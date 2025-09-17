Ветрянка: переболеть или привиться?

Многие родители до сих пор считают ветрянку легкой детской болезнью и даже устраивают «ветряночные вечеринки», чтобы ребенок заразился и переболел.

Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Татьяна Калинина объяснила Детям Mail, почему вакцинация — разумный выбор для защиты от коварного вируса, который может годами ждать своего часа в организме.