Собрать по списку продукты для котлет из репы. Лучше использовать свежую и сочную репку, чтобы котлеты получились нежными и сочными.

С репки снять кожицу, натереть остальное на терке.

Луковицу освободить от шелухи. Натереть ее на терке с мелкой ячейкой.

Репу поместить в кастрюлю, поставить на огонь. Влить немного воды в кастрюлю, чтобы овощная стружка не прилипла ко дну посуды. Потушить репу в течение 10 минут.

Отправить в кастрюлю лук. Перемешать массу и потушить еще пару минут.

Добавить специи, манку и яйцо в горячую овощную массу.

Быстро перемешать содержимое кастрюли, чтобы манка с яйцом не заварились комочками и тесто получилось однородным по консистенции.

В блюдце насыпать еще манки, обвалять в ней заготовки котлет.

На сковороде обжарить котлеты до румяности с одной стороны.

Перевернуть лопаткой котлеты, дать им зарумяниться, накрыть сковороду крышкой и потомить их на среднем огне еще несколько минут.

Подать котлеты из репы со сметаной или иным сливочным соусом.

Приятного аппетита!

