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Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Какие виды пирсинга реально опасны, а какие приемлемы с медицинской точки зрения.

Редактор, мама двух девочек
подросток
Источник: Unsplash

Пирсинг снова в тренде: подростки украшают уши, носы, губы и даже пупки, следуя модным тенденциям. Но так ли безопасна эта процедура? 

Дети Mail вместе с дерматологом, трихологом Ариной Чановой разобрались, какие осложнения могут возникнуть после прокола, какие виды пирсинга считаются самыми травмоопасными и где лучше делать эту процедуру.

 

Давайте рассмотрим наиболее частые нежелательные явления, которые могут возникнуть после пирсинга:

  1. Инфекции. При несоблюдении правил проведения процедуры или постпроцедурного ухода, а также при частой травматизации тканей возрастает риск присоединения вторичной инфекции.
  2. Аллергические реакции. Некоторые металлы могут вызывать аллергические реакции, например, частым провокатором может служить никель. Для снижения вероятности аллергических реакций предпочтительнее рассмотреть украшения из хирургической стали, титана или ниобия.
  3. Гипертрофические и келоидные рубцы. При неправильном уходе или, если украшение постоянно травмирует ткани, есть вероятность чрезмерного разрастания коллагена.

Какой пирсинг лучше выбрать

Здесь нужно учитывать несколько моментов: место прокола, тип сережки и привычки человека. 

  • Локализация прокола

Наиболее безопасной локализацией можно считать мочки ушей. Пирсинг в этой области обычно заживает быстро и редко сопровождается осложнениями. Хрящевые ткани, а также области с повышенной вероятностью травматизаций (губы, ротовая полость, пупок, гениталии и пр.) подвержены более длительному заживлению и возникновению нежелательных реакций, которые мы обсудили выше.

  • Тип украшения

Украшения, которые за счет своего размера или формы способны повышать трение и давление на ткани, будут с большей вероятностью приводить к длительному воспалению, возможному присоединению инфекции и повышению риска деформации тканей.

  • Повседневные привычки человека

Человек может осознанно или неосознанно совершать те или иные действия со своим телом (кусать губы, ковырять в носу или ушах, расковыривать кожу и т.д.), соответственно, если пирсинг будет находиться в местах данных воздействий, осложнения долго не заставят себя ждать, даже если локализация прокола и украшение были подобраны идеально.

Как защитить кожу от инфекций после пирсинга

Пирсинг должен выполнять только квалифицированный специалист в салоне с лицензией на этот вид деятельности. Это уменьшает риск неправильного выполнения процедуры и последующих нежелательных реакций.

Во время процедуры важно использовать стерильные инструменты и материалы, а также правильно обработать кожу перед проколом, чтобы предотвратить занесение инфекции.

Следует соблюдать правила по уходу за пирсингом в соответствии с рекомендациями мастера. В период заживления важно соблюдать гигиену, пользоваться антисептическими средствами и не трогать место прокола руками (не считая рекомендуемой обработки).

Если вы столкнулись с признаками инфекции: покраснение, отек, боль, гнойные выделения, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

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