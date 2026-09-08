Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Пирсинг снова в тренде: подростки украшают уши, носы, губы и даже пупки, следуя модным тенденциям. Но так ли безопасна эта процедура?
Давайте рассмотрим наиболее частые нежелательные явления, которые могут возникнуть после пирсинга:
- Инфекции. При несоблюдении правил проведения процедуры или постпроцедурного ухода, а также при частой травматизации тканей возрастает риск присоединения вторичной инфекции.
- Аллергические реакции. Некоторые металлы могут вызывать аллергические реакции, например, частым провокатором может служить никель. Для снижения вероятности аллергических реакций предпочтительнее рассмотреть украшения из хирургической стали, титана или ниобия.
- Гипертрофические и келоидные рубцы. При неправильном уходе или, если украшение постоянно травмирует ткани, есть вероятность чрезмерного разрастания коллагена.
Какой пирсинг лучше выбрать
Здесь нужно учитывать несколько моментов: место прокола, тип сережки и привычки человека.
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Локализация прокола
Наиболее безопасной локализацией можно считать мочки ушей. Пирсинг в этой области обычно заживает быстро и редко сопровождается осложнениями. Хрящевые ткани, а также области с повышенной вероятностью травматизаций (губы, ротовая полость, пупок, гениталии и пр.) подвержены более длительному заживлению и возникновению нежелательных реакций, которые мы обсудили выше.
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Тип украшения
Украшения, которые за счет своего размера или формы способны повышать трение и давление на ткани, будут с большей вероятностью приводить к длительному воспалению, возможному присоединению инфекции и повышению риска деформации тканей.
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Повседневные привычки человека
Человек может осознанно или неосознанно совершать те или иные действия со своим телом (кусать губы, ковырять в носу или ушах, расковыривать кожу и т.д.), соответственно, если пирсинг будет находиться в местах данных воздействий, осложнения долго не заставят себя ждать, даже если локализация прокола и украшение были подобраны идеально.
Как защитить кожу от инфекций после пирсинга
Пирсинг должен выполнять только квалифицированный специалист в салоне с лицензией на этот вид деятельности. Это уменьшает риск неправильного выполнения процедуры и последующих нежелательных реакций.
Во время процедуры важно использовать стерильные инструменты и материалы, а также правильно обработать кожу перед проколом, чтобы предотвратить занесение инфекции.
Следует соблюдать правила по уходу за пирсингом в соответствии с рекомендациями мастера. В период заживления важно соблюдать гигиену, пользоваться антисептическими средствами и не трогать место прокола руками (не считая рекомендуемой обработки).
Если вы столкнулись с признаками инфекции: покраснение, отек, боль, гнойные выделения, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
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