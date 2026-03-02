РЕБЁНОК.РУ
Любимые зимние игры родом из СССР

Как известно, ребенок – «существо играющее». Советские дети были играющими вдвойне – и летом и зимой, невзирая ни на какие погодные условия.
зима
Источник: Unsplash

Сегодня интернет полон советов, как родителям организовать для своих детей игры на свежем воздухе, как увлечь их этим и наконец-то оторвать от гаджетов.

Родителей времен СССР такие инструкции, вероятно, сильно бы удивили.

Их главной задачей – особенно в каникулы – было как минимум загнать ребенка домой, чтобы накормить горячей пищей. Как максимум – заставить просушить на радиаторе варежки, носки и рейтузы. На этом родительское попечение заканчивалось. Дети сами превосходно справлялись с организацией досуга, и это при том, что «игровые средства» были самыми скромными. Далеко не каждый, например, мог похвастаться хотя бы довольно примитивными санками производства советской легкой промышленности.

«А вокруг белым бело и снега намело. Лишь у меня за пазухой все равно тепло»

Светлана Голицына составила топ-5 самых популярных зимних забав времен СССР по собственным воспоминаниям, а также по воспоминаниям наших старших родственников.

«Царь горы»

Абсолютный хит многих поколений советских школьников. Несмотря на то, что игра эта очень азартна, в ней были свои неписаные правила, благодаря которым обычно до случаев травматизма не доходило. Например, ни в коем случае нельзя было отталкивать соперников ногами.

Правила: в качестве «горы» годилась любая возвышенность – хоть холмик в сквере, хоть большой сугроб.

В самом начале все дружно лезли на горку, а кому удавалось первым занять вершину, тот кричал: «Я – царь горы!» Остальные игроки шли на штурм, пытаясь сбросить «царя», и самый ловкий из претендентов занимал это место. Особенно интересно было разбиваться на команды защитников и атакующих и стараться выполнить свой квест в заранее обговоренное время.

«Снежная крепость»

Похожа на предыдущую игру – с той лишь разницей, что еще и служила доказательством того, насколько неленивы были советские дети. Из снега они формировали блоки или снежные шары, из которых складывали крепость. Другой вариант: огромный сугроб, в котором прорывались причудливые ходы. Самая креативная «крепость» создавалась из больших картонных коробок, подобранных у ближайшего магазина. Их засыпали снегом и заливали водой – получались настоящие лабиринты и катакомбы!

Такую крепость на протяжении зимы все время расширяли и достраивали. Правила зависели лишь от фантазии «снежных воинов». Можно было просто захватывать крепость, а можно было усложнить задание: например, отыскать в лабиринте вражеский флаг. Можно было разыгрывать сценарии «партизаны и фрицы» или «белые и Чапай». Словом, захватывающий простор для фантазии и демонстрации собственной удали и смекалки.

«Снежки»

Вариантов этой увлекательной забавы тоже было множество. Причем не только в каждом регионе или городе, но даже в каждом дворе. Один из самых азартных вариантов – «Салки со снежками».

Правила: На снегу чертили большой квадрат – площадку для игры. За ее пределы забегать было нельзя. Заранее заготавливались снежки для водящих. Двое ведущих стояли вне площадки, а игроки бегали внутри нее. Задачей ведущих было «осалить» игрока снежком. Если игрока осаливали, он выходил из игры. Тур заканчивался, когда внутри площадки оставалось только два человека. Они и становились водящими в новой игре.

Снеговики и снежные бабы

Технология лепки снежной бабы или снеговика не меняется веками. А вот особый интерес во времена повального дефицита представляло не только создать самого большого или самого оригинального «снежного человека», но и креативно украсить его тем, что удавалось раздобыть.

В этой забаве правил не существовало: детвора применяла все, что попадалось под руку. Снеговик мог быть украшен старым шарфом, дырявым ведерком вместо шляпы, елочными игрушками (из разряда «каких не жалко»). Вместо глаз использовали сучки, угольки, или пуговицы из маминой шкатулки для рукоделия. Вместо носа – морковка, реже – клубень картофеля или сосновая шишка. Некоторые дети жертвовали даже любимыми акварельными красками, и тогда снеговик расцвечивался всеми цветами радуги.

Игры с санками

Все же в каждом дворе обычно находилось достаточное количество владельцев санок, и с помощью этого нехитрого «перевозочного средства» изобреталось немало командных игр, например, «По местам».

Правила: санки ставили в круг. Их должно было быть на одну штуку меньше, чем игроков. Дети начинали бегать вокруг санок и дурачиться, но по команде ведущего «По местам!» они должны были быстро занять одни из санок. Кто зазевался – сам становился «водой».

Это, конечно, далеко не полный перечень популярных зимних игр эпохи СССР. Были еще и крестики-нолики на снегу, и игра в «Следы на снегу», и «Льдинка» (отдаленно напоминающая керлинг), и хоровод «Заморожу», и многое-многое другое. Но каким бы разнообразием ни отличались эти развлечения, объединяло их одно: играть нужно было честно и соблюдать правила. Конечно, можно было, например, заступать за черту или швыряться в товарищей льдинками вместо снежков. Но потом такого ребенка в игру уже не принимали. И это-то, кажется, одно из главных отличий зимних игр времен СССР.

