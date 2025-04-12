Подготовка к ОГЭ по физике в 2025 году: простые шаги к высоким баллам

Экзамены — неотъемлемая часть жизни: они сопровождают нас от школьной скамьи до профессиональной карьеры. Подготовка к ОГЭ по физике в 2025 году требует не только знаний, но и понимания структуры экзамена, умения избегать типичных ошибок и грамотного распределения времени. В нашем материале мы разобрали, какие изменения ждут в бланках этого года, дали советы, как не допускать досадных промахов, и поговорили с репетитором по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по физике Анной Рыжовой о самых эффективных способах подготовки. Этот экзамен — важный шаг на пути к будущему, и чем лучше вы готовы, тем увереннее его пройдете. Читайте статью, чтобы сделать процесс подготовки простым и результативным.
Полезная информация об ОГЭ по физике в 2025 году
В 2025 году экзамен по физике стал понятнее и доступнее, что значительно снижает уровень стресса. Но самый эффективный способ избавиться от негативных переживаний для любого ученика — это уменьшение количества экзаменов. И учащиеся Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области получили такую возможность. В качестве эксперимента они будут сдавать во время ОГЭ не четыре экзамена — два обязательных и два по желанию, а всего два — математику и русский язык. Соответствующий указ 1 апреля 2025 года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Изучение физики — прекрасная возможность сделать в будущем хорошую карьеру. Рассмотрим подробнее основные характеристики ОГЭ по физике в 2025 году. Организаторы оставили прежнюю продолжительность — 180 минут, что дает отличную возможность не только спокойно решить все задания, но и тщательно проверить ответы. Вы сможете уделить больше времени сложным задачам, не торопиться с расчетами и избежать типичных ошибок из-за невнимательности. Такой подход делает подготовку еще более важной: если заранее отработать стратегию выполнения работы, можно эффективно использовать отведенное время. Разберем, какие изменения произошли и как они помогут вам получить высокий балл.
|Даты экзамена
|Досрочный период — 6 мая
|Основной период — 16 июня
|Форма экзамена
|Письменная
|Минимальный балл для сдачи
|11
|Максимальное количество баллов
|39
|Продолжительность
|3 часа (180 минут)
|Количество заданий
|22
Структура ОГЭ по физике
Экзаменационная работа ОГЭ по физике в 2025 году включает 22 задания разного формата: от простых кратких ответов до развернутых решений. Важно понимать структуру теста, чтобы эффективно распределить время и избежать ошибок. Ниже подробно разобраны типы заданий и требования к их выполнению.
16 заданий с кратким ответом (записываются в бланке № 1):
- 3 задания требуют ответа в виде одной цифры;
- 6 заданий — в виде числа (целого или конечной десятичной дроби);
- 7 заданий — в виде набора цифр (соответствие или множественный выбор).
6 заданий с развернутым ответом (записываются в бланке № 2):
- в заданиях № 3, 5 и 15 нужно выбрать один из четырех вариантов ответа и записать его в виде цифры;
- задания № 1, 2, 12 и 13 проверяют умение устанавливать соответствия между явлениями и процессами;
- в заданиях № 14 и 16 требуется выбрать два правильных утверждения из пяти предложенных;
- задание № 4 предполагает заполнение пропусков в тексте словами из предложенного списка;
- в заданиях № 17—22 необходимо не просто дать ответ, но и обосновать его с опорой на законы физики.
Особое внимание стоит уделить заданию № 17, которое включает лабораторный эксперимент и требует практических навыков.
Как оцениваются задания ОГЭ по физике
Задания ОГЭ по физике в 2025 году различаются по формату и уровню сложности, поэтому за них начисляется разное количество баллов. Чем сложнее задание, тем больше их можно получить, особенно если требуется развернутый ответ с объяснением и расчетами. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы понять систему оценивания и эффективно распределить время на экзамене.
|№ задания
|Максимальный балл
|№ 1, 4, 11—14, 16, 18—22
|2
|№ 2, 3, 5—10, 15
|1
|№ 17
|3
Чтобы получить «5», ученику необходимо набрать от 35 до 39 баллов. Для «4» нужно получить от 23 до 34 баллов. Оценка «3» ставится от 11 до 22 баллов.
Основные разделы и темы экзамена по физике
Экзамен охватывает ключевые разделы школьного курса физики, каждый из которых представлен определенным количеством заданий.
- Механические явления (8—12 заданий) — движение тел, законы Ньютона, силы, работа и энергия.
- Тепловые явления (5—9 заданий) — температура, агрегатные состояния, законы термодинамики и теплопередача.
- Электромагнитные явления (8—12 заданий) — электрический ток, магнетизм, электромагнитные волны и их свойства.
- Квантовые явления (1—2 задания) — фотоэффект, строение атома и основы ядерной физики.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по физике в 9-м классе
Подготовка к ОГЭ по физике требует времени и системного подхода, ведь важно не только выучить теорию, но и научиться применять ее на практике. Чем раньше начать разбирать ключевые темы и решать задания, тем выше шансы на успешную сдачу экзамена. Когда же лучше всего приступать к подготовке, чтобы избежать спешки и стресса? Наш эксперт, репетитор Анна Рыжова, дала полезные рекомендации, которые помогут эффективно усвоить материал и достичь высоких результатов:
— К ОГЭ можно подготовиться за 9-й класс с нуля, то есть за 8—9 месяцев. Но нужно учитывать, что за этот учебный год предстоит освоить три года школьной физики: 7-й, 8-й и 9-й классы. Подготовка потребует серьезной работы, но даже с нуля можно выйти на твердую «пятерку» — в моей практике это обычное дело. Я рекомендую начинать разбирать темы уже в 8-м классе, тогда в 9-м подготовка пройдет гораздо легче.
Как подготовиться к ОГЭ по физике с нуля: пошаговый план
Начинать подготовку к ОГЭ по физике с нуля кажется сложной задачей, но при правильном подходе ее можно успешно освоить. Важно не только выучить теорию, но и регулярно практиковаться, разбирая задания разных типов. Следуя четкому плану, можно постепенно восполнить пробелы в знаниях и уверенно подойти к экзамену. Разберем основные шаги, которые помогут добиться достойных баллов.
1. Оцените текущий уровень знаний
Пройдите пробный тест или разберите несколько экзаменационных заданий, чтобы понять, какие темы даются легко, а какие требуют дополнительного изучения. Это поможет определить слабые места и правильно спланировать подготовку.
2. Составьте план подготовки по темам
Разбейте материал на разделы и распределите их по неделям, оставив время на повторение. Такой подход поможет избежать хаотичного обучения.
3. Изучите теорию по физике
Начинайте с основ, используя учебники, конспекты и видеоматериалы. Важно не просто запоминать формулы, но и понимать принципы, лежащие в основе физических явлений.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения теории закрепите знания практикой. Регулярное решение тестов и задач в формате ОГЭ поможет освоить структуру экзамена и научиться быстро находить правильные ответы.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по физике
Успешная сдача ОГЭ по физике требует регулярной практики и решения типовых заданий. Для этого можно использовать онлайн-ресурсы и печатные сборники. Мы собрали четыре надежных и удобных инструмента, которые помогут вам подготовиться.
Онлайн-платформы с заданиями
Сайты с тестами и вариантами ОГЭ помогут отработать навык решения задач в экзаменационном формате. Они позволяют отслеживать прогресс и разбирать ошибки.
- Сайт ФИПИ: здесь вы найдете структуру экзамена, спецификации и кодификаторы, где указан список тем предстоящего ОГЭ, в также методические рекомендации и примеры заданий с критериями оценивания.
- В «Открытом банке заданий ОГЭ» собраны актуальные задания по физике, но без ответов, так что их придется искать самостоятельно.
- «Решу ОГЭ»: популярный среди школьников портал с тренировочными заданиями по разным предметам, включая физику. Решая пробные задачи, вы сможете узнать, какое количество баллов набрали по результатам.
- На сервисе Яндекс Репетитор собраны тренировочные задания по физике, которые соответствуют формату ОГЭ. Платформа также позволяет отслеживать прогресс и получать подсказки.
- Neznaika.Info предлагает множество вариантов заданий с подробными решениями и объяснениями, что помогает лучше понять материал.
Онлайн-курсы
Структурированные занятия с видеолекциями и практическими заданиями помогут освоить теорию и научиться применять ее на практике. Курсы часто включают разбор типовых ошибок и стратегии успешной сдачи экзамена.
1. Foxford. Онлайн-школа предлагает курсы для подготовки к ОГЭ по физике с опытными преподавателями. Программа включает видеоуроки, тесты и домашние задания.
Преимущества:
- индивидуальный подход и гибкий график;
- доступ к записям уроков для повторения;
- регулярные пробные тесты для отслеживания прогресса.
2. SkySmart. Курсы по физике с упором на практику и решение задач. Занятия проходят в интерактивном формате с использованием виртуальной доски.
Преимущества:
- удобный интерфейс и интерактивные материалы;
- возможность выбора преподавателя;
- поддержка куратора для контроля успеваемости.
3. «Тетрика». Онлайн-платформа с индивидуальными занятиями по физике. Программа адаптируется под уровень ученика.
Преимущества:
- персональный план подготовки;
- удобное расписание и возможность переноса занятий;
- подробный разбор сложных тем.
4. «Учи.Дома». Курсы по физике для школьников, которые включают теорию, практику и подготовку к экзаменам.
- интерактивные задания и игровые элементы;
- регулярные отчеты для родителей о прогрессе;
- доступная цена и акции.
5. «ИнтернетУрок». Платформа с видеоуроками, конспектами и тестами для самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике.
Преимущества:
- большая база бесплатных материалов;
- возможность учиться в своем темпе;
- поддержка учителей через онлайн-чат.
6. Examer. Онлайн-тренажер для подготовки к ОГЭ по физике с автоматической проверкой заданий.
Преимущества:
- адаптивная программа, которая подстраивается под уровень ученика;
- удобная статистика прогресса;
- доступ к материалам 24/7.
7. Coursera (курсы от российских вузов). Некоторые российские университеты предлагают курсы по физике, которые могут помочь в подготовке к ОГЭ.
Преимущества:
- высокое качество материалов от преподавателей вузов;
- бесплатный доступ к части контента;
- сертификат по окончании курса.
Учебники и сборники с заданиями
Анна Рыжова, эксперт по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по физике, дала рекомендации по работе с учебниками и сборниками:
— Если готовитесь самостоятельно, обязательно изучите документы ОГЭ — кодификатор, спецификацию и демоверсию.
- Кодификатор — список всех тем, которые должен знать выпускник, и формулы, которые он должен уметь применять.
- Спецификация — описание структуры экзамена, системы оценивания и перечня оборудования для лабораторных работ.
- Демоверсия — полный вариант экзамена.
— Рекомендую использовать задания из открытого банка ФИПИ и официальных сборников, у нас это сборники Е. Камзеевой. Подготовку лучше строить последовательно: разбирать темы по порядку, а не просто решать варианты вразнобой, — добавила эксперт.
Занятия с репетитором
Индивидуальные уроки позволяют глубже разобраться в сложных темах, получить ответы на вопросы и скорректировать подготовку с учетом ваших пробелов. Репетитор поможет выстроить эффективный план обучения и повысить уверенность перед экзаменом.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
Даже сильные ученики теряют баллы на ОГЭ по физике из-за невнимательности и типичных ошибок. Анна Рыжова дала несколько полезных советов, как этого избежать и набрать максимум.
1. Внимательно читать условие задачи.
Это кажется очевидным, но большинство ошибок связаны именно с невнимательным прочтением.
2. Не рассчитывать все в уме.
3. Научиться правильно оформлять задачи второй части.
Даже если ученик решает задачи без ошибок, это не гарантирует высший балл. Важно правильное оформление: все используемые формулы должны соответствовать кодификатору, а если их там нет — их нужно вывести. Общие правила грамотного оформления задач с уроков физики также пригодятся.
4. Правильно заполнить бланк на самом экзамене.
Желательно заранее разобраться, как правильно заполнять бланк, чтобы на экзамене не терять время и не волноваться из-за возможных ошибок в оформлении.
Советы эксперта
Анна Рыжова уже восемь лет готовит учеников по физике и знает секрет высоких баллов. Мы попросили ее поделиться еще несколькими советами, которые помогут добиться успеха.
— По своему опыту замечаю, что чаще всего ребята ошибаются в кинематике, особенно в графиках. Также трудности вызывают электричество и магнетизм. Рекомендую начинать разбирать эти темы уже в 8-м классе, чтобы в 9-м подготовка к ОГЭ была легче. Интересно, что оптику школьники боятся больше, но на самом деле она довольно проста.
Эксперт рекомендует к сложным задачам готовиться заранее:
— В идеале на экзамене не должно быть ничего нового — все задания типовые. На сайте «Решу ОГЭ» или в банке ФИПИ можно взять прототипы конкретных задач и прорешать 50 вариантов по каждой. Это поможет обрести полную уверенность за вторую часть на экзамене.
Кроме того, Анна Рыжова обращает внимание на важность отдыха:
— За 7 дней до экзамена можно немного выдохнуть — основная работа уже сделана. Последнюю неделю стоит посвятить повторению в спокойном режиме. Я не рекомендую сидеть по 5—8 часов на вебинарах. Лучше пробежаться по кодификатору, повторить темы одну за другой и прорешать как можно больше пробников, но без перегрузки. На экзамене нужен свежий ум, а не вымотанное состояние.
Главное о подготовке к ОГЭ по физике
Для многих девятиклассников ОГЭ по физике — важный шаг в учебе и будущей карьере. Мы собрали ключевые моменты статьи, чтобы помочь вам освежить знания и помнить о главных правилах, которые приведут к оценке «отлично».
1. Экзамен упростили: теперь 22 задания вместо 25, а максимальный балл снижен с 45 до 39. При этом время на выполнение осталось прежним — 3 часа.
2. ОГЭ включает задания разного типа и сложности, а их оценивание зависит от количества верных ответов и развернутости решений.
3. В билете встречаются задания по механике, тепловым, электромагнитным и квантовым явлениям, поэтому важно охватить все ключевые разделы.
4. Начинать стоит с оценки знаний, составления плана, изучения теории и регулярного решения заданий. Подготовка должна быть системной и последовательной.
5. В подготовке помогут онлайн-платформы, курсы, учебники и репетитор. А чтобы избежать ошибок, важно внимательно читать условия задач и проверять расчеты.
Список источников:
1. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.11.2024 № 788/2090 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году».
2. Демоверсии, спецификации и кодификаторы. ФИПИ.
3. Федеральный закон от 01.04. 2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».
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