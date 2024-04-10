Как реагировать, если учитель жалуется на вашего ребенка? Отвечает психолог

Какой вывод из этого сделают дети? Что не делать домашние задания и прогуливать школу — плохо? Он это знает. Но теперь он еще будет уверен, что вы по другую сторону баррикад и не желаете его понимать. В конце концов, на все есть своя причина — и на двойки, и на плохое поведение.