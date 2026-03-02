Любимые зимние игры родом из СССР

Их главной задачей – особенно в каникулы – было как минимум загнать ребенка домой, чтобы накормить горячей пищей. Как максимум – заставить просушить на радиаторе варежки, носки и рейтузы. На этом родительское попечение заканчивалось. Дети сами превосходно справлялись с организацией досуга, и это при том, что «игровые средства» были самыми скромными. Далеко не каждый, например, мог похвастаться хотя бы довольно примитивными санками производства советской легкой промышленности.