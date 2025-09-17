РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Ветрянка: переболеть или привиться?

Какая вакцина от ветрянки доступна в России.

Редактор, мама двух девочек
Ребенок укус комара
Источник: https://ru.freepik.com/

С началом учебного года детские коллективы становятся идеальной средой для распространения вирусов. Один из самых заразных — вирус ветряной оспы.

Многие родители до сих пор считают ветрянку легкой детской болезнью и даже устраивают «ветряночные вечеринки», чтобы ребенок заразился и переболел.

Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Татьяна Калинина объяснила Детям Mail, почему вакцинация — разумный выбор для защиты от коварного вируса, который может годами ждать своего часа в организме.

Ветряная оспа, знакомая всем как ветрянка, — это высокозаразное заболевание, вызываемое вирусом Varicella Zoster. Несмотря на кажущуюся безобидность, оно может привести к серьезным осложнениям.

Многие ошибочно полагаются на естественный иммунитет после болезни. Действительно, он стойкий и защищает от повторного заражения. У детей заболевание часто протекает в легкой форме. Однако минусов у такого «естественного» пути гораздо больше. 

Ветрянка опасна пневмонией, энцефалитом и тяжелыми инфекциями кожи, особенно для взрослых, подростков и новорожденных.

Главный подвох в том, что вирус навсегда остается в организме и может годами спать, чтобы позже проявиться в виде крайне болезненного опоясывающего лишая.

Современная медицина предлагает безопасную альтернативу — вакцинацию.

  • Прививка дает надежную защиту от самой болезни и ее осложнений.

  • В случае редкого заражения привитый человек переносит болезнь легко.

  • Прививка безопасна и имеет минимальные побочные эффекты (редко — небольшая температура или сыпь).

  • Вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, защищая тех, кто привиться не может.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения единогласны: вакцинация — предпочтительный метод защиты. В России для этого доступна вакцина «Варилрикс», которую вводят двукратно с интервалом в 6 недель. Последующая ревакцинация не требуется.

Выбор в пользу прививки — это выбор в пользу предсказуемости и безопасности, который защищает не только вашего ребенка, но и его окружение.

Ссылка на первоисточник
екатерина мазеина редактор
здоровье ребенка
татьяна калинина
всемирная организация здравоохранения
наверх