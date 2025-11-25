Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для котлет из репы. Лучше использовать свежую и сочную репку, чтобы котлеты получились нежными и сочными.
С репки снять кожицу, натереть остальное на терке.
Луковицу освободить от шелухи. Натереть ее на терке с мелкой ячейкой.
Репу поместить в кастрюлю, поставить на огонь. Влить немного воды в кастрюлю, чтобы овощная стружка не прилипла ко дну посуды. Потушить репу в течение 10 минут.
Отправить в кастрюлю лук. Перемешать массу и потушить еще пару минут.
Добавить специи, манку и яйцо в горячую овощную массу.
Быстро перемешать содержимое кастрюли, чтобы манка с яйцом не заварились комочками и тесто получилось однородным по консистенции.
В блюдце насыпать еще манки, обвалять в ней заготовки котлет.
На сковороде обжарить котлеты до румяности с одной стороны.
Перевернуть лопаткой котлеты, дать им зарумяниться, накрыть сковороду крышкой и потомить их на среднем огне еще несколько минут.
Подать котлеты из репы со сметаной или иным сливочным соусом.
