишь усугубил проблему, — считает программист Дмитрий Сорокин, разрабатывавший школьные платформы. — Учителя старше 50 лет тратят втрое больше времени на заполнение цифровых форм. А дублирование данных в нескольких системах — это архитектурная ошибка».

Региональный произвол

«Федеральные нормы остаются на бумаге, — заявляет председатель профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. — По закону ставка — 18 часов в неделю. Но в регионах 70% педагогов работают на 1.5 ставки (27 часов) при классах по 35 человек. Бюрократия в таких условиях просто меняет форму».

Что дальше?

Рособрнадзор пообещал «проанализировать ситуацию» к концу учебного года. Но учителя требуют немедленных мер:

— Законодательный запрет на дублирование данных в бумажном и электронном виде;

— Штрафы для ведомств, требующих информацию, доступную в госбазах;

— Отмену «добровольно-принудительных» отчетов, не входящих в трудовой договор.

Пока же в школьных чатах гуляет новый приказ: «К 20 августа подготовьте сравнительный анализ ЕГЭ-2024 и ЕГЭ-2025 по каждому ученику в виде презентации PowerPoint». Ирония в том, что этого документа нет в списке Музаева. Но, как пишет учительница из Воронежа: «Если откажешься — к сентябрю получишь выговор «за срыв цифровизации»».

«Система десятилетиями воспринимала учителя как бесплатный ресурс, — резюмирует экономист Татьяна Михайлова. — Пока не изменится этот подход, никакие реформы бюрократию не сократят. Чиновникам нужны цифры для отчетов. А дети… Дети могут и подождать».

На этом фоне заявление о «снижении нагрузки в 25 раз» звучит горькой шуткой. Как заметил директор подмосковной школы:

«Если чиновник говорит, что бумаг стало меньше, проверьте, не забрал ли он все наши отчеты себе домой».
