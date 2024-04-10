Как реагировать, если учитель жалуется на вашего ребенка? Отвечает психолог

«Когда мой сын учился в седьмом классе, меня вызвали к директору, чтобы рассказать, какой ужасный у меня ребенок: двойка по математике, разговоры на уроке... Но независимое тестирование и разговор с сыном показали, что жалобы сильно преувеличены», – рассказывает журналист и мама Елена Бабичева.
Как правильно реагировать в такой ситуации, объясняет практикующий психолог Лариса Суркова.
Помните, что ваш ребенок — не преступник
Школьная жизнь — это всегда масса проблем: то двойку получил, то не сделал домашку, то опоздал на урок. Школе, конечно, хочется идеальных учеников, но большинство далеки от этого. Удивляться, что ругают вашего ребенка, а не злиться на него, — это нормальная реакция.
Самое естественное — быть на стороне собственных детей. Просто потому что вы, родители, — его защита и тылы.
Конечно, и плохие оценки, и опоздания — плохо, но не настолько же, чтобы всем миром ополчиться против ребенка. И кто, как не мама, примирительно может сказать учительнице: «Я уверена, он исправится».
Искать оправдания перед учителем и объяснения плохому поведению — это тоже естественно. Даже преступникам положены адвокаты. А ваш ребенок – не преступник. Он просто неидеальный ученик, который не вписался в школьные правила.
Иногда учителя выговаривают мамам и папам, а те, словно провинившиеся школьники, покорно кивают головами: «Да-да, у меня ужасный ребенок, вы правы». Дома весь негатив они выльют на ребенка.
Какой вывод из этого сделают дети? Что не делать домашние задания и прогуливать школу — плохо? Он это знает. Но теперь он еще будет уверен, что вы по другую сторону баррикад и не желаете его понимать. В конце концов, на все есть своя причина — и на двойки, и на плохое поведение.
Учитель может ошибаться
Как правило, родители безоговорочно верят учителям. Разве педагог может ошибаться или — тем более — говорить неправду? Может.
Учитель — обычный человек, которому свойственны, как и всем нам, заблуждения, стереотипы и плохое настроение. Самое неправильное, что могут сделать родители, это, не разобравшись, подхватить гневные замечания учителя и вместе с ним отчитывать ребенка.
Если ребенок твердит, что он не виноват, почему вы ему доверяете меньше?
Со старшеклассником «на ковер» к учителю имеет смысл идти вместе, как раз для того, чтобы дать возможность ребенку выдвинуть свои контраргументы. Только обязательно дайте ему право голоса, чтобы он не превратился на этой встрече в бессловесного мальчика для битья.
А вот с младшим школьником его проблемы лучше обсудить дома и в школу идти уже без него. В этом возрасте ни к чему посвящать детей в ваши возможные разногласия с учителем.
Не бросайте обвинения в ответ
Некоторые родители полагают, что «лучшая защита — нападение», и при первых же претензиях к ребенку начинают в ответ обвинять учителя: «Двойка за контрольную? Так вы плохо объяснили материал. Вертится на уроке? У вас скучная программа».
Даже если учитель не прав, ваша агрессия — не лучший фон для конструктивного диалога. Так вы настроите учителя против себя, а рикошетом — и против ребенка.
Сохраняйте в беседе спокойствие. Если вы в себе не уверены, то лучше отправить на беседу к учителю более сдержанного члена семьи — папу или бабушку.
Проявите заинтересованность
Не исключено, что «страшные» с точки зрения учителя прегрешения ребенка вам покажутся ерундой. И двойка по математике у вашего гуманитария вас, в отличие от педагога, нисколько не беспокоит.
Не спешите заявлять об этом учителю. Что вам важнее: высказать пренебрежение к школьным правилам или все же конструктивно решить проблему? Даже если в будущем вашему школьнику не понадобится математика, можно же что-то сделать, чтобы двойку превратить хотя бы в тройку.
Проявите заинтересованность. Возможно, вашему ребенку нужно больше времени на уроке, чтобы написать контрольную. Или чтобы понять материал, он должен выслушать его не один раз, а три.
Не бойтесь спрашивать, что готов сделать учитель, ведь ребенок для того и ходит в школу, чтобы его научили. Родители могут лишь контролировать дома этот процесс, но не подменять собой уроки и преподавателя.
Не позволяйте навешивать на ребенка ярлык «двоечника» или «отстающего». Ведь цель вашего разговора с учителем — не наказать ребенка, а помочь ему.
Попросите совета
Лучший способ наладить нормальный контакт с учителем — попросить у него совета. Ведь это его профессия — учить, и ничего страшного, если немножко поучат и вас.
Во-первых, таким образом вы отдаете дань его профессионализму, показываете, что уважаете и прислушиваетесь к его мнению. А во-вторых, велика вероятность, что вы получите действительно дельный совет по воспитанию, поскольку вы находитесь внутри проблемы и можете не замечать вещи, которые со стороны выглядят очевидными.
Фото на обложке: Freepik
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