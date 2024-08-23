Собираем детскую аптечку. Какие лекарства положить для разных возрастов

Забота о здоровье ребенка — главная задача каждого родителя. Очень важно, чтобы в период внезапной простуды, боли в животе, при травмах и других недомоганиях под рукой было все необходимое для оказания первой помощи.

Что обязательно положить в аптечку для детей разных возрастов, aif.

Универсальный набор

ru рассказала

Есть лекарства, которые пригодятся всем детям независимо от их возраста — они подойдут как для «грудничков» и дошкольников, так и для детей постарше. Среди универсальных медикаментов:

— термометр для измерения температуры тела. Инфракрасные, пероральные и подмышечные термометры подойдут для более взрослых деток, а для грудничков лучше выбирать ректальный (для измерения температуры в заднем проходе).

— жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные средства. Болезнь может наступить внезапно, поэтому лучше всего, если в аптечке будут сразу три вида лекарств: парацетамол, (жаропонижающее), ибупрофен (жаропонижающее и болеутоляющее, применяется с полугода, желательно — в форме суспензий или свечей) и вспомогательные средства с натуральным составом — например, аконитум напеллус С30 (при лихорадке с резким подъемом температуры, без потоотделения) или белладонна C30 (при потоотделении и покраснении лица). Они безопасны, эффективны и не имеют лекарственных кросс-взаимодействий.

ВАЖНО: Анальгин и ацетилсалициловую кислоту детям до трех лет давать нельзя!

— перевязочные материалы и антисептики. По статистике, около 70% детей получают травмы в быту или на улице. Чтобы быть готовым к царапинам, ссадинам и другим травмам, в аптечку стоит положить все необходимое для оказания первой помощи: лейкопластыри, ватные диски, стерильные бинты, антисептики (мирамистин, хлоргексидин).

— препараты от простуды. В борьбе с насморком пригодятся средства для промывания носа — лучше всего подойдет солевой раствор. Его можно изготовить и самостоятельно. Уменьшить отечность помогут линАква или аквалор беби, содержащие натуральную морскую воду. Также стоит положить средства от кашля — например, сироп стодаль на основе натуральных ингредиентов, который можно использовать детям с рождения и взрослым.

— средства при отравлениях. На этот случай надо иметь в детской аптечке сорбенты, которые помогут нейтрализовать и вывести токсины (полисорб, смекта, энтеросгель), а также препараты для восполнения потерь солей (регидрон и другие).

Если в семье — малыш

Также аптечку необходимо обновлять в соответствии с возрастом ребенка, ведь лекарства для грудничка и школьника существенно отличаются. «Младенцам нельзя давать таблетки, поэтому чаще всего педиатры назначают более удобный формат: водорастворимые порошки, суспензии, свечи и мази, — говорит Лозко. — Родителям грудничков стоит подходить к выбору препаратов с особым вниманием и отдавать предпочтение средствам с натуральным растительным составом».

Наиболее часто встречающиеся проблемы грудничков:

— синдром прорезывания временных зубов. В такой момент у 70,5% младенцев возникает дискомфорт и проявляются такие симптомы, как раздражение десен (87%), общее беспокойство (68%) и слюнотечение (56%). Многие родители обходятся стоматологическими гелями, однако они негативно влияют на микрофлору полости рта за счет антисептиков в составе. Лучше использовать безопасные препараты — например, дантинорм бэби на основе ромашки, лаконоса и ревеня.

— кишечные колики. По разным данным с ними сталкиваются от 17 до 25% грудничков по всему миру. При коликах помогают такие препараты, как эспумизан бэби или саб симплекс, а также натуральные средства (колоцинтис С15, хамомилла вульгарис С15).

— кожные реакции. Раздражение, пеленочный дерматит и опрелости — ещё одна распространенная проблема. С ними можно справиться с помощью присыпок или мазей, таких как бепантен или судокрем.

— насморк. Это настоящее испытание как для малышей, так и для их родителей, ведь младенцы не могут самостоятельно высморкаться, а большинство лекарств от насморка использовать им нельзя. Чтобы облегчить неприятный симптом, следует использовать специальные аспираторы.

Для дошколят и школьников

Для детей дошкольного и школьного возраста необходимо подготовить другую аптечку. Подросшие дети более активны по сравнению с младенцами, увлечены изучением окружающего мира, часто играют и экспериментируют. Но поэтому и травмируются чаще. Для них в аптечку следует положить:

— охлаждающий пакет при ушибах. По статистике, до 47% детских травм — поверхностные, при этом до 19% случаев — вывихи и растяжения. Охлаждающие пакеты снимут боль и отек.

— средства для лечения ожогов. Эксперты отмечают, что около 45% тяжелых ожогов происходят у детей в возрасте до пяти лет. Поэтому необходимо обеспечить безопасность ребенка и запастись специальными средствами, такими как пантенол или олазоль, которые ускорят процесс заживления и снизят болезненность.

— от проблем ЖКТ. Боль в желудке, вызванная неправильным питанием или тяжелой пищей, или употреблением не совсем доброкачественных продуктов, может возникнуть как у взрослых, так и у детей. На эти случаи в аптечке следует иметь смекту, маалокс и другие проверенные временем препараты. Также можно добавить спазмолитики, такие как но-шпа или папаверин.

— от аллергии. В аптечке всегда должны быть антигистаминные средства. Аллергическая реакция может возникнуть внезапно, например, на укус насекомого или при употреблении незнакомого продукта, а также при массе других ситуаций.

Кроме того, эксперт напоминает о том, что аптечку необходимо хранить в месте, недоступном для детей.