Собираем детскую аптечку. Какие лекарства положить для разных возрастов

Забота о здоровье ребенка — главная задача каждого родителя. Очень важно, чтобы в период внезапной простуды, боли в животе, при травмах и других недомоганиях под рукой было все необходимое для оказания первой помощи.
Что обязательно положить в аптечку для детей разных возрастов, aif.врач пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко.
Универсальный набор
Есть лекарства, которые пригодятся всем детям независимо от их возраста — они подойдут как для «грудничков» и дошкольников, так и для детей постарше. Среди универсальных медикаментов:
— термометр для измерения температуры тела. Инфракрасные, пероральные и подмышечные термометры подойдут для более взрослых деток, а для грудничков лучше выбирать ректальный (для измерения температуры в заднем проходе).
— жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные средства. Болезнь может наступить внезапно, поэтому лучше всего, если в аптечке будут сразу три вида лекарств: парацетамол, (жаропонижающее), ибупрофен (жаропонижающее и болеутоляющее, применяется с полугода, желательно — в форме суспензий или свечей) и вспомогательные средства с натуральным составом — например, аконитум напеллус С30 (при лихорадке с резким подъемом температуры, без потоотделения) или белладонна C30 (при потоотделении и покраснении лица). Они безопасны, эффективны и не имеют лекарственных кросс-взаимодействий.
ВАЖНО: Анальгин и ацетилсалициловую кислоту детям до трех лет давать нельзя!
— перевязочные материалы и антисептики. По статистике, около 70% детей получают травмы в быту или на улице. Чтобы быть готовым к царапинам, ссадинам и другим травмам, в аптечку стоит положить все необходимое для оказания первой помощи: лейкопластыри, ватные диски, стерильные бинты, антисептики (мирамистин, хлоргексидин).
— препараты от простуды. В борьбе с насморком пригодятся средства для промывания носа — лучше всего подойдет солевой раствор. Его можно изготовить и самостоятельно. Уменьшить отечность помогут линАква или аквалор беби, содержащие натуральную морскую воду. Также стоит положить средства от кашля — например, сироп стодаль на основе натуральных ингредиентов, который можно использовать детям с рождения и взрослым.
— средства при отравлениях. На этот случай надо иметь в детской аптечке сорбенты, которые помогут нейтрализовать и вывести токсины (полисорб, смекта, энтеросгель), а также препараты для восполнения потерь солей (регидрон и другие).
Если в семье — малыш
Также аптечку необходимо обновлять в соответствии с возрастом ребенка, ведь лекарства для грудничка и школьника существенно отличаются. «Младенцам нельзя давать таблетки, поэтому чаще всего педиатры назначают более удобный формат: водорастворимые порошки, суспензии, свечи и мази, — говорит Лозко. — Родителям грудничков стоит подходить к выбору препаратов с особым вниманием и отдавать предпочтение средствам с натуральным растительным составом».
Наиболее часто встречающиеся проблемы грудничков:
— синдром прорезывания временных зубов. В такой момент у 70,5% младенцев возникает дискомфорт и проявляются такие симптомы, как раздражение десен (87%), общее беспокойство (68%) и слюнотечение (56%). Многие родители обходятся стоматологическими гелями, однако они негативно влияют на микрофлору полости рта за счет антисептиков в составе. Лучше использовать безопасные препараты — например, дантинорм бэби на основе ромашки, лаконоса и ревеня.
— кишечные колики. По разным данным с ними сталкиваются от 17 до 25% грудничков по всему миру. При коликах помогают такие препараты, как эспумизан бэби или саб симплекс, а также натуральные средства (колоцинтис С15, хамомилла вульгарис С15).
— кожные реакции. Раздражение, пеленочный дерматит и опрелости — ещё одна распространенная проблема. С ними можно справиться с помощью присыпок или мазей, таких как бепантен или судокрем.
— насморк. Это настоящее испытание как для малышей, так и для их родителей, ведь младенцы не могут самостоятельно высморкаться, а большинство лекарств от насморка использовать им нельзя. Чтобы облегчить неприятный симптом, следует использовать специальные аспираторы.
Для дошколят и школьников
Для детей дошкольного и школьного возраста необходимо подготовить другую аптечку. Подросшие дети более активны по сравнению с младенцами, увлечены изучением окружающего мира, часто играют и экспериментируют. Но поэтому и травмируются чаще. Для них в аптечку следует положить:
— охлаждающий пакет при ушибах. По статистике, до 47% детских травм — поверхностные, при этом до 19% случаев — вывихи и растяжения. Охлаждающие пакеты снимут боль и отек.
— средства для лечения ожогов. Эксперты отмечают, что около 45% тяжелых ожогов происходят у детей в возрасте до пяти лет. Поэтому необходимо обеспечить безопасность ребенка и запастись специальными средствами, такими как пантенол или олазоль, которые ускорят процесс заживления и снизят болезненность.
— от проблем ЖКТ. Боль в желудке, вызванная неправильным питанием или тяжелой пищей, или употреблением не совсем доброкачественных продуктов, может возникнуть как у взрослых, так и у детей. На эти случаи в аптечке следует иметь смекту, маалокс и другие проверенные временем препараты. Также можно добавить спазмолитики, такие как но-шпа или папаверин.
— от аллергии. В аптечке всегда должны быть антигистаминные средства. Аллергическая реакция может возникнуть внезапно, например, на укус насекомого или при употреблении незнакомого продукта, а также при массе других ситуаций.
Кроме того, эксперт напоминает о том, что аптечку необходимо хранить в месте, недоступном для детей.
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