Котлеты из репы

Оригинальное вегетарианское блюдо, которое можно подать к столу как самостоятельное блюдо либо как гарнир с кусочком отварной курицы или мяса. Овощные котлеты получаются с приятной остринкой.

Ингредиенты

Репа – 250 г

Луковица – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Манка – 50 г +для обсыпки

Соль – 1 г

Перец – 1 г

Масло растительное – 1 ст.

л.

  • 123 кКал
  • 0 ч. 25 мин.
  • Б: 4.64
  • Ж: 4.07
  • У: 16.8

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для котлет из репы. Лучше использовать свежую и сочную репку, чтобы котлеты получились нежными и сочными.

 

С репки снять кожицу, натереть остальное на терке.

 

Луковицу освободить от шелухи. Натереть ее на терке с мелкой ячейкой.

 

Репу поместить в кастрюлю, поставить на огонь. Влить немного воды в кастрюлю, чтобы овощная стружка не прилипла ко дну посуды. Потушить репу в течение 10 минут.

 

Отправить в кастрюлю лук. Перемешать массу и потушить еще пару минут.

 

Добавить специи, манку и яйцо в горячую овощную массу.

 

Быстро перемешать содержимое кастрюли, чтобы манка с яйцом не заварились комочками и тесто получилось однородным по консистенции.

 

В блюдце насыпать еще манки, обвалять в ней заготовки котлет.

 

На сковороде обжарить котлеты до румяности с одной стороны.

 

Перевернуть лопаткой котлеты, дать им зарумяниться, накрыть сковороду крышкой и потомить их на среднем огне еще несколько минут.

 

Подать котлеты из репы со сметаной или иным сливочным соусом.

Приятного аппетита!

 

