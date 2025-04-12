Подготовка к ОГЭ по физике в 2025 году: простые шаги к высоким баллам

Экзамены требуют не только знаний, но и умения решать задачи быстро и правильно. Подготовка к ОГЭ по физике 2025 году станет проще, если использовать проверенные стратегии и эффективные ресурсы. Разберем шаги, которые помогут набрать высокие баллы и избежать распространенных ошибок.

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Новости СМИ2 Задания ОГЭ по физике различаются по формату и уровню сложности. источник: https://ru.freepik.com/

Экзамены — неотъемлемая часть жизни: они сопровождают нас от школьной скамьи до профессиональной карьеры. Подготовка к ОГЭ по физике в 2025 году требует не только знаний, но и понимания структуры экзамена, умения избегать типичных ошибок и грамотного распределения времени. В нашем материале мы разобрали, какие изменения ждут в бланках этого года, дали советы, как не допускать досадных промахов, и поговорили с репетитором по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по физике Анной Рыжовой о самых эффективных способах подготовки. Этот экзамен — важный шаг на пути к будущему, и чем лучше вы готовы, тем увереннее его пройдете. Читайте статью, чтобы сделать процесс подготовки простым и результативным.

Полезная информация об ОГЭ по физике в 2025 году

В 2025 году экзамен по физике стал понятнее и доступнее, что значительно снижает уровень стресса. Но самый эффективный способ избавиться от негативных переживаний для любого ученика — это уменьшение количества экзаменов. И учащиеся Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области получили такую возможность. В качестве эксперимента они будут сдавать во время ОГЭ не четыре экзамена — два обязательных и два по желанию, а всего два — математику и русский язык. Соответствующий указ 1 апреля 2025 года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Новые правила распространяется на тех ребят, кто собирается продолжать свое обучение по программе среднего профессионального образования в техникумах и колледжах и пока только тех, кто проживает на территории этих трех регионов. Те же учащиеся, что переходят в 10-й класс и живут в других местах, по-прежнему будут сдавать четыре экзамена. Новые правила распространяется на тех ребят, кто собирается продолжать свое обучение по программе среднего профессионального образования в техникумах и колледжах и пока только тех, кто проживает на территории этих трех регионов. Те же учащиеся, что переходят в 10-й класс и живут в других местах, по-прежнему будут сдавать четыре экзамена.

Изучение физики — прекрасная возможность сделать в будущем хорошую карьеру. Рассмотрим подробнее основные характеристики ОГЭ по физике в 2025 году. Организаторы оставили прежнюю продолжительность — 180 минут, что дает отличную возможность не только спокойно решить все задания, но и тщательно проверить ответы. Вы сможете уделить больше времени сложным задачам, не торопиться с расчетами и избежать типичных ошибок из-за невнимательности. Такой подход делает подготовку еще более важной: если заранее отработать стратегию выполнения работы, можно эффективно использовать отведенное время. Разберем, какие изменения произошли и как они помогут вам получить высокий балл.

Даты экзамена Досрочный период — 6 мая Основной период — 16 июня Форма экзамена Письменная Минимальный балл для сдачи 11 Максимальное количество баллов 39 Продолжительность 3 часа (180 минут) Количество заданий 22

Структура ОГЭ по физике

Экзаменационная работа ОГЭ по физике в 2025 году включает 22 задания разного формата: от простых кратких ответов до развернутых решений. Важно понимать структуру теста, чтобы эффективно распределить время и избежать ошибок. Ниже подробно разобраны типы заданий и требования к их выполнению.

16 заданий с кратким ответом (записываются в бланке № 1):

3 задания требуют ответа в виде одной цифры;

6 заданий — в виде числа (целого или конечной десятичной дроби);

7 заданий — в виде набора цифр (соответствие или множественный выбор).

6 заданий с развернутым ответом (записываются в бланке № 2):

в заданиях № 3, 5 и 15 нужно выбрать один из четырех вариантов ответа и записать его в виде цифры;

задания № 1, 2, 12 и 13 проверяют умение устанавливать соответствия между явлениями и процессами;

в заданиях № 14 и 16 требуется выбрать два правильных утверждения из пяти предложенных;

задание № 4 предполагает заполнение пропусков в тексте словами из предложенного списка;

в заданиях № 17—22 необходимо не просто дать ответ, но и обосновать его с опорой на законы физики.

Особое внимание стоит уделить заданию № 17, которое включает лабораторный эксперимент и требует практических навыков.

Как оцениваются задания ОГЭ по физике

Задания ОГЭ по физике в 2025 году различаются по формату и уровню сложности, поэтому за них начисляется разное количество баллов. Чем сложнее задание, тем больше их можно получить, особенно если требуется развернутый ответ с объяснением и расчетами. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы понять систему оценивания и эффективно распределить время на экзамене.

№ задания Максимальный балл № 1, 4, 11—14, 16, 18—22 2 № 2, 3, 5—10, 15 1 № 17 3

Чтобы получить «5», ученику необходимо набрать от 35 до 39 баллов. Для «4» нужно получить от 23 до 34 баллов. Оценка «3» ставится от 11 до 22 баллов.

Основные разделы и темы экзамена по физике

Экзамен охватывает ключевые разделы школьного курса физики, каждый из которых представлен определенным количеством заданий.

Механические явления (8—12 заданий) — движение тел, законы Ньютона, силы, работа и энергия.

законы Ньютона, силы, работа и энергия. Тепловые явления (5—9 заданий) — температура, агрегатные состояния, законы термодинамики и теплопередача.

Электромагнитные явления (8—12 заданий) — электрический ток, магнетизм, электромагнитные волны и их свойства.

Квантовые явления (1—2 задания) — фотоэффект, строение атома и основы ядерной физики.

Начинайте готовиться к ОГЭ по физике заранее. источник: Freepik

Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по физике в 9-м классе

Подготовка к ОГЭ по физике требует времени и системного подхода, ведь важно не только выучить теорию, но и научиться применять ее на практике. Чем раньше начать разбирать ключевые темы и решать задания, тем выше шансы на успешную сдачу экзамена. Когда же лучше всего приступать к подготовке, чтобы избежать спешки и стресса? Наш эксперт, репетитор Анна Рыжова, дала полезные рекомендации, которые помогут эффективно усвоить материал и достичь высоких результатов:

— К ОГЭ можно подготовиться за 9-й класс с нуля, то есть за 8—9 месяцев. Но нужно учитывать, что за этот учебный год предстоит освоить три года школьной физики: 7-й, 8-й и 9-й классы. Подготовка потребует серьезной работы, но даже с нуля можно выйти на твердую «пятерку» — в моей практике это обычное дело. Я рекомендую начинать разбирать темы уже в 8-м классе, тогда в 9-м подготовка пройдет гораздо легче.

Как подготовиться к ОГЭ по физике с нуля: пошаговый план

Начинать подготовку к ОГЭ по физике с нуля кажется сложной задачей, но при правильном подходе ее можно успешно освоить. Важно не только выучить теорию, но и регулярно практиковаться, разбирая задания разных типов. Следуя четкому плану, можно постепенно восполнить пробелы в знаниях и уверенно подойти к экзамену. Разберем основные шаги, которые помогут добиться достойных баллов.

1. Оцените текущий уровень знаний

Пройдите пробный тест или разберите несколько экзаменационных заданий, чтобы понять, какие темы даются легко, а какие требуют дополнительного изучения. Это поможет определить слабые места и правильно спланировать подготовку.

2. Составьте план подготовки по темам

Разбейте материал на разделы и распределите их по неделям, оставив время на повторение. Такой подход поможет избежать хаотичного обучения.

3. Изучите теорию по физике

Начинайте с основ, используя учебники, конспекты и видеоматериалы. Важно не просто запоминать формулы, но и понимать принципы, лежащие в основе физических явлений.

4. Решайте задания по каждому разделу

После изучения теории закрепите знания практикой. Регулярное решение тестов и задач в формате ОГЭ поможет освоить структуру экзамена и научиться быстро находить правильные ответы.

Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по физике

Успешная сдача ОГЭ по физике требует регулярной практики и решения типовых заданий. Для этого можно использовать онлайн-ресурсы и печатные сборники. Мы собрали четыре надежных и удобных инструмента, которые помогут вам подготовиться.

Онлайн-платформы с заданиями

Сайты с тестами и вариантами ОГЭ помогут отработать навык решения задач в экзаменационном формате. Они позволяют отслеживать прогресс и разбирать ошибки.

Сайт ФИПИ : здесь вы найдете структуру экзамена, спецификации и кодификаторы, где указан список тем предстоящего ОГЭ, в также методические рекомендации и примеры заданий с критериями оценивания.

: здесь вы найдете структуру экзамена, спецификации и кодификаторы, где указан список тем предстоящего ОГЭ, в также методические рекомендации и примеры заданий с критериями оценивания. В «Открытом банке заданий ОГЭ» собраны актуальные задания по физике, но без ответов, так что их придется искать самостоятельно.

собраны актуальные задания по физике, но без ответов, так что их придется искать самостоятельно. «Решу ОГЭ» : популярный среди школьников портал с тренировочными заданиями по разным предметам, включая физику. Решая пробные задачи, вы сможете узнать, какое количество баллов набрали по результатам.

: популярный среди школьников портал с тренировочными заданиями по разным предметам, включая физику. Решая пробные задачи, вы сможете узнать, какое количество баллов набрали по результатам. На сервисе Яндекс Репетитор собраны тренировочные задания по физике, которые соответствуют формату ОГЭ. Платформа также позволяет отслеживать прогресс и получать подсказки.

собраны тренировочные задания по физике, которые соответствуют формату ОГЭ. Платформа также позволяет отслеживать прогресс и получать подсказки. Neznaika.Info предлагает множество вариантов заданий с подробными решениями и объяснениями, что помогает лучше понять материал.

Онлайн-курсы

Структурированные занятия с видеолекциями и практическими заданиями помогут освоить теорию и научиться применять ее на практике. Курсы часто включают разбор типовых ошибок и стратегии успешной сдачи экзамена.

1. Foxford. Онлайн-школа предлагает курсы для подготовки к ОГЭ по физике с опытными преподавателями. Программа включает видеоуроки, тесты и домашние задания.

Преимущества:

индивидуальный подход и гибкий график;

доступ к записям уроков для повторения;

регулярные пробные тесты для отслеживания прогресса.

2. SkySmart. Курсы по физике с упором на практику и решение задач. Занятия проходят в интерактивном формате с использованием виртуальной доски.

Преимущества:

удобный интерфейс и интерактивные материалы;

возможность выбора преподавателя;

поддержка куратора для контроля успеваемости.

3. «Тетрика». Онлайн-платформа с индивидуальными занятиями по физике. Программа адаптируется под уровень ученика.

Преимущества:

персональный план подготовки;

удобное расписание и возможность переноса занятий;

подробный разбор сложных тем.

4. «Учи.Дома». Курсы по физике для школьников, которые включают теорию, практику и подготовку к экзаменам.

Преимущества: Преимущества:

интерактивные задания и игровые элементы;

регулярные отчеты для родителей о прогрессе;

доступная цена и акции.

5. «ИнтернетУрок». Платформа с видеоуроками, конспектами и тестами для самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике.

Преимущества:

большая база бесплатных материалов;

возможность учиться в своем темпе;

поддержка учителей через онлайн-чат.

6. Examer. Онлайн-тренажер для подготовки к ОГЭ по физике с автоматической проверкой заданий.

Преимущества:

адаптивная программа, которая подстраивается под уровень ученика;

удобная статистика прогресса;

доступ к материалам 24/7.

7. Coursera (курсы от российских вузов). Некоторые российские университеты предлагают курсы по физике, которые могут помочь в подготовке к ОГЭ.

Преимущества:

высокое качество материалов от преподавателей вузов;

бесплатный доступ к части контента;

сертификат по окончании курса.

Используйте задания из открытого банка ФИПИ и официальных сборников. источник: Freepik

Учебники и сборники с заданиями

Анна Рыжова, эксперт по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по физике, дала рекомендации по работе с учебниками и сборниками:

— Если готовитесь самостоятельно, обязательно изучите документы ОГЭ — кодификатор, спецификацию и демоверсию.

Кодификатор — список всех тем, которые должен знать выпускник, и формулы, которые он должен уметь применять.

Спецификация — описание структуры экзамена, системы оценивания и перечня оборудования для лабораторных работ.

Демоверсия — полный вариант экзамена.

— Рекомендую использовать задания из открытого банка ФИПИ и официальных сборников, у нас это сборники Е. Камзеевой. Подготовку лучше строить последовательно: разбирать темы по порядку, а не просто решать варианты вразнобой, — добавила эксперт.

Занятия с репетитором

Индивидуальные уроки позволяют глубже разобраться в сложных темах, получить ответы на вопросы и скорректировать подготовку с учетом ваших пробелов. Репетитор поможет выстроить эффективный план обучения и повысить уверенность перед экзаменом.

Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл

Даже сильные ученики теряют баллы на ОГЭ по физике из-за невнимательности и типичных ошибок. Анна Рыжова дала несколько полезных советов, как этого избежать и набрать максимум.

1. Внимательно читать условие задачи.

Это кажется очевидным, но большинство ошибок связаны именно с невнимательным прочтением.

2. Не рассчитывать все в уме.

Частая ошибка — не делать рисунки, не записывать формулы и расчеты. Особенно часто путаются при преобразовании формул, если делают это в уме. Записывайте все шаги подробно, это значительно снижает вероятность ошибки.

3. Научиться правильно оформлять задачи второй части.

Даже если ученик решает задачи без ошибок, это не гарантирует высший балл. Важно правильное оформление: все используемые формулы должны соответствовать кодификатору, а если их там нет — их нужно вывести. Общие правила грамотного оформления задач с уроков физики также пригодятся.

4. Правильно заполнить бланк на самом экзамене.

Желательно заранее разобраться, как правильно заполнять бланк, чтобы на экзамене не терять время и не волноваться из-за возможных ошибок в оформлении.

Советы эксперта

Анна Рыжова уже восемь лет готовит учеников по физике и знает секрет высоких баллов. Мы попросили ее поделиться еще несколькими советами, которые помогут добиться успеха.

— По своему опыту замечаю, что чаще всего ребята ошибаются в кинематике, особенно в графиках. Также трудности вызывают электричество и магнетизм. Рекомендую начинать разбирать эти темы уже в 8-м классе, чтобы в 9-м подготовка к ОГЭ была легче. Интересно, что оптику школьники боятся больше, но на самом деле она довольно проста.

Эксперт рекомендует к сложным задачам готовиться заранее:

— В идеале на экзамене не должно быть ничего нового — все задания типовые. На сайте «Решу ОГЭ» или в банке ФИПИ можно взять прототипы конкретных задач и прорешать 50 вариантов по каждой. Это поможет обрести полную уверенность за вторую часть на экзамене.

Кроме того, Анна Рыжова обращает внимание на важность отдыха:

— За 7 дней до экзамена можно немного выдохнуть — основная работа уже сделана. Последнюю неделю стоит посвятить повторению в спокойном режиме. Я не рекомендую сидеть по 5—8 часов на вебинарах. Лучше пробежаться по кодификатору, повторить темы одну за другой и прорешать как можно больше пробников, но без перегрузки. На экзамене нужен свежий ум, а не вымотанное состояние.

Главное о подготовке к ОГЭ по физике

Для многих девятиклассников ОГЭ по физике — важный шаг в учебе и будущей карьере. Мы собрали ключевые моменты статьи, чтобы помочь вам освежить знания и помнить о главных правилах, которые приведут к оценке «отлично».

1. Экзамен упростили: теперь 22 задания вместо 25, а максимальный балл снижен с 45 до 39. При этом время на выполнение осталось прежним — 3 часа.

2. ОГЭ включает задания разного типа и сложности, а их оценивание зависит от количества верных ответов и развернутости решений.

3. В билете встречаются задания по механике, тепловым, электромагнитным и квантовым явлениям, поэтому важно охватить все ключевые разделы.

4. Начинать стоит с оценки знаний, составления плана, изучения теории и регулярного решения заданий. Подготовка должна быть системной и последовательной.

5. В подготовке помогут онлайн-платформы, курсы, учебники и репетитор. А чтобы избежать ошибок, важно внимательно читать условия задач и проверять расчеты.

Список источников:

1. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.11.2024 № 788/2090 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году».

2. Демоверсии, спецификации и кодификаторы. ФИПИ.