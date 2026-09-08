Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Человек может осознанно или неосознанно совершать те или иные действия со своим телом (кусать губы, ковырять в носу или ушах, расковыривать кожу и т.д.), соответственно, если пирсинг будет находиться в местах данных воздействий, осложнения долго не заставят себя ждать, даже если локализация прокола и украшение были подобраны идеально.