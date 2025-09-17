Ветрянка: переболеть или привиться?

С началом учебного года детские коллективы становятся идеальной средой для распространения вирусов. Один из самых заразных — вирус ветряной оспы.
Многие родители до сих пор считают ветрянку легкой детской болезнью и даже устраивают «ветряночные вечеринки», чтобы ребенок заразился и переболел.
Ветряная оспа, знакомая всем как ветрянка, — это высокозаразное заболевание, вызываемое вирусом Varicella Zoster. Несмотря на кажущуюся безобидность, оно может привести к серьезным осложнениям.
Многие ошибочно полагаются на естественный иммунитет после болезни. Действительно, он стойкий и защищает от повторного заражения. У детей заболевание часто протекает в легкой форме. Однако минусов у такого «естественного» пути гораздо больше.
Ветрянка опасна пневмонией, энцефалитом и тяжелыми инфекциями кожи, особенно для взрослых, подростков и новорожденных.
Главный подвох в том, что вирус навсегда остается в организме и может годами спать, чтобы позже проявиться в виде крайне болезненного опоясывающего лишая.
Современная медицина предлагает безопасную альтернативу — вакцинацию.
Прививка дает надежную защиту от самой болезни и ее осложнений.
В случае редкого заражения привитый человек переносит болезнь легко.
Прививка безопасна и имеет минимальные побочные эффекты (редко — небольшая температура или сыпь).
Вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, защищая тех, кто привиться не может.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения единогласны: вакцинация — предпочтительный метод защиты. В России для этого доступна вакцина «Варилрикс», которую вводят двукратно с интервалом в 6 недель. Последующая ревакцинация не требуется.
Выбор в пользу прививки — это выбор в пользу предсказуемости и безопасности, который защищает не только вашего ребенка, но и его окружение.
