Довоспитывались: подростки показали нацистский жест на фоне Знамени Победы

Настоящий скандал, вызвавший огромный общественный резонанс, произошёл недавно в городе Волгодонске (Ростовская область): группа школьников которым на вид по 13-14 лет, сфотографировалась на фоне Знамени Победы, продемонстрировав при этом жест, напоминающий запрещённое нацистское приветствие.

Сотрудники полиция оперативно установила личности нарушителей — ими оказались учащиеся одной из школ Волгодонска 2010 и 2012 годов рождения, ранее не состоявшие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Так вот, данные подростки и их родители были доставлены в отделения полиции для допроса.

На вопрос о мотивах нарушители заявили, что таким образом «хотели привлечь внимание». По их словам, они хотели снять хайповое видео, но, как это всегда и бывает, не подумали о последствиях.

Уже находясь в отделении полиции, подростки, образно говоря, размазывая сопли, извинялись за свою глупость. Сказали, что хотели по-лëгкому "срубить" просмотров, пообещав, что не будут больше поступать подобным образом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о реабилитации нацизма в Ростовской области.

Также официальный ответ по данному поводу дала и администрация Волгодонска. Родители подростков привлечены к административной ответственности, а с указанные подростками проведены профилактические беседы (они еще не достигли возраста уголовной ответственности) - все они в ближайшее время будут поставлены на учет.

В администрации города Волгодонска также отметили, ,что данное происшествие вновь остро ставит вопрос о роли семьи в формировании ценностей у подрастающего поколения, никакие усилия образовательных учреждений и государства не заменят ежедневного, кропотливого труда родителей по воспитанию в детях чувства долга, ответственности и уважения к нашему героическому прошлому.

От автора канала.

Ну что же, вот он, на мой взгляд, одни из итогов "воспитания" подрастающего поколения при нынешней системе....Как говорится, довоспитывались.....

И обратите внимание, уважаемые подписчики, в администрации Волгодонска считают, что в случившемся виноваты прежде всего родители данных детей.

Получается, государство вообще тут ни при чем?

Безусловно, вина на произошедшее лежит и на родителях, которые не смогли вовремя объяснить своим сыновьям и дочерям, насколько священна для нашей страны Победа в Великой Отечественной войне, священны ее символы, священна память о ней.

Но только ли родители виноваты в произошедшем, сами являющиеся поколением 90-х - начала 2000-х годов и не получившие толком никакого воспитания?

Только ли школа виновата, которая по закону лишь обязана предоставлять образовательные услуги и не более того?

Даже невозможно представить себе, чтобы что-то подобное могло произойти в Советском Союзе!...Теперь же, оказывается, запросто....

А всё потому, что в СССР действительно была чётко выстроенная и последовательная система воспитания, начина с детского садика. И важной составной частью советского воспитания, наряду с трудовым и духовно-нравственным, было именно патриотическое!

Но с разрушением СССР в новой, капиталистической России, советские принципы воспитания были попраны в угоду вседозволенности и безответственности.

А чему теперь удивляться, когда происходят подобные случаи? Сначала отменили для детей бесплатные кружки, секции, клубы, Дворцы пионеров, как и многое другое, а теперь ахи да охи!

Кто кумиры у нынешнего подрастающего поколения? Всякого рода инстасамки, которые " за деньги - да", моргенштерны, паши-техники, бедросовичи в перьях и прочее непотребство.....Да что там наши подростки, если дети трудовых мигрантов уже мочатся на Вечный огонь.......

Конечно же никто не оправдывает этих детей! Однозначно они и их родители должны быть наказаны по всей строгости, чтобы неповадно было совершать в дальнейшем что-то подобное.

Но вот вопрос: почему так поступили эти дети?

Во многом и от безделья. Секции и кружки стали все платные. Родители с утра до ночи на работе,что гасить ипотеку, оплачивать бешенную коммуналку. Летние детские лагеря все платные по недоступной для многих семей сене

По моему оценочному мнению, ещё раз повторюсь, это всё итоги более тридцатилетнего капиталистического развития России.

Это всё итоги государства без идеологии, в котором ныне в почёте цари, попы и белогвардейские генералы, а также Солженицын и Ильин.....

Если раньше, в СССР, то, что рассказывали и чему воспитывали детей на уроках в школе, не расходилось с реальной жизнью, то теперь, даже выслушав учителя о том, что такое хорошо и что такое плохо, подросток, образно говоря, за окошком видит совсем иную реальность, в которой правят бал деньги и нажива.

Спросить бы у тех, кто в своё время разрушил Советский Союз, а вместе с ним и советскую систему воспитания, назвав её ущербной: "Вы, отменившие октябрят, пионеров и комсомольцев, что теперь получили? Зигующих подростков?"

И если государство не пересмотрит воспитание молодёжи, произошедшее в Волгодонске, - покажется лишь цветочками......

Так что, на мой взгляд, прежде всего всё дело в системе....

А что Вы думаете по данному поводу?

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